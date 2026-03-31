بینک سے پچاس ہزار روپے سے زیادہ سود ملا تو کٹ جائے گا ٹی ڈی ایس، جانیں نئے ضوابط
تمام بینکوں کے لیے صرف 50,000 روپے (بزرگ شہریوں کے لیے ایک لاکھ روپے) سے زیادہ کے سود پر ٹی ڈی ایس کاٹا جائے گا۔
Published : March 31, 2026 at 10:34 AM IST
نئی دہلی: محکمہ انکم ٹیکس نے بینک صارفین کے مفاد میں ایک اہم وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ نئے انکم ٹیکس ایکٹ 2025 کے تحت، محکمہ نے واضح کیا ہے کہ ملک کے تمام بینکنگ ادارے خواہ سرکاری ہوں، نجی ہوں یا کوآپریٹو، اب سود کی آمدنی پر ٹیکس کٹوتی (ٹی ڈی ایس) کے لیے یکساں اصولوں پر عمل کریں گے۔ اس اقدام سے بینکاری نظام میں شفافیت آئے گی اور صارفین کے درمیان ابہام دور ہوگا۔
ٹی ڈی ایس کی نئی حد
نئے ضابطوں کے مطابق، ٹی ڈی ایس کٹوتی کے لیے سود کی حد مقرر کی گئی ہے:
عام شہری: اگر کسی فرد کی بینک یا پوسٹ آفس کی جمع رقم (جیسے ایف ڈی یا آر ڈی) سے کل سود کی آمدنی ایک مالی سال میں 50,000 روپے سے زیادہ ہو جائے تو بینک اس پر ٹیکس کاٹ لے گا۔
عمر رسیدہ شہری: 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے یہ حد 1,00,000 روپے پر رکھی گئی ہے۔
محکمہ نے یہ وضاحت کیوں جاری کی؟
دراصل، نئے انکم ٹیکس ایکٹ کے سیکشن 402 میں "بینکنگ کمپنی" کی تعریف کے حوالے سے کچھ تکنیکی سوالات اٹھائے رہے تھے۔ پرانے قانون میں مختلف قسم کے سرکاری اور نجی بینکوں کو مختلف زمروں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ محکمہ انکم ٹیکس نے اب وضاحت کی ہے کہ بینکنگ ریگولیشن ایکٹ 1949 کے تحت آنے والے تمام ادارے اس اصول کے مقاصد کے لیے "بینکنگ کمپنیاں" تصور کی جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک ہی اصول پبلک سیکٹر کے بڑے بینکوں (جیسے ایس بی آئی) اور چھوٹے کوآپریٹو بینکوں دونوں پر یکساں طور پر لاگو ہو گا۔
صارفین کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟
اس وضاحت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بینکوں کے پاس اب سود پر ٹیکس کاٹنے کا صوابدیدی اختیار نہیں رہے گا۔ اگر آپ کی سود کی آمدنی مقررہ حد (50,000 روپے یا ایک لاکھ روپے) سے کم ہے، تو کوئی بینک آپ سے ٹیکس نہیں کاٹ سکتا ہے۔ اس سے چھوٹی بچت کرنے والوں کی محنت سے کمائی گئی رقم کی حفاظت ہوگی۔
ٹیکس کٹوتیوں سے کیسے بچیں؟
ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کی کل سالانہ آمدنی ٹیکس چھوٹ کی حد سے کم ہے، تو آپ فارم 15G (عام شہریوں کے لیے) یا فارم 15H (بزرگ شہریوں کے لیے) بینک میں جمع کرا سکتے ہیں۔ اس فارم کو جمع کرنے کے بعد بینک ٹی ڈی ایس نہیں کاٹے گا، چاہے سود کی آمدنی حد سے زیادہ ہو۔ اپنے بینک اکاؤنٹ پر اپ ڈیٹ شدہ پین کارڈ رکھنا لازمی ہے۔ اس میں ناکام ہونے پر بینک 10 فیصد کے بجائے 20 فیصد ٹیکس کاٹ سکتا ہے۔
