جیو-فیس بُک ڈیل: سپریم کورٹ نے آر آئی ایل کی اپیل مسترد، سیبی کا 30 لاکھ روپے جرمانہ برقرار

جیو-فیس بُک ڈیل: سپریم کورٹ نے آر آئی ایل کی اپیل مسترد، سیبی کا 30 لاکھ روپے جرمانہ برقرار
سیبی نے جرمانہ اس بنیاد پر لگایا تھاکہ کمپنی نے اسٹاک ایکسچینجز کو جیو-فیس بُک سرمایہ کاری سے متعلق فوری وضاحت فراہم نہیں کی تھی۔
Published : December 2, 2025 at 1:24 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کے روز ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ اور اس کے دو اعلیٰ عہدیداران کی جانب سے دائر اس اپیل کو مسترد کر دیا جس میں انہوں نے سیکیورٹیز اپیلیٹ ٹریبیونل کے اُس فیصلے کو چیلنج کیا تھا جس نے سیبی کی جانب سے عائد کردہ 30 لاکھ روپے کے جرمانے کو برقرار رکھا تھا۔ یہ جرمانہ جیو-فیس بُک ڈیل سے متعلق غیر شائع شدہ حساس معلومات کو بروقت منظر عام پر نہ لانے کے باعث عائد کیا گیا تھا۔
جون 2022 میں سیبی نے ریلائنس انڈسٹریز، ساوتھری پاریخ اور کے سیٹھورامن پر کُل 30 لاکھ روپے کا جرمانہ اس بنیاد پر لگایا تھا کہ کمپنی نے اسٹاک ایکسچینجز کو جیو-فیس بُک سرمایہ کاری سے متعلق میڈیا رپورٹس پر فوری وضاحت فراہم نہیں کی۔ بعدازاں ایس اے ٹی نے 2 مئی 2025 کو سیبی کے اس فیصلے کو صحیح قرار دے کر برقرار رکھا۔
چیف جسٹس سوریا کانت اور جسٹس جوئے مالیہ باگچی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے کہا کہ ایس اے ٹی کے فیصلے میں کسی عدالتی مداخلت کی ضرورت نہیں کیونکہ معاملہ کسی قانونی سوال کو جنم نہیں دیتا۔ اس طرح عدالتِ عظمیٰ نے سیبی کے اس مؤقف کی توثیق کر دی کہ ریلائنس انڈسٹریز اور اس کے کمپلائنس افسران نے غیر شائع شدہ حساس معلومات کو وقت پر عام کرنے کے اپنے فرائض کی انجام دہی میں غفلت برتی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ ہی سیبی اور ایس اے ٹی دونوں کے مؤقف کی مکمل توثیق ہو گئی ہے۔
سیبی کی تفتیشی رپورٹ کے مطابق مارچ اور اپریل 2020 میں میڈیا میں متعدد رپورٹس سامنے آئیں جن میں فیس بُک کی جانب سے جیو پلیٹ فارمز میں بھاری سرمایہ کاری کی بات کی گئی تھی، مگر کمپنی نے اس حوالے سے کوئی بروقت ردعمل یا وضاحت جاری نہیں کی۔ بعد میں 22 اپریل 2020 کو کمپنی نے باضابطہ اعلان کیا کہ فیس بُک جیو پلیٹ فارمز میں 9.99 فیصد حصص کے لیے 43,574 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرے گا۔ سیبی نے قرار دیا کہ یہ اعلان میڈیا رپورٹس کے تقریباً 28 دن بعد کیا گیا، جو واضح طور پر ضابطوں کی خلاف ورزی ہے۔
سیبی کے مطابق ریلائنس انڈسٹریز پر لازم تھا کہ وہ ایسی معلومات کو درست انداز میں اپنی تحویل میں رکھتی یا پھر میڈیا میں افواہوں کے بعد فوری طور پر وضاحت جاری کرتی۔ لیکن نہ کمپنی اور نہ ہی پاریخ اور سیٹھورامن نے کسی بھی مرحلے پر اسٹاک ایکسچینج کو بروقت جواب دیا، جو اصولِ منصفانہ افشا کی خلاف ورزی ہے۔ ضوابط کے تحت درج کمپنیوں پر لازم ہے کہ وہ کسی بھی اہم خبر یا افواہ پر ازخود تصدیق یا تردید جاری کریں تاکہ حساس معلومات سب کے لیے یکساں طور پر دستیاب ہوں۔ سیبی نے کہا کہ آر آئی ایل اور اس کے دونوں افسران ان تقاضوں پر پورا نہیں اُترے، اس لیے جرمانہ برقرار رکھا گیا۔