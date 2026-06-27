جولائی میں بینک کا دورہ کرنے کا ارادہ ہے؟ چھٹیوں کی نئی فہرست فوراً چیک کریں ورنہ آپ کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑ سکتا ہے
بینک کی شاخیں بند ہونے کے باوجود صارفین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔
Published : June 27, 2026 at 3:25 PM IST
نئی دہلی: ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) کے رہنما خطوط کے مطابق ان تعطیلات کا تعین مقامی تہواروں، ثقافتی تقریبات اور مختلف ریاستوں میں ہونے والی تقریبات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ تاہم اس مدت کے دوران آن لائن بینکنگ خدمات مکمل طور پر فعال رہیں گی۔
ہفتہ وار تعطیلات کی فہرست (ملک بھر میں لاگو)
جولائی میں چار اتوار اور دو ہفتہ ہوتے ہیں جب ملک بھر کے بینک بند رہیں گے:
5 جولائی: اتوار (ہفتہ وار چھٹی)
11 جولائی: دوسرا ہفتہ (ہفتہ وار چھٹی)
12... اتوار (ہفتہ وار چھٹی)
19... اتوار (ہفتہ وار چھٹی)
25... چوتھا ہفتہ (ہفتہ وار چھٹی)
26... اتوار (ہفتہ وار چھٹی)
علاقائی اور ریاستی سطح کی تعطیلات
ہفتہ وار تعطیلات کے علاوہ ملک کے مختلف حصوں میں مقامی تہواروں کی وجہ سے بینک بند رہیں گے۔
6 جولائی (پیر): ایم ایچ آئی پی ڈے کے موقع پر ایزول میں بینک بند رہیں گے۔
9 جولائی (جمعرات): شیلانگ میں بینک بہدینکھلم تہوار کے موقع پر چھٹی منائیں گے۔
16 جولائی (جمعرات): بھونیشور، دہرادون، امپھال، اور شیلانگ میں بینک کی شاخیں رتھ یاترا/کانگ/ہریلا کے مبارک موقع پر بند رہیں گی۔
17 جولائی (جمعہ): شیلانگ میں یو تروت سنگ کی برسی کے موقع پر بینک بند رہیں گے۔
18 جولائی (ہفتہ): ڈروکپا شی زی بدھ تہوار کی وجہ سے گنگٹوک میں بینک بند رہیں گے۔
22 جولائی (بدھ): اگرتلہ کے بینک کھرچی پوجا کے موقع پر چھٹی منائیں گے۔
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ڈیجیٹل اور آن لائن بینکنگ سروسز کو فعال رکھا جائے۔
بینک کی شاخیں بند ہونے کے باوجود صارفین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمام ڈیجیٹل چینلز ۔جیسے یو پی آئی، نیٹ بینکنگ، موبائل بینکنگ، اور اے ٹی ایم خدمات بغیر کسی رکاوٹ کے چوبیس گھنٹے کام کریں گے۔ صارفین آسانی سے رقوم کی منتقلی اور آن لائن ادائیگی کر سکتے ہیں۔ تاہم چیک کلیئرنس اور آف لائن دستاویزات جمع کرانے جیسے کام صرف بینکوں کے دوبارہ کھلنے کے بعد مکمل کیے جاسکتے ہیں۔