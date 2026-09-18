مدھیہ پردیش کے پٹرول پمپس پر 2 ہزار روپے سے زائد کی خریداری پر یو پی آئی بند کرنے کا فیصلہ

مدھیہ پردیش کے پٹرول پمپس پر 2 ہزار روپے سے زائد کی خریداری پر یو پی آئی بند کرنے کا فیصلہ
ایسوسی ایشن نے کہاکہ دو ہزار روپے سے زیادہ کے لین دین پر اضافی چارج عائد ہونے کی صورت مالی نقصان برداشت کرنا پڑسکتا ہے۔
Published : September 18, 2026 at 6:44 PM IST
بھوپال : مدھیہ پردیش میں گاڑی مالکان اور کمرشل وہیکل آپریٹرز کے لیے ایک اہم تبدیلی سامنے آئی ہے۔ ریاست کے تقریباً 4,700 پٹرول پمپس نے فیصلہ کیا ہے کہ 15 اکتوبر 2026 سے 2,000 روپے سے زیادہ کے پٹرول یا ڈیزل کی خریداری کے لیے یو پی آئی ادائیگی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس فیصلے کے بعد 2,000 روپے سے زیادہ کے ایندھن کی خریداری کرنے والے صارفین کو نقد رقم سے ادائیگی کرنا ہوگی۔
یہ فیصلہ مدھیہ پردیش پٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے کیا ہے۔ پٹرول پمپ مالکان کا کہنا ہے کہ بڑی مالیت کی ڈیجیٹل ادائیگیوں پر عائد کیے جانے سے ان کے پہلے ہی محدود منافع پر اضافی مالی بوجھ پڑے گا۔ پٹرولیم ڈیلرز کے مطابق ریاست میں ایندھن کی ایک قابل ذکر تعداد ایسی فروخت پر مشتمل ہے جو 2,000 روپے سے زیادہ ہوتی ہے اور ان میں سے بہت سی ادائیگیاں یو پی آئی کے ذریعے کی جاتی ہیں۔
ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اگر ان لین دین پر ایم ڈی آر لاگو کیا گیا تو ہر ٹرانزیکشن پر پٹرول پمپ ڈیلرز کو اضافی رقم ادا کرنا پڑے گی، جس سے ان کے مقررہ اور محدود منافع پر براہ راست اثر پڑ سکتا ہے۔ ایسوسی ایشن نے کہا کہ پٹرول پمپس پہلے ہی کریڈٹ کارڈ سے ہونے والی ادائیگیوں پر ایم ڈی آر برداشت کررہے ہیں۔ اگر اسی طرح یو پی آئی کی بڑی مالیت والی ادائیگیوں پر بھی چارجز عائد کیے گئے تو ان کے مالی اخراجات مزید بڑھ جائیں گے۔
مدھیہ پردیش پٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے کہا کہ دو ہزار روپے سے زیادہ کے لین دین پر اضافی چارج عائد ہونے کی صورت میں ڈیلرز کو ہر ٹرانزیکشن پر مالی نقصان برداشت کرنا پڑسکتا ہے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق اسی وجہ سے دو ہزار روپے سے زیادہ کے ایندھن کی خریداری کے لیے صرف نقد ادائیگی قبول کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایسوسی ایشن نے یہ بھی کہا کہ پٹرول پمپوں کا کاروبار نسبتاً محدود مارجن پر چلتا ہے، اس لیے اضافی ڈیجیٹل ٹرانزیکشن لاگت روزمرہ آپریشنز کو متاثر کرسکتی ہے۔
مدھیہ پردیش پٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر اجے سنگھ نے کہا کہ یہ فیصلہ ریاست بھر کے ڈیلرز کا اجلاس طلب کرنے کے بعد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسوسی ایشن نے ریاست کے تمام تقریباً 4,700 پٹرول پمپوں کو فیصلے سے آگاہ کردیا ہے۔ اجے سنگھ کے مطابق ڈیلرز اس فیصلے کے خلاف نہ تو احتجاج کریں گے، نہ ہڑتال کی جائے گی اور نہ ہی حکومت کو کوئی میمورنڈم پیش کیا جائے گا۔
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انہوں نے کہا کہ پٹرول پمپ پہلے ہی محدود مارجن پر کام کرتے ہیں اور اضافی ٹرانزیکشن لاگت ان کے روزمرہ کاروباری اخراجات پر اثر انداز ہوسکتی ہے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک میں تہواروں کا سیزن شروع ہونے والا ہے اور اس دوران عام طور پر ایندھن سمیت مختلف اشیا کی خریداری میں اضافہ دیکھا جاتا ہے۔ پٹرول پمپ ڈیلرز کا کہنا ہے کہ بڑی مالیت کے ایندھن کی خریداری میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کا استعمال عام ہوچکا ہے، اس لیے ایم ڈی آر سے متعلق اخراجات ان کے لیے ایک اہم مالی مسئلہ بن سکتے ہیں۔