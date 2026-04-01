جیٹ ایندھن کی قیمتیں پہلی بار دو لاکھ سے تجاوز کر گئیں، ہوائی کرایوں میں 20 سے 30 فیصد اضافے کا امکان
ہوائی جہاز کے ایندھن کی قیمتوں میں 115 فیصد کا اضافہ ہوا ہے۔ ہوائی سفر اب کافی مہنگا ہونے والا ہے۔
Published : April 1, 2026 at 10:49 AM IST
نئی دہلی: ہندوستانی ایوی ایشن سیکٹر اور ہوائی سفر کرنے والے مسافروں کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں زبردست اضافے اور بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی تناؤ کی وجہ سے، ہندوستان میں ایوی ایشن ٹربائن فیول (اے ٹی ایف) کی قیمتوں میں تاریخی اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ گھریلو پروازوں کے لیے استعمال ہونے والا ایندھن ہے۔ یکم اپریل 2026 سے لاگو ہونے والی نئی قیمتوں کے تحت، ملک کے بڑے میٹروپولیٹن شہروں میں جیٹ ایندھن کی قیمت پہلی بار دو لاکھ روپے فی کلو لیٹر (1,000 لیٹر) کے نشان کو عبور کر گئی ہے۔
قیمتوں میں 115 فیصد تک کا ریکارڈ اضافہ
تیل کی مارکیٹنگ کمپنیوں کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق، دہلی میں جیٹ ایندھن کی قیمت گزشتہ ماہ 96,638 روپے فی کلو لیٹر تھی جو بڑھ کر 2,07,341 روپے فی کلو لیٹر ہو گئی ہے۔ یہ تقریباً 114 فیصد کا اضافہ ہے۔ ممبئی میں یہ شرح 1,94,968 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ کولکاتہ میں 2,05,955 روپے؛ اور چنئی میں، اس نے 2,14,597 روپے فی کلو لیٹر کی بلند ترین سطح کو چھو لیا ہے۔ بین الاقوامی پروازوں کے لیے ایندھن کی قیمتیں بھی 1,600 امریکی ڈالر فی کلو لیٹر کو عبور کر چکی ہیں۔
کرایہ میں اضافہ ناگزیر؛ جیبوں پر بھاری بوجھ
ماہرین کا خیال ہے کہ اس قیمت میں اضافے کا براہ راست اثر ہوائی کرایوں پر پڑے گا۔ کسی بھی ایئر لائن کے کل آپریٹنگ اخراجات کا تقریباً 40 سے 45 فیصد صرف ایندھن کا ہوتا ہے۔ نتیجتاً، ایندھن کی قیمتوں میں مؤثر طریقے سے دوگنا ہونے سے، ایئر لائنز کے پاس کرایوں میں اضافے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا ہے۔ انڈیگو، ایئر انڈیا اور ایئر اکاسا جیسے بڑے کیریئرز نے پہلے ہی 'فیول سرچارج' کو لاگو کرنا شروع کر دیا ہے، جو سفر کی دوری کے لحاظ سے 400 سے 2,500 روپے تک ہو سکتا ہے۔ آنے والے دنوں میں ٹکٹوں کی قیمتوں میں مزید 15 سے 20 فیصد اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔
روپے کی گراوٹ اور مغربی ایشیا کے بحران کے اثرات
ایندھن کی قیمتوں میں اس اضافے کے پیچھے بنیادی وجوہات بین الاقوامی سطح پر خام تیل کا اتار چڑھاؤ اور امریکی ڈالر کے مقابلے میں ہندوستانی روپے کا 95 روپے کے نشان تک گرنا ہے۔ مزید برآں، ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے عالمی سپلائی چین میں خلل ڈالا ہے، جس سے ہوابازی کے شعبے کو درپیش چیلنجوں میں اضافہ ہوا ہے۔
