ایران جنگ کا اثر: ضروری اشیاء ایکٹ ملک بھر میں نافذ، سخت ہدایات جاری۔ کالا بازاری کرنے والوں کو بھیجا جائے گا جیل
LPG کے بحران کو روکنے کے لیے ضروری اشیاء ایکٹ کو نفاذ کیا گیا ہے۔ ریفائنریوں کو پیداواربڑھانے کی سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں۔
نئی دہلی: مغربی ایشیا میں بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی تناؤ اور ایران کے ساتھ جنگ کے خطرے نے توانائی کی عالمی منڈی میں ہلچل مچا دی ہے۔ اس کا اثر بھارت میں بھی محسوس کیا جا رہا ہے جہاں کئی شہروں سے رسوئی گیس کی قلت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے مرکزی حکومت نے ضروری اشیاء ایکٹ (1955) کو فوری طور پر نافذ کر دیا ہے۔ حکومت کا بنیادی مقصد گھریلو رسوئی گیس (ایل پی جی) کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانا اور بازار میں ذخیرہ اندوزی کو روکنا ہے۔
حکومت کا نیا حکم کیا ہے؟
وزارت پیٹرولیم کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق تمام آئل ریفائنریز اور پیٹرو کیمیکل یونٹس سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے پیداواری عمل میں ردوبدل کریں۔ ریفائنریز اب پیٹرو کیمیکل مصنوعات تیار کرنے کے لیے کچھ ہائیڈرو کاربن اسٹریمز کا استعمال نہیں کر سکیں گی۔ اس کے بجائے، یہ ہائیڈرو کاربن براہ راست ایل پی جی کی پیداوار بڑھانے کے لیے استعمال ہوں گے۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ ایل پی جی ہندوستان میں کھانا پکانے کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے، اور اس کی دستیابی میں کسی قسم کی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔
ضروری اشیاء ایکٹ (ECA) کیا ہے؟
ضروری اشیاء ایکٹ، 1955، ایک ایسا قانون ہے جو حکومت کو ضروری اشیاء کی پیداوار، فراہمی اور تقسیم کو منظم کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ اس کا بنیادی ہدف عوام کو مناسب قیمتوں پر ضروری اشیاء کی دستیابی کو یقینی بنانا اور بلیک مارکیٹنگ کو روکنا ہے۔
اس ایکٹ کا سیکشن 3 حکومت کو اختیار دیتا ہے کہ وہ سٹاک کی حدیں نافذ کرے اور کسی بھی ضروری شے کی تجارت کو منظم کرے۔ سیکشن 7 کے تحت قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سخت سزا اور قید کا بندوبست ہے۔ 2007 میں، اس قانون کو پٹرولیم مصنوعات، ادویات، اور کھانے کی اشیاء جیسی چیزوں کو شامل کرنے کے لیے اپ ڈیٹ کیا گیا تھا۔
صارفین اور کمپنیوں پر کیا اثر پڑے گا؟
پیداوار میں تبدیلیاں: ریفائنریز اب اپنی گیس خصوصی طور پر گھریلو ایل پی جی پولز کو بھرنے کے لیے استعمال کریں گی، نہ کہ صنعتی مقاصد کے لیے۔
سپلائی چین کنٹرول: آئل مارکیٹنگ کمپنیوں (IOCL، BPCL، HPCL) کو گھریلو صارفین کو ترجیح دینے کی ہدایت دی گئی ہے۔
بلیک مارکیٹنگ پر لگام کسنا: انتظامیہ کو گیس ایجنسیوں اور ڈسٹری بیوٹرز کے سٹاک کے معائنہ کا اختیار دیا گیا ہے۔ کسی کو بھی سلنڈر ذخیرہ کرتے ہوئے پایا گیا تو اسے مجرمانہ الزامات کا سامنا کرنا پڑے گا۔
قیمتوں میں استحکام: حکومت بین الاقوامی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود مقامی مارکیٹ میں گیس کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے کوشاں ہے۔
گھبرانے کی ضرورت نہیں: حکومت
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، ہندوستان کے پاس اس وقت 74 دن کا ریزرو ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ گیس کی کوئی حقیقی قلت نہیں ہے، بلکہ جنگ کی خبروں کی وجہ سے خوف و ہراس کی بکنگ کی وجہ سے عارضی قلت ہے۔ اس خوف و ہراس کو روکنے کے لیے 25 دن کے بکنگ وقفہ کا نیا اصول متعارف کرایا گیا ہے۔
