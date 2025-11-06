اگر آپ کا پین کارڈ 31 دسمبر تک آدھار سے منسلک نہیں ہوتا ہے تو اسے بلاک کر دیا جائے گا
اگر آپ 31 دسمبر2025 تک اپنے پین کارڈ کو آدھار کارڈ سے لنک نہیں کرتے ہیں تو پین کارڈ کام کرنا بند کر دے گا۔
Published : November 6, 2025 at 5:43 PM IST
حیدرآباد: پین کارڈ آج سب سے اہم دستاویز بن گیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنے پین کارڈ کو اپنے آدھار کارڈ سے نہیں جوڑا ہے تو ہوشیار رہیں۔ 31 دسمبر 2025 تک پین کارڈ کو آدھار سے لنک کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو آپ کا پین کارڈ غیر فعال کر دیا جائے گا۔ نتیجتاً، آپ کا پین کارڈ بیکار ہو سکتا ہے۔
اس سلسلے میں ٹیکس بڈی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا "آپ کا پین کارڈ 1 جنوری 2026 سے غیر فعال ہو جائے گا۔ یہ آپ کو اپنا انکم ٹیکس ریٹرن (آئی ٹی آر ) فائل کرنے سے روک دے گا۔ مزید برآں آپ کو کوئی رقم کی واپسی نہیں ملے گی۔ یہاں تک کہ آپ کی تنخواہ یا ایس آئی پی ادائیگیوں میں بھی خلل پڑ سکتا ہے۔
اپنے پین اور آدھار کارڈ کو لنک کرنے کا ایک آسان طریقہ
۔آپ اپنے پین اور آدھار کارڈ کو اپنے گھر سے ہی آرام سے صرف چند منٹوں میں لنک کر سکتے ہیں۔ آپ کو کہیں بھی سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ذیل کے اقدامات پر عمل کریں۔
۔انکم ٹیکس کی ویب سائٹ incometax.gov.in/iec/foportal پر جائیں۔
۔اس کے بعد ہوم پیج پر 'کوئیک لنکس'QUICK LINKS کے تحت 'لنک آدھار' پر کلک کریں۔
۔اب نئے صفحہ پر اپنا پین نمبر اور آدھار نمبر درج کریں۔
۔پھر ویلیڈ ڈیٹ بٹن پر کلک کریں۔
۔اس کے بعد آپ کو اپنے رجسٹرڈ موبائل نمبر پر ایک او ٹی پی موصول ہوگا۔ اسے درج کریں اور تصدیق کریں۔
۔اگر آپ کا پین پہلے غیر فعال تھا، تو آپ کو لنک کرنے کے لیے 1000 روپے کی فیس ادا کرنی ہوگی۔
۔اس کے بعد آپ کا پین اور آدھار لنک ہو جائے گا۔
کیا ہر ایک کے لیے اپنے پین اور آدھار کو لنک کرنا لازمی ہے؟
ہاں وزارت خزانہ کے 3 اپریل 2025 کے نوٹیفکیشن کے مطابق، جن لوگوں کو 1 اکتوبر 2024 سے پہلے ان کے آدھار اندراج کی شناخت کی بنیاد پر پین کارڈ جاری کیا گیا تھا، انہیں 31 دسمبر 2025 تک اپنے پین کو آدھار کے ساتھ لنک کرنے کی ضرورت ہے۔