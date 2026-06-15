امریکہ ایران معاہدہ ہندوستان کے لیے بڑی راحت! پٹرول، ڈیزل اور سی این جی کی قیمتوں میں کمی متوقع
امریکہ ایران معاہدے کے بعد بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں تیزی سے گر کر 84 ڈالر فی بیرل کی سطح پر آگئیں
Published : June 15, 2026 at 11:36 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے درمیان تاریخی جنگ بندی معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا راستہ صاف ہوگیا ہے۔ اس فیصلے سے ہندوستان سمیت دنیا بھر کی معیشتوں کو اہم راحت ملی ہے۔ پچھلے کچھ مہینوں میں کشیدگی نے اس سمندری راستے پر ٹریفک کو مکمل طور پر روک دیا تھا، جس سے بھارت میں تیل اور گیس کی سپلائی کا بحران پیدا ہو گیا تھا۔
معاہدے کے فوراً بعد بین الاقوامی منڈی میں خام تیل (برینٹ کروڈ) کی قیمتوں میں 4 فیصد کی زبردست کمی دیکھی گئی جو 84 ڈالر فی بیرل پر طے ہوئی۔ جنگ کے عروج پرقیمت 119 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی تھی۔
آبنائے ہرمز ہندوستان کے لیے کیوں اہم ہے؟
آبنائے ہرمز دنیا کا سب سے اہم تیل کا راستہ ہے۔ عالمی سطح پر استعمال ہونے والے کل خام تیل کا تقریباً پانچواں حصہ (20%) اس تنگ آبی گزرگاہ سے گزرتا ہے۔ ہندوستان اپنی خام تیل کی ضروریات کا 88% درآمد کرتا ہے، اس سپلائی کا نصف خلیجی ممالک جیسے سعودی عرب، عراق، کویت اور متحدہ عرب امارات سے آتا ہے۔ یہ تمام ممالک اس راستے سے ہندوستان کو تیل بھیجتے ہیں۔ مزید برآں، ہندوستان اپنی LPG (کھانا پکانے والی گیس) کے 90% اور اپنی قدرتی گیس (LNG) کی 65% ضروریات کے لیے اسی راستے پر انحصار کرتا ہے۔
تنازعہ کے دوران بھارت کیسے متاثر ہوا؟
فروری کے آخر میں تنازع شروع ہونے کے بعد بھارت میں توانائی کا بحران مزید گہرا ہو گیا۔ اس کا براہ راست اثر عوام پر پڑا:
کھانا پکانے والی گیس اور ایل این جی کی قلت: قطر اور متحدہ عرب امارات سے درآمدات میں خلل کے باعث فیکٹریوں اور پاور پلانٹس کو گیس کی سپلائی روکنی پڑی۔ ہوٹلوں اور ریستورانوں کو گیس کی سپلائی روک دی گئی، اور گھریلو گیس کے لیے سلنڈر بھرنے کا وقت بڑھا دیا گیا۔
بڑھتی ہوئی قیمتوں کا اثر: انتخابات کی وجہ سے حکومت نے مارچ میں پٹرول اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی 10روپئے کم کر دی تھی۔ تاہم انتخابات کے اختتام کے فوراً بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 7.50 روپے فی لیٹر، سی این جی کی قیمت میں 6 روپے فی کلو گرام، اور گھریلو ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں میں 89 تک کا اضافہ ہوا۔
کمپنیوں کو ہونے والا نقصان: قیمتوں میں اضافے کے باوجود، سرکاری تیل کی کمپنیاں قیمت سے کم قیمتوں پر ایندھن فروخت کر رہی تھیں، جس کے نتیجے میں تقریباً 650 کروڑ کا یومیہ نقصان ہوا۔
بھارت کے جوابی اقدامات اور طویل مدتی حکمت عملی
حکومت ہند اور آئل ریفائنریوں نے اپنی حکمت عملیوں کو ایڈجسٹ کیا۔ صرف خلیجی ممالک پر انحصار کرنے کے بجائے، ہندوستان نے روس، افریقہ، امریکہ اور لاطینی امریکہ سمیت دیگر خطوں سے خام تیل کی درآمدات میں اضافہ کیا۔ مزید برآں، پیٹرول اور ڈیزل کی ذخیرہ اندوزی کو روکنے کے لیے پیٹرول پمپس پر بلک خریداری پر عارضی پابندیاں عائد کی گئیں۔
راستہ کھلنے سے ہندوستان کو کیا فائدہ ہوگا؟
مہنگائی میں کمی:
تیل کی قیمتوں میں کمی سے مال برداری اور نقل و حمل کے اخراجات کم ہوں گے، جس سے ضروری اشیاءجیسے پھل، سبزیاں، گروسری، اور سیمنٹ زیادہ سستی ہو جائیں گی۔
معیشت کو مضبوط کرنا:
ہندوستان کا درآمدی بل کم ہو جائے گا، جس سے روپیہ مضبوط ہو گا اور مالیاتی خسارہ کم ہو گا۔
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کاروباری اداروں اور کمپنیوں کے لیے ریلیف:
ہوا بازی، پیٹرو کیمیکل، کھاد اور لاجسٹکس جیسی صنعتوں کو براہ راست فائدہ پہنچے گا، کیونکہ ان کا بہت زیادہ انحصار توانائی کی قیمتوں پر ہے۔
ماہرین کا خیال ہے کہ اگر یہ جنگ بندی برقرار رہتی ہے تو ہندوستان میں تیل کمپنیوں کو ہونے والے نقصانات کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور عام لوگ مستقبل قریب میں پٹرول، ڈیزل اور کھانا پکانے والی گیس کی قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھ سکتے ہیں۔