نئی پنشن اسکیم میں اہم تبدیلی: سرکاری ملازمین کو پنشن کے ساتھ مضبوط ہیلتھ کور فراہم کرنے کا منصوبہ، یہ تین کمپنیاں تیار
PFRDA کے سربراہ کے مطابق، ICICI, Axis اور TATA پنشن فنڈز اب پنشن کے ساتھ ہیلتھ کور کی پیشکش کریں گے۔
Published : February 14, 2026 at 4:28 PM IST
ممبئی: ریٹائرمنٹ کے بعد صرف موٹی رقم ملنا ہی کافی نہیں ہے۔ بلکہ بڑھتی عمر کے ساتھ طبی اخراجات میں اضافہ اہم تشویش بن جاتی ہے۔ اس تشویش کو دور کرنے کے لیے، پنشن ریگولیٹر، پی ایف آر ڈی اے ، ایک امید افزا منصوبہ لے کر آیا ہے۔ پی ایف آر ڈی اے کے چیئرمین ایس رمن نے کہا کہ ملک میں اب پنشن کے ساتھ ہیلتھ کؤر بھی متعارف کرائے جا رہے ہیں۔
تین بڑی کمپنیاں تیاری کر رہی ہیں
اس نئے اقدام کو نافذ کرنے کے لیے تین بڑے پنشن فنڈز آئی سی آئی سی آئی، ایکسس، اور ٹاٹا تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ یہ کمپنیاں یا تو اسپتالوں کے ساتھ براہ راست شراکت کریں گی یا بڑی انشورنس کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری کریں گی اور ایسے پروڈکٹس شروع کریں گی جو سرمایہ کاروں کو ایک چھت کے نیچے بچت اور تحفظ دونوں فراہم کرسکیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ آئی سی آئی سی آئی بینک جلد ہی اپنی اس طرح کی پہلے پروڈکٹ کو مارکیٹ میں پیش کرے گا۔
'صحت' پنشن کے پیچھے کا حساب کتاب
پی ایف آر ڈی اے نے اس سال 'ہیلتھ' کے نام سے ایک خصوصی پلیٹ فارم لانچ کیا۔ اس اسکیم کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ کوئی بھی سرمایہ کار اپنی پنشن کی رقم کا 30 فیصد صرف طبی ضروریات کے لیے مختص کر سکتا ہے۔ چیئرمین رمن نے کہا، "ہم چاہتے ہیں کہ لوگ طبی اخراجات کے لیے الگ سے بچت کریں، یہ رقم صرف اور صرف طبی اخراجات کے لیے ہوگی، تاکہ جب وقت آئے تو کسی کے سامنے ہاتھ پیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔"
عام عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟
چونکہ این پی ایس میں لاکھوں افراد کا اندراج ہے، اس لیے صارفین کی بڑی تعداد سے عام لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ پی ایف آر ڈی اے سستی ٹاپ اپ کور اور اسپتالوں سے سستی علاج کو یقینی بنانے کے لیے انشورنس کمپنیوں کے ساتھ بات چیت کرے گا۔ ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس اسکیم کے تحت، اسپتالوں کو علاج میں تاخیر کو ختم کرتے ہوئے، ڈسچارج ہونے پر فوری ادائیگی ملے گی۔
ریٹرن بڑھانے پر زور
سرمایہ کاروں کو زیادہ منافع فراہم کرنے کے لیے حکمت عملی بھی تبدیل کی جا رہی ہے۔ پنشن فنڈز اب نہ صرف سٹاک یا سرکاری بانڈز میں لگائے جائیں گے بلکہ سونے، چاندی، رئیل اسٹیٹ اور انفراسٹرکچر کے منصوبوں میں بھی لگائے جائیں گے۔ مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ سرمایہ کاروں کو طویل مدت میں 10 فیصد سے زیادہ کا منافع ملے۔
پنشن کو ڈیجیٹل انڈیا سے منسلک کیا جائے گا۔
ریگولیٹر پنشن کے دائرہ کار کو بڑھانے کے لیے این پی سی آئی کے ساتھ بھی بات چیت کر رہا ہے۔ جلد ہی، آپ اپنے موبائل اور ڈیجیٹل چینلز کے ذریعے آسانی سے اس اسکیم سے جڑ سکیں گے۔
رمن نے یہ بھی کہا کہ کم از کم چار بینکوں یا بینکوں کے گروپ نے پنشن فنڈ کے کاروبار میں داخل ہونے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ ان میں ایکسس بینک، یونین بینک آف انڈیا، انڈین بینک، اور اسٹار ڈائیچی گروپ شامل ہیں۔
