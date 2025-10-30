جسٹس رنجنا دیسائی 8ویں پے کمیشن کی چیئرپرسن مقرر، کمیشن کا اگلا قدم کیا ہوگا؟
مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس دیسائی کو آٹھویں تنخواہ کمیشن کا چیئرپرسن مقرر کیا ہے۔
Published : October 30, 2025 at 10:31 AM IST
نئی دہلی: مرکزی کابینہ نے منگل کو 8 ویں مرکزی تنخواہ کمیشن کے لیے شرائط کے حوالہ (ٹی او آر) کو منظوری دے دی، جس سے مرکزی حکومت کے ملازمین کے لیے تنخواہوں، پنشن اور الاؤنسز میں نئے سرے سے نظر ثانی کی راہ ہموار ہوئی۔ مرکز نے جسٹس رنجنا پرکاش دیسائی کو 8ویں پے کمیشن کا چیئرپرسن بھی مقرر کیا ہے۔
پے کمیشن ایک پارٹ ٹائم ممبر اور ایک ممبر سکریٹری پر مشتمل ہوگا۔ آئی آئی ایم بنگلور کے پروفیسر پلک گھوش کو ممبر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ پٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت کے سکریٹری پنکج جین کو ممبر سکریٹری کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔
سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس دیسائی کو پہلے 2020 میں حد بندی کمیشن کا چیئرپرسن اور پھر 2022 میں اتراکھنڈ یونیفارم سول کوڈ (UCC) کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ فروری 2025 میں، انہیں گجرات UCC پینل کا سربراہ بھی مقرر کیا گیا تھا۔
اگلا قدم کیا ہو گا؟
ریٹائرڈ جسٹس رنجنا دیسائی کی سربراہی میں آٹھواں تنخواہ کمیشن مرکزی حکومت کو اپنی رپورٹ پیش کرنے سے پہلے تمام اسٹیک ہولڈرز سے ملاقات کرے گا۔ ان سفارشات میں تنخواہوں اور پنشن پر نظرثانی کے لیے فٹمنٹ فیکٹر اور دیگر طریقوں سے متعلق اس کی تجاویز شامل ہوں گی۔
کمیشن 18 ماہ میں اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔
کابینہ کی میٹنگ کے بعد جاری ایک پریس نوٹ میں کہا گیا ہے کہ آٹھواں تنخواہ کمیشن تقریباً 18 ماہ میں اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ عام طور پر پے کمیشن کی سفارشات ہر دس سال بعد لاگو ہوتی ہیں۔ اس رجحان کے مطابق آٹھویں مرکزی تنخواہ کمیشن کی سفارشات کو یکم جنوری 2026 سے لاگو کیا جا سکتا ہے۔
مزید پڑھیں: 8واں پے کمیشن: کیا ہوتا ہے ٹرمز آف ریفرنس جس کی منظوری دی گئی؟ کن پانچ عوامل پر کمیشن غور کرے گا؟ یہاں جانیں سب کچھ
اس سے پہلے، ساتواں پے کمیشن جولائی 2016 میں نافذ کیا گیا تھا، لیکن ملازمین کو جنوری 2016 سے شروع ہونے والی چھ ماہ کی مدت کے لیے بقایا جات ادا کیے گئے تھے۔ اس وقت، پینل نے 2.57 کے فٹمنٹ فیکٹر کی سفارش کی تھی۔ تاہم، اصل اضافہ کم تھا کیونکہ مہنگائی الاؤنس اور مہنگائی میں ریلیف کو صفر کر دیا گیا تھا۔
اس بار بھی آٹھویں پے کمیشن کے نفاذ کے بعد ڈی اے اور ڈی آر کو صفر کر دیا جائے گا۔ فی الحال، ڈی اے اور ڈی آر بنیادی تنخواہ کا 58% ہیں۔