کیا کنفرم ٹکٹ کے بغیر ٹرین میں سفر کرنا ممکن ہے؟ اگر ایسا ہے تو جانیں کیسے
کنفرم ٹکٹ کے بغیر ٹرین میں سفر کرنا پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ تاہم، کچھ معاملات میں ایسا کیا جا سکتا ہے جانیں کیسے
Published : June 26, 2026 at 1:01 PM IST
جب اچانک سفر کی ضرورت پیش آتی ہے تو بہت سے لوگ کنفرم ٹرین ٹکٹ حاصل نہ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ہندوستانی ریلوے کے قوانین کے مطابق، آن لائن بک کرائے گئے ویٹ لسٹڈ (WL) ٹکٹ پر سفر کرنا ممنوع ہے۔ اگر ریزرویشن چارٹ تیار ہونے کے بعد بھی ٹکٹ انتظار کی فہرست میں رہتا ہے، تو ای ٹکٹ (IRCTC) خود بخود منسوخ ہو جاتا ہے، اور رقم کی واپسی کا عمل شروع کر دیا جاتا ہے۔ تاہم، کچھ مخصوص حالات ہیں جہاں کوئی کنفرم ٹکٹ کے بغیر سفر کر سکتا ہے۔ ان میں شامل ہیں...
اگر آپ نے ٹکٹ ریلوے کاؤنٹر سے خریدا ہے تو...
انتظار کی فہرست میں (WL): آپ کو کاونٹر پر خریدے گئے انتظار کی فہرست والے ٹکٹ کے ساتھ ٹرین میں سوار ہونے کی اجازت ہے۔تاہم آپ کو ایک مخصوص نشست الاٹ نہیں کی جائے گی۔ آپ کو یا تو کسی غیر محفوظ یا عام کوچ میں جگہ تلاش کرنا ہوگی یا یہ چیک کرنا ہوگا کہ آیا ٹریولنگ ٹکٹ ایگزامینر (TTE) دستیاب سیٹ فراہم کر سکتا ہے۔
منسوخی کے خلاف کینسیلیشن (RAC):
آپ کو بورڈ میں جانے کی اجازت ہے۔ RAC آپ کو بیٹھنے کی جگہ (سائیڈ نچلی یا درمیانی) کی ضمانت دیتا ہے، جسے فل برتھ پر اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے اگر دوسرے مسافر اپنا ٹکٹ منسوخ کر دیتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔
اگر آپ نے اپنا ٹکٹ آن لائن بک کیا ہے (آئی آر سی ٹی سی کے ذریعے)...
مکمل طور پر انتظار کی فہرست میں:
اگر آپ کا آن لائن ٹکٹ فائنل چارٹ تیار ہونے کے بعد بھی انتظار کی فہرست میں رہتا ہے، تو یہ خود بخود منسوخ ہو جاتا ہے، اور کرایہ واپس کر دیا جاتا ہے۔ آپ چارٹنگ کے بعد ویٹ لسٹڈ ای ٹکٹ پر قانونی طور پر سفر نہیں کر سکتے۔ غلط ای ٹکٹ کے ساتھ ٹرین میں سوار ہونے کے نتیجے میں بھاری جرمانہ اور چارجز غیر محفوظ یا بغیر ٹکٹ والے مسافروں پر لاگو ہو سکتے ہیں۔
آپشن: اگر آپ کو سفر کرنا ہے، تو آپ کو اسٹیشن کاؤنٹر سے ایک نیا غیر محفوظ یا عام ٹکٹ خریدنا چاہیے یا سفر سے پہلے UTS ایپ کا استعمال کرنا چاہیے۔
ٹکٹ کے بغیر سفر کرنا (اضافی کرایہ ٹکٹ):
اگر آپ کو بغیر ٹکٹ کے سوار ہونے پر مجبور کیا جاتا ہے یا اگر آپ کی ویٹ لسٹ کی حیثیت سفر کی اجازت نہیں دیتی ہے تو آپ کو بورڈنگ پر فوری طور پر TTE کا پتہ لگانا چاہیے۔ آپ اضافی کرایہ کے ٹکٹ (EFT) کی درخواست کر سکتے ہیں۔ TTE آپ کی منزل کی بنیاد پر صورتحال کا جائزہ لے گا اور ایک خالی نشست مختص کر سکتا ہے (مثلاً، منسوخی کی وجہ سے) تاہم جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے، اور فیصلہ TTE پر منحصر ہے۔
چارٹ تیار ہونے کے بعد بھی امکانات باقی رہتے ہیں:
ٹرین کے روانہ ہونے سے پہلے جب فائنل ریزرویشن چارٹ تیار کیا جاتا ہے، تو کچھ سیٹیں خالی رہ سکتی ہیں۔ ایسی نشستیں انتظار کی فہرست میں شامل مسافروں کو الاٹ کی جا سکتی ہیں۔ لہذا، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آخری لمحے تک اپنے ٹکٹ کی حیثیت کو چیک کرتے رہیں۔
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نوٹ کرنے کے پوائنٹس
اگر انتظار کی فہرست میں شامل ای ٹکٹ کی تصدیق نہیں ہوتی ہے، تو یہ عام طور پر خود بخود منسوخ ہو جاتی ہے۔ اس لیے سفر سے پہلے ٹکٹ کا اسٹیٹس جانچ کرنا ضروری ہے۔ مزید برآں، آپ کسی دوسرے اسٹیشن سے دستیاب سیٹ بک کرنے کے لیے چارٹنگ کے عمل سے ٹھیک پہلے IRCTC کی ویب سائٹ پر 'موجودہ دستیابی' چیک کر سکتے ہیں۔