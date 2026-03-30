گیس کی قلت کے بیچ حکومت کا بڑا اعلان، ملے گی راحت
ایران-اسرائیل سے پیدا ہونے والے ایندھن کے بحران کے درمیان، حکومت نے 21 ریاستوں کو بڑی راحت دی ہے۔
Published : March 30, 2026 at 10:29 AM IST
نئی دہلی: مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی وجہ سے رسوئی گیس کی سپلائی کو متاثر کرنے والی رکاوٹوں کو مدنظر رکھتے ہوئے، حکومت ہند نے ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ اتوار کو، پٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے عام لوگوں کے لیے مٹی کے تیل (کیروسین) تک آسان اور تیز رسائی کی سہولت کے لیے پیٹرولیم سیفٹی اور لائسنسنگ کے اصولوں میں عارضی نرمی کا اعلان کیا۔
مٹی کا تیل پیٹرول پمپس پر دستیاب ہوگا
وزارت کی طرف سے جاری کردہ ایک نوٹیفکیشن کے مطابق، مٹی کا تیل اب پبلک سیکٹر کی آئل کمپنیوں، جیسے انڈین آئل (IOC)، بھارت پیٹرولیم (BPCL)، اور ہندوستان پیٹرولیم (HPCL) کے ذریعے چلائے جانے والے منتخب پیٹرول پمپس پر فروخت کیا جا سکتا ہے۔ یہ اقدام خاص طور پر 21 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے نافذ کیا گیا ہے جہاں ایندھن کی قلت کا شدید خطرہ ہے۔
ان ضوابط کے تحت ہر ضلع میں زیادہ سے زیادہ دو پٹرول پمپ اس مقصد کے لیے مختص کیے جا سکتے ہیں۔ یہ پٹرول پمپ 5000 لیٹر مٹی کا تیل ذخیرہ کرنے اور تقسیم کرنے کے مجاز ہوں گے۔ یہ انتظام اگلے 60 دنوں تک نافذ رہے گا، بحران کے اس دور میں گھروں میں کھانا پکانے اور روشنی کے لیے متبادل ایندھن کے ذریعہ کی دستیابی کو یقینی بناتا ہے۔
مٹی کے تیل سے پاک ریاستوں پر خصوصی توجہ
یہ پہل دہلی، ہریانہ، اتر پردیش، اور گجرات جیسے علاقوں میں بھی رہے گی جنہیں پہلے 'مٹی کے تیل سے پاک' قرار دیا گیا تھا۔ حکومت کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اگر ایل این جی کی عالمی کمی کی وجہ سے ایل پی جی کی قلت پیدا ہو جائے تو شہریوں کے پاس قابل اعتماد متبادل دستیاب ہونا چاہیے۔
اضافی مختص اور حفاظتی معیارات
ریاستوں کے باقاعدہ کوٹے کے علاوہ، مرکزی حکومت نے اضافی 48,000 کلو لیٹر مٹی کا تیل مختص کیا ہے۔ روایتی راشن شاپس (PDS) کے ذریعے تقسیم بھی جاری رہے گی، دیہی علاقوں کو ترجیح دینے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اگرچہ ضوابط میں نرمی کی گئی ہے، لیکن وزارت نے واضح کیا ہے کہ مٹی کے تیل کی ملاوٹ یا بلیک مارکیٹنگ کو روکنے کے لیے حفاظتی معیارات اور نگرانی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔
کوئلہ اور پی این جی کے استعمال پر بھی زور
مٹی کے تیل کے علاوہ، حکومت نے کوئلے اور پائپڈ نیچرل گیس (PNG) کے استعمال کو فروغ دینے کی ہدایات بھی جاری کی ہیں۔ کوئلہ کی وزارت نے کول انڈیا کو حکم دیا ہے کہ وہ ریاستوں کو کوئلے کی بڑھتی ہوئی مقدار مختص کرے۔ مزید برآں، ریاستوں سے کہا گیا ہے کہ وہ گھریلو اور تجارتی صارفین کو نئے پی این جی کنکشن فراہم کرنے کے عمل کو تیز کریں۔
