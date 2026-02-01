بجٹ 2026 کی پیشی سے قبل بڑا جھٹکا، تیل کمپنیوں نے گیس سلنڈر کی قیمتوں میں کیا اضافہ
تیل کمپنیوں نے مہنگائی کا دھچکا لگایا ہے۔ حسب معمول یکم فروری کو گیس سلنڈر کی قیمتیں اپ ڈیٹ کی گئیں۔
Published : February 1, 2026 at 9:57 AM IST
حیدرآباد: آج سے ماہ فروری کا آغاز ہے اور عام بجٹ 2026 آج پیش کیا جا رہا ہے۔ ملک کی آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے۔ کمپنیاں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو گیس سلنڈر کی قیمتوں پر نظر ثانی کرتی ہیں۔ اس تناظر میں، آج، اتوار، یکم فروری 2026 کو آئل کی قیمتوں پر بھی نظر ثانی کی گئی ہے۔
ملک کے عوام جاگتے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ سرکاری تیل کمپنیوں نے ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ قومی راجدھانی دہلی سے لے کر مالیاتی راجدھانی ممبئی، کولکتہ اور چنئی جیسے میٹرو شہروں تک، نئی قیمتیں آج سے نافذ ہو گئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق آئل کمپنیوں نے 19 کلو کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ سلنڈر تقریباً 50 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ تاہم گھریلو گیس سلنڈر (14 کلوگرام) کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔
نئی قیمتیں جانیں
ہر مہینے کے پہلے دن بہت سی معاشی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اس تسلسل میں فروری میں بھی آج سے کئی بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں۔ بجٹ 2026 کے دن ہی ملک کی عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے۔ کمپنیوں نے فروری کے پہلے دن سلنڈر کی قیمتوں میں 50 روپے تک کا اضافہ کیا ہے۔ آئیے نئے نرخوں کو جانتے ہیں۔
جنوری 2026 میں مختلف شہروں کی قیمت الگ الگ رہیں۔ یکم فروری 2026 کو قیمت میں تبدیلی ہوئی اور کہا کیا اضافہ ہوا؟ جانیے۔ دہلی میں جنوری میں 1691.50 قیمت رہی جب کہ فروری میں یہ 1740.50 قیمت ہوگئی۔ ممبئی میں جنوری میں 1642.50 یہ قیمت رہی جب کہ فروری میں یہ 1692 ہوگئی۔ کولکتہ میں جنوری میں 1795 روپیے رہی جب کہ فروری میں یہ 1844.50 روپیے قیمت ہوگئی۔ چنئی میں جنوری میں 1849.50 قیمت رہی جب کہ فروری میں یہ 1899.50 قیمت ہوگئی۔ چارٹ سے سمجھیں۔
|شہر
|جنوری 2026 میں قیمت
|فروری 2026 میں قیمت
|قیمت میں تبدیلی
|دہلی
|1691.50 روپیے
|1740.50 روپیے
|49 روپیے
|ممبئی
|1642.50 روپیے
|1692 روپیے
|49.50 روپیے
|کولکتہ
|1795 روپیے
|1844.50 روپیے
|49.50 روپیے
|چنئی
|1849.50 روپیے
|1899.50 روپیے
|50 روپیے
2026 میں دوسری بار قیمتوں میں اضافہ ہوا
اس سال ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں میں یہ دوسرا اضافہ ہے۔ گزشتہ ماہ جنوری میں بھی تیل کمپنیوں نے قیمتوں میں 111 روپے کا اضافہ کیا تھا۔ دارالحکومت دہلی میں وہی سلنڈر 1580 روپے سے 1691.50 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ کولکتہ میں، قیمت 1684 سے بڑھ کر 1795 ہو گئی۔ ایک 19 کلو کا کمرشل سلنڈر، جو ممبئی میں 1531.50 میں دستیاب تھا، اب اس کی قیمت 1642.50 ہے۔ چنئی میں، قیمت بھی 1739.50 سے بڑھ کر 1849.50 ہو گئی۔
گھریلو سلنڈر کی قیمتیں برقرار
تیل کمپنیوں نے 14 کلو کے گھریلو گیس سلنڈر کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ اس کی قیمتیں 8 اپریل 2025 سے مستحکم ہیں۔ اس سلنڈر کی قیمت دارالحکومت دہلی میں 853، ممبئی میں 852، کولکتہ میں 879 اور چنئی میں 868 ہے۔