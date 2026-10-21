جیو پلیٹ فارمز کا آئی پی او کھلنے کے 100 منٹ میں مکمل سبسکرائب، تاریخ کی تیز ترین پیشکش کا نیا ریکارڈ قائم
ہنڈائی موٹر کے 2024 کے 27,870 کروڑ روپے کو پیچھے چھوڑ کر مالیت کے لحاظ سے سب سے بڑا آئی پی او بن گیا ہے۔
Published : October 21, 2026 at 8:18 PM IST
نئی دہلی: جیو پلیٹ فارمز لمیٹڈ (جے پی ایل) کی ابتدائی عوامی پیشکش (آئی پی او) بدھ کے روز کھلنے کے محض 100 منٹ کے اندر مکمل طور پر سبسکرائب ہو گئی، جس سے یہ بھارت کی تاریخ میں سب سے تیزی سے سبسکرائب ہونے والا آئی پی او بن گیا۔ بی ایس ای (بی ایس ای) کی ویب سائٹ پر موجود اعداد و شمار کے مطابق، 30,213 کروڑ روپے مالیت کی اس پیشکش میں فی شیئر قیمت کا بینڈ 1,065 سے 1,119 روپے رکھا گیا تھا۔
بولی کے آغاز پر ہی اداروں کی جانب سے زبردست دلچسپی دیکھی گئی، جہاں کوالیفائیڈ انسٹیٹیوشنل بائرز (کیو آئی بیز) کے لیے مخصوص حصہ پہلے 10 منٹ میں ہی مکمل سبسکرائب ہو گیا اور 30 منٹ سے بھی کم وقت میں تقریباً دو گنا تک جا پہنچا۔ اس کے بعد کیو آئی بی کا حصہ 2.86 گنا سے تجاوز کر گیا، جبکہ اس وقت مجموعی پیشکش 0.83 گنا خریدی جا چکی تھی۔ اعداد و شمار کے مطابق، پیشکش کھلنے کے 100 منٹ کے اندر اندر مجموعی بک نے 100 فیصد سبسکرپشن کا ہندسہ عبور کر لیا۔ یہ پیشکش 23 اکتوبر تک کھلی رہے گی۔
یہ ہنڈائی موٹر انڈیا کے 2024 کے 27,870 کروڑ روپے کے آئی پی او کو پیچھے چھوڑ کر مالیت کے لحاظ سے بھارت کا سب سے بڑا آئی پی او بننے جا رہا ہے۔ قیمت کے بینڈ کی بالائی حد (1,119 روپے) کے حساب سے جیو کی کل مالیت کا تخمینہ تقریباً 108 ارب امریکی ڈالر بنتا ہے۔ یہ ایشو 27 کروڑ حصص کی نئی پیشکش پر مشتمل ہے، اور اس میں 'آفر فار سیل' کا کوئی حصہ شامل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ شیئر ہولڈرز اپنے شیئرز فروخت نہیں کر رہے ہیں۔
پیر کے روز عوامی پیشکش کے باقاعدہ آغاز سے قبل، کمپنی نے 212 اینکر سرمایہ کاروں کو قیمت کی بالائی حد یعنی 1,119 روپے فی شیئر کے حساب سے تقریباً 8,110 کروڑ روپے مالیت کے شیئرز الاٹ کیے تھے۔ ذرائع کے مطابق اینکر ایلوکیشن کے لیے موصول ہونے والی بولیاں 2.5 لاکھ کروڑ روپے سے تجاوز کر گئیں، جو کہ دستیاب کوٹے سے 30 گنا سے بھی زیادہ تھیں۔ ایک ذریعے نے کل طلب کا تخمینہ تقریباً 26 ارب ڈالر لگایا۔ ریلائنس انڈسٹریز کے اس ذیلی ادارے کے منیجنگ ڈائریکٹر آکاش امبانی نے منگل کو کہا کہ جیو پلیٹ فارمز کو امید ہے کہ اس کی ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت (اے آئی) اور کلاؤڈ کے منصوبے ٹیلی کام سے ہٹ کر کمپنی کے منافع اور حجم کو تیزی سے آگے بڑھائیں گے۔
انہوں نے بھارت کے اس تاریخ ساز آئی پی او سے قبل کمپنی کو بنیادی طور پر ایک ٹیکنالوجی کمپنی کے روپ میں پیش کیا۔ امبانی نے پی ٹی آئی کو دیے گئے انٹرویو میں کمپنی کے اپنے تیار کردہ 5G کور، کلاؤڈ نیٹو ریڈیو ایکسیس نیٹ ورک اور 53.33 کروڑ صارفین کو خدمات فراہم کرنے والے سافٹ ویئر پلیٹ فارم پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ "جیو میں 'یہ یا وہ' کی کوئی بات نہیں ہے؛ ہمارا نیٹ ورک ہی دراصل ہماری ٹیکنالوجی ہے۔" انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہاکہ "کنیکٹیویٹی وہ پہلی پراڈکٹ تھی جو ہم نے اس پلیٹ فارم پر تیار کی۔
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انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل سروسز، مصنوعی ذہانت اور کلاؤڈ وہ شعبے ہیں جنہیں اب ہم اس نیٹ ورک کی بنیاد پر استوار کر رہے ہیں۔" یہ آئی پی او ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب سرمایہ کار اس بات کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا ملک کا سب سے بڑا ٹیلی کام آپریٹر اپنے کروڑوں صارفین کے وسیع نیٹ ورک کو ڈیجیٹل سروسز، انٹرپرائز ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے زیادہ منافع بخش آمدنی میں بدل سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ محض صارفین کی تعداد میں اضافہ اب کاروباری ترقی کی رفتار برقرار رکھنے کے لیے کافی نہیں رہا۔