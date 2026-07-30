اپنا آئی ٹی آر فائل کرنے میں تاخیر نہ کریں: پچاس ملین سے زیادہ ریٹرن فائل کیے گئے، کل ہے آخری تاریخ
محکمۂ انکم ٹیکس نے ٹیکس دہندگان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ 31 جولائی کی آخری تاریخ سے پہلے تکنیکی خرابیوں اور پورٹل ٹریفک سے بچنے کے لیے فوری طور پر اپنے ریٹرن فائل کریں۔
Published : July 30, 2026 at 12:20 PM IST
نئی دہلی: محکمۂ انکم ٹیکس نے ٹیکس دہندگان کے لیے فوری الرٹ جاری کیا ہے۔ تشخیصی سال 27-2026 کے لیے اب تک 50 ملین سے زیادہ انکم ٹیکس ریٹرن کامیابی کے ساتھ داخل کیے جا چکے ہیں۔ محکمے نے تمام شہریوں اور ملازمت پیشہ افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ آخری لمحات کے رش سے بچنے کے لیے آج ہی اپنے ریٹرن داخل کریں۔ آڈٹ کے تابع نہ ہونے والے کھاتوں کے ریٹرن فائل کرنے کی آخری تاریخ 31 جولائی 2026 ہے۔
انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ نے اپنے باضابطہ سوشل میڈیا ہینڈل پر معلومات دیتے ہوئے کہا ہے کہ ای-فائلنگ پورٹل پر آخری دنوں میں لوڈ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس وجہ سے ویب سائٹ دھیمی ہونے یا تکنیکی خرابی آنے کا پورا امکان رہتا ہے۔ اس پریشانی سے بچنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وقت رہتے اپنا ITR-1 یا ITR-2 فارم جمع کر دیا جائے۔
ان ضروری باتوں کا رکھیں دھیان
ٹیکس ماہرین اور محکمے نے ٹیکس دہندگان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ جلد بازی میں کوئی بھی غلط معلومات نہ بھریں۔ ریٹرن داخل کرنے سے پہلے نیچے دیے گئے اہم دستاویزات کو اچھی طرح ضرور پڑھ لیں:
- فارم 16 (Form 16): اپنی کمپنی سے ملا ہوا سیلری اور ٹیکس ڈیڈکشن (ٹیکس کٹوتی) کا سرٹیفکیٹ۔
- اے آئی ایس (AIS): سالانہ معلوماتی گوشوارہ (Annual Information Statement)، جس میں سال بھر کے تمام بڑے مالیاتی لین دین درج ہوتے ہیں۔
- فارم 26AS (Form 26AS): اس میں آپ کی طرف سے کاٹے گئے کل ٹی ڈی ایس (TDS) کی پوری معلومات ہوتی ہے۔
- بینک اسٹیٹمنٹ: تمام بچت (سیونگز) اور فکسڈ ڈپازٹ اکاؤنٹس سے ملے سود (بیاج) کا صحیح حساب کتاب۔
نئے قوانین کو سمجھنا ہے ضروری
اس سال سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹ ٹیکسز (CBDT) نے آئی ٹی آر (ITR) فارم میں کچھ نئے کالم جوڑے ہیں۔ اگر آپ نے شیئر بازار سے کمائی کی ہے، شیئرز کے بائی بیک میں حصہ لیا ہے یا لانگ ٹرم کیپیٹل گینز (طویل مدتی سرمایہ کاری منافع) کمایا ہے، تو اس کی درست معلومات دینا لازمی ہے۔ ڈیٹا میں تضاد یا خرابی ہونے پر ٹیکس محکمے کی طرف سے نوٹس آنے کا خطرہ بنا رہتا ہے۔
دیری کرنے پر لگے گا بھاری جرمانہ
اگر کوئی ٹیکس دہندہ 31 جولائی 2026 کی آخری تاریخ (ڈیڈ لائن) سے چوک جاتا ہے، تو اسے بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ لیٹ فیس (تاخیرانہ فیس) کے طور پر 5,000 تک کا جرمانہ لگ سکتا ہے (کم آمدنی والوں کے لیے یہ رقم 1,000 ہے)۔ اس کے علاوہ، وقت پر ٹیکس نہ چکانے کی وجہ سے واجب الادا رقم پر ہر مہینے سود بھی دینا ہوگا۔ اس لیے سمجھداری اسی میں ہے کہ آج ہی اپنا ٹیکس ریٹرن داخل کر کے بے فکر ہو جائیں۔