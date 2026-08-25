کرناٹک میں بگ باسکٹ، امیزون اور سویگی کے فوڈ لائسنس معطل
دھتورے کے پھل اور بیج انسانی استعمال کے لیے آن لائن فروخت کیے جا رہے تھے جس کے بعد حکومت نے کارروائی کا حکم دیا۔
Published : August 25, 2026 at 1:42 PM IST
بنگلور: کرناٹک حکومت نے آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے دھتورے (Datura) کے پھل اور بیج کو خوراک کے طور پر فروخت اور تقسیم کیے جانے کا انکشاف ہونے کے بعد بک باسکٹ، سویگی اور امیزون سمیت متعلقہ ای کامرس پلیٹ فارمز اور ان سے وابستہ فروخت کنندگان کے فوڈ لائسنس یا رجسٹریشن فوری طور پر معطل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ریاست کے فوڈ سیفٹی اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن (ایف ایس ڈی اے) نے واضح کیا ہے کہ یہ معطلی آئندہ احکامات تک برقرار رہے گی۔
حکومت کے مطابق محکمہ کو اطلاع ملی تھی کہ مختلف ای کامرس پلیٹ فارمز پر دھتورے کے پھل اور بیج کو انسانی استعمال کے لیے مصنوعات کے طور پر مارکیٹ اور فروخت کیا جا رہا ہے۔ حیران کن طور پر ان مصنوعات کے لیے فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز اتھارٹی آف انڈیا (ایف ایس ایس اے آئی) کے لائسنس یا رجسٹریشن نمبرز بھی استعمال کیے گئے تھے۔ تحقیقات کے دوران حکام کو ایسے پیکٹ ملے جن پر فوڈ لائسنس یا رجسٹریشن سے متعلق تفصیلات درج تھیں۔
حکام کے مطابق یہ مصنوعات آن لائن فروخت یا تقسیم کے لیے پیش کیے جانے سے قبل گوداموں میں جمع کرکے بھی رکھی گئی تھیں۔ فوڈ سیفٹی اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے کمشنر سرینواس کے نے 24 اگست 2026 کو جاری کیے گئے حکم میں کہا کہ دھتورے کے پھل اور بیج زہریلے ہوتے ہیں اور ان کا استعمال انسانی صحت کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھتورے کو خوراک کے طور پر جمع کرنا، ذخیرہ کرنا، مارکیٹ کرنا یا تقسیم کرنا عوامی صحت کے لیے واضح خطرہ ہے۔
دھتورے کو انگریزی میں Thorn Apple بھی کہا جاتا ہے، جبکہ بعض بھارتی زبانوں میں اسے مختلف مقامی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ محکمہ نے مرکزی اور ریاستی لائسنسنگ اتھارٹیز کو متعلقہ ای کامرس پلیٹ فارمز اور ان کے فروخت کنندگان کے لائسنس یا رجسٹریشن کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ فوڈ سیفٹی حکام نے متعلقہ فوڈ بزنس آپریٹرز کو نوٹس جاری کرکے دھتورے کی مصنوعات کو خوراک کے طور پر فروخت کرنے سے متعلق وضاحت طلب کی۔
کمپنیوں کو فوری طور پر دھتورے کے پھل اور بیج کی فروخت، تقسیم اور تشہیر بند کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ آن لائن پلیٹ فارمز سے ایسی تمام لسٹنگز، اشتہارات اور تشہیری مواد بھی ہٹانے یا معطل کرنے کا حکم دیا گیا ہے جن میں دھتورے کو خوراک یا انسانی استعمال کے لیے پیش کیا گیا ہو۔ 24 اگست کو متعلقہ کمپنیوں کے نمائندے سماعت کے لیے مجاز اتھارٹی کے سامنے پیش ہوئے۔
حکومتی حکم کے مطابق امیزون نے کوئی جواب جمع نہیں کرایا، جبکہ سویگی نے مزید وقت طلب کیا، تاہم مبینہ طور پر اس نے اپنی جانب سے کیے گئے اصلاحی اقدامات سے متعلق ضروری دستاویزات یا تفصیلی معلومات فراہم نہیں کیں۔ بگ باسکٹ نے حکام کو بتایا کہ اس نے دھتورے کے پھلوں کی آن لائن فروخت بند کردی ہے۔ کمپنی نے یہ بھی کہا کہ مستقبل میں ایسی مصنوعات کے لیبل پر واضح طور پر ’انسانی استعمال کے لیے نہیں‘ درج کیا جائے گا۔
تاہم فوڈ سیفٹی کمشنر سرینواس کے نے کمپنیوں کی وضاحتوں کو تسلی بخش قرار نہیں دیا۔ ان کے مطابق دھتورے کی زہریلی نوعیت اور اس سے لاحق سنگین طبی خطرات کے پیش نظر اسے کسی بھی صورت میں خوراک کے طور پر فروخت یا تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کرناٹک حکومت نے صرف آن لائن پلیٹ فارمز تک کارروائی محدود نہیں رکھی بلکہ ان سپلائرز اور فروخت کنندگان کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دیا ہے جنہوں نے یہ مصنوعات ای کامرس پلیٹ فارمز کو فراہم کی تھیں۔
متعلقہ ریاستی اور مرکزی لائسنسنگ اتھارٹیز اور فوڈ سیفٹی افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ ان کمپنیوں اور فروخت کنندگان کے لائسنس یا رجسٹریشن فوری طور پر معطل کیے جائیں جو ان مصنوعات کی سپلائی میں ملوث تھے۔ حکام کو جلد از جلد کارروائی کی رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ محکمہ کے مطابق تعمیلی رپورٹ موصول ہونے کے بعد متعلقہ فریقین کو مقررہ قانونی طریقہ کار کے تحت اپنا مؤقف پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، جس کے بعد معطلی کے فیصلے کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔
طبی اعتبار سے دھتورے کا استعمال انتہائی خطرناک ہوسکتا ہے۔ اس کے زہریلے اجزا انسانی جسم کے اعصابی نظام اور دیگر اہم افعال کو متاثر کرسکتے ہیں۔ دھتورے کے زہر سے نظر دھندلانا، دل کی دھڑکن تیز ہونا، الجھن، ذہنی انتشار، ہذیان اور بصری یا دیگر طرح کے فریبِ نظر جیسی علامات پیدا ہوسکتی ہیں۔ شدید صورتوں میں زہر جان لیوا بھی ثابت ہوسکتا ہے۔ کرناٹک میں سامنے آنے والے اس معاملے نے آن لائن خریداری کے پلیٹ فارمز پر فروخت ہونے والی مصنوعات کی نگرانی، فروخت کنندگان کی تصدیق اور خطرناک یا زہریلی اشیا کو خوراک کے طور پر پیش کیے جانے سے روکنے کے نظام پر بھی اہم سوالات کھڑے کردیئے ہیں۔
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ریاستی حکومت نے واضح کیا ہے کہ متعلقہ پلیٹ فارمز اور سپلائرز کو مستقبل میں دھتورے یا ایسی کسی بھی خطرناک مصنوعات کو خوراک یا انسانی استعمال کے لیے فروخت یا تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ قانون کے تحت مزید کارروائی کی جائے گی۔