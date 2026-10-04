ٹرانسپورٹ طیاروں کا ٹھیکہ ملنے کی صورت میں لاک ہیڈ مارٹن کا بھارت میں پروڈکشن بڑھانے کا اعلان
لاک ہیڈ مارٹن کی تجویز کے مطابق 12 طیارے تیار ملیں گے، جبکہ 48 طیارے بھارت میں تیار کیے جائیں گے۔
By PTI
Published : October 4, 2026 at 12:03 PM IST
واشنگٹن: امریکہ کی ایرو اسپیس کمپنی کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ اگر لاک ہیڈ مارٹن بھارتی مسلح افواج کے لیے درمیانے درجے کے مال بردار طیارے کی فراہمی کا ٹینڈر جیت جاتی ہے، تو وہ بھارت میں اپنی پیداواری صلاحیتوں کو مزید وسعت دینے کی خواہش مند ہے۔ اگست میں، بھارت نے 10.5 ارب امریکی ڈالر کی لاگت سے 60 درمیانے درجے کے مال بردار طیاروں کی خریداری کا ٹینڈر جاری کیا تھا۔
پانچ بھارتی کمپنیاں — ٹاٹا ایڈوانسڈ سسٹمز لمیٹڈ (ٹی اے ایس ایل)، مہندرا گروپ، اڈانی ڈیفنس اینڈ ایرو اسپیس، ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ (ایچ اے ایل) اور ریلائنس ڈیفنس — اس معاہدے کی دوڑ میں شامل ہیں اور توقع ہے کہ وہ عالمی طیارہ سازوں کو اس پروگرام کا حصہ بنائیں گی۔
”ٹاٹا کے ساتھ ہماری طویل شراکت داری ہے جو سی-130جے طیارے کے پرزے اور ایمپیناژ (طیارے کا دم والا حصہ) تیار کرتی ہے۔ یہ ایک انتہائی مضبوط صلاحیت ہے جسے ہماری موجودہ بولی میں مزید وسعت دی جائے گی۔“ لاک ہیڈ مارٹن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ڈین ٹینی نے پی ٹی آئی کے ایک سوال کے جواب میں کہا۔
انہوں نے کہا کہ ”ہم بھارت کے اندر پروڈکشن اور دیگر سرگرمیوں کے ذریعے اس صلاحیت کو مزید بڑھانے پر غور کر رہے ہیں۔“ اس معاہدے کے لیے ٹی اے ایس ایل نے لاک ہیڈ مارٹن کے ساتھ شراکت داری کی ہے، جب کہ مہندرا نے برازیل کی کمپنی ایمبریر سے ہاتھ ملایا ہے۔ ٹینی نے مزید کہا کہ ”لہذا ہم اس حوالے سے بہت پرجوش ہیں۔ بھارت اس طیارے اور اس سے آگے کی جدید ترین صلاحیتوں کو فعال بنانے میں ایک بہترین شراکت دار رہا ہے۔“
انہوں نے کہا کہ اگر لاک ہیڈ مارٹن اور ٹی اے ایس ایل اس بولی میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اس نیٹ ورک کو مزید وسعت دی جائے گی۔ ٹینی نے کہا کہ ”چنانچہ ہم ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔“ لاک ہیڈ مارٹن کا کہنا ہے کہ ان کی تجویز میں 12 طیارے پرواز کے لیے بالکل تیار حالت میں دینا، جب کہ 48 طیارے بھارت میں تیار کیے جانا شامل ہوں گے۔ کمپنی نے انڈین ایئر فورس کے پاس پہلے سے موجود 12 سی-130جے طیاروں کے بیڑے کو بھی اسی جدید ترین کنفیگریشن میں اپ گریڈ کرنے کی تجویز دی ہے، جس سے ممکنہ طور پر فضائیہ کو 72 طیاروں کا ایک یکساں بیڑا مل جائے گا۔
انڈین ایئر فورس کا موجودہ سی-130جے بیڑا 58,000 سے زیادہ پرواز کے گھنٹے مکمل کر چکا ہے اور اسے لداخ میں اونچائی والے مقامات پر آپریشنز، نیپال کے سیلاب کے دوران انسانی ہمدردی کے مشنز اور سال 2023 میں سوڈان سے بھارتی شہریوں کو نکالنے کے لیے استعمال کیا جا چکا ہے۔
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