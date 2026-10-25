ایل پی جی ڈسٹری بیوٹرز کی مرکزی تنظیموں کا ہڑتال اور احتجاج سے انکار؛ کمیشن میں اضافے کے لیے بامقصد مذاکرات پر زور
فیڈریشنز کا یہ مؤقف 21 اکتوبر کو ممبئی میں آئی او سی ایل کے صدردفتر میں ہوئے ایک اہم اجلاس کے بعد سامنے آیا ہے۔
Published : October 25, 2026 at 3:13 PM IST
نئی دہلی: بھارت میں ایل پی جی گیس سلنڈرز کی تقسیم کار کمپنیوں (ڈسٹری بیوٹرز) کی دو سب سے بڑی نمائندہ تنظیموں نے نئی دہلی میں مجوزہ دھرنے اور غیر معینہ مدت کی ہڑتال سے لاتعلقی کا اعلان کرتے ہوئے تیل کی سرکاری مارکیٹنگ کمپنیوں (او ایم سیز) اور وزارتِ پٹرولیم کے ساتھ مذاکرات کا راستہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تنظیموں نے واضح کیا ہے کہ ہڑتال اور راست تصادم کے بجائے بامقصد مشاورت کے ذریعے ڈسٹری بیوشن کمیشن میں اضافہ اور آپریشنل دباؤ سے ریلیف حاصل کیا جائے گا، جبکہ عوام کے لیے گھریلو گیس کی سپلائی بلا تعطل جاری رہے گی۔
ملک کے اکثریتی ڈسٹری بیوٹرز کی نمائندگی کرنے والی فیڈریشن آف ایل پی جی ڈسٹری بیوٹرز آف انڈیا (ایف ایل ڈی آئی) اور آل انڈیا ایل پی جی ڈسٹری بیوٹرز فیڈریشن (اے آئی ایل ڈی ایف) نے ایک چھوٹے دھڑے 'ایل پی جی ڈسٹری بیوٹرز ایسوسی ایشن آف انڈیا' (ایل ڈی اے آئی) کی جانب سے 26 اکتوبر کو نئی دہلی میں دیے گئے ایک روزہ دھرنے اور ہڑتال کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ اے آئی ایل ڈی ایف کے مطابق مسائل کا حل تصادم میں نہیں بلکہ تعمیری گفتگو میں پوشیدہ ہے۔ فیڈریشن نے صارفین کو یقین دلایا کہ کسی بھی چیلنج کے باوجود گھر گھر ایل پی جی کی ترسیل بلا تعطل جاری رکھی جائے گی۔ فیڈریشن کے ترجمان کا کہنا تھا کہ "جب بھی قوم کو ہماری ضرورت پڑی ہے، ہم نے ہر بحران میں ہر گھر تک گیس پہنچانے کی ذمہ داری نبھائی ہے۔"
گھریلو کھانا پکانے والی گیس (ایل پی جی) کی فروخت پر ڈسٹری بیوٹرز کو دیا جانے والا کمیشن گزشتہ پانچ سالوں سے جوں کا توں برقرار ہے، جبکہ دوسری جانب ایندھن، گاڑیوں، لیبر اور دفتری اخراجات میں نمایاں اضافہ ہو چکا ہے۔ کمیشن پر نظرثانی کے لیے فیڈریشنز مارچ 2026 سے لے کر اب تک وزارتِ پٹرولیم، سرکاری آئل کمپنیوں اور گیس اتھارٹی حکام کے ساتھ مسلسل مختلف مراحل میں رابطے میں ہیں۔
فیڈریشنز کا یہ مؤقف 21 اکتوبر کو ممبئی میں انڈین آئل کارپوریشن لمیٹڈ (آئی او سی ایل) کے صدر دفتر میں ہونے والے ایک اہم اجلاس کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس اعلیٰ سطحی اجلاس میں انڈین آئل، بھارت پٹرولیم اور ہندوستان پٹرولیم کے ڈائریکٹرز (مارکیٹنگ) اور سینئر انتظامیہ نے اے آئی ایل ڈی ایف اور ایف ایل ڈی آئی کے وفود سے تفصیلی ملاقات کی۔ آل انڈیا ایچ پی گیس ڈسٹری بیوٹرز ایسوسی ایشن کے مطابق، اجلاس میں آئل کمپنیوں کی انتظامیہ نے مطلع کیا کہ ڈسٹری بیوٹرز کے کمیشن میں اضافے کی تفصیلی تجاویز وزارتِ پٹرولیم و قدرتی گیس کو باقاعدہ ارسال کی جا چکی ہیں۔
مزید برآں، کمپنیوں کے ڈائریکٹرز نے حتمی فیصلے سے قبل ایک مخصوص مدت کے اندر عبوری کمیشن اضافے کی مشترکہ سفارش کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے، جس کی حتمی منظوری وزارت سے متوقع ہے۔ اجلاس میں مالی بحران کے ساتھ ساتھ ڈسٹری بیوٹرز کو درپیش انتظامی اور فیلڈ سطح کے مسائل بھی اٹھائے گئے۔ ڈسٹری بیوٹرز پر غیر ایندھن مصنوعات، این ڈی این ای اور ایف ٹی ایل زبردستی فروخت کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا بند کیا جائے اور کاروبار کو جبری اہداف کے بجائے مارکیٹ کی طلب کے تابع بنایا جائے۔
اسی طرح ری فل انڈینٹس میں ڈسٹری بیوٹرز کی باضابطہ رضامندی کے بغیر ردوبدل نہ کرنے کی ضمانت دی جائے۔ آئل کمپنیوں نے ان نکات پر سنجیدگی سے غور کرنے اور غیر اخلاقی دباؤ ختم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اور ڈیجیٹل اصلاحات سے شفافیت میں تو اضافہ ہوا ہے مگر متعدد مارکیٹوں میں گیس ری فلنگ کی شرح گری ہے جبکہ اخراجات بڑھے ہیں۔ نئے کنکشنز پر پابندیوں اور غیر فروخت شدہ تجارتی اسٹاک کی وجہ سے روزمرہ سرمائے کا شدید بحران پیدا ہو رہا ہے۔
ایسوسی ایشنز نے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے فیلڈ عملے اور ڈسٹری بیوٹرز کے مابین کشیدگی کم کرنے کے لیے تحریری اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کے نفاذ کا مطالبہ کیا ہے۔ دیگر مطالبات میں درج ذیل نکات شامل ہیں۔ شکایات کے بروقت ازالے کے لیے ایک خود مختار اور شفاف نظام کا قیام۔ انوائسز اور جی ایس ٹی گوشواروں کی آئل کمپنیوں کے ریکارڈ کے ساتھ باقاعدہ مفاہمت۔ اس کے علاوہ سپلائی چین کی شفافیت کے لیے ڈیجیٹل آڈٹ ٹریل اور گاہکوں کے تحفظ کے سخت اقدامات اور ایل پی جی ڈسٹری بیوشن نیٹ ورک کے تحفظ اور ترقی کے لیے ایک پانچ سالہ جامع روڈ میپ کی تشکیل۔
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آئل کمپنیوں کی انتظامیہ نے بحران کے دوران ڈسٹری بیوٹرز اور ان کے عملے کی خدمات کو سراہتے ہوئے واضح کیا کہ مکمل معمول پر واپسی میں عالمی توانائی مارکیٹ کے حالات کے پیش نظر کچھ وقت درکار ہو سکتا ہے۔ فیڈریشنز نے دہرایا کہ وہ اپنے جائز مطالبات کے لیے حکومت اور کمپنیوں کے ساتھ مذاکرات جاری رکھیں گی تاکہ ایل پی جی نیٹ ورک کے بنیادی ڈھانچے کو مالی طور پر مستحکم رکھا جا سکے۔