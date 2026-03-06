اڈانی نے راتوں رات گیس کی قیمتوں میں کر دیا تین گنا اضافہ، قیمت کو 40 سے بڑھا کر 119 کر دیا
قیمتوں میں اچانک اضافہ بین الاقوامی مارکیٹ میں ایل این جی کی قلت اور زیادہ مہنگے متبادل ذرائع سے گیس خریدنے کی سبب ہوا ہے۔
Published : March 6, 2026 at 11:15 AM IST
نئی دہلی: اڈانی ٹوٹل گیس لمیٹڈ (اے ٹی جی ایل)، جو گوتم اڈانی کی زیر قیادت اڈانی گروپ اور فرانسیسی کمپنی ٹوٹل انرجی کے درمیان ایک مشترکہ منصوبہ ہے، نے اپنے بڑے صنعتی صارفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں تین گنا اضافہ کر دیا ہے۔ مغربی ایشیا (مشرق وسطی) میں جاری تنازعات اور سپلائی چین میں رکاوٹوں نے کمپنی کو یہ سخت قدم اٹھانے پر مجبور کیا ہے۔
قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ
رپورٹس کے مطابق، کمپنی نے صنعتی گیس کی قیمت 40 روپے فی معیاری مکعب میٹر سے بڑھا کر تقریباً 119 روپے فی ایس سی ایم کر دی ہے۔ قیمتوں میں یہ اچانک اضافہ بنیادی طور پر بین الاقوامی مارکیٹ میں ایل این جی کی قلت اور مہنگے متبادل ذرائع سے گیس خریدنے کی مجبوری ہے۔
آبنائے ہرمز بحران
اس قیمت میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ تزویراتی لحاظ سے اہم آبنائے ہرمز میں کشیدگی ہے۔ اس سمندری راستے سے دنیا کے خام تیل کا تقریباً پانچواں حصہ اور ایل این جی کی بڑی مقدار کی ترسیل ہوتی ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان فوجی تنازعہ کی حالیہ شدت نے اس راستے سے جہاز رانی کو عملی طور پر روک دیا ہے۔
ڈرون اور میزائل حملوں کے خوف سے قطر اپنے ایل این جی پلانٹس کو بند کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ ہندوستان اپنی ایل این جی کی ضروریات کا بڑا حصہ قطر سے درآمد کرتا ہے لیکن سمندری راستہ بند ہونے کی وجہ سے ہندوستانی خریدار وہاں سے گیس حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔
بھارت پر اثرات
ہندوستان اپنی خام تیل کی ضروریات کا تقریباً 88% اور اپنی LNG ضروریات کا تقریباً 50% درآمد کرتا ہے۔ اس میں سے 50-60% LNG آبنائے ہرمز کے راستے ہندوستان پہنچتی ہے۔ سپلائی میں اس خلل کی وجہ سے پیٹرونیٹ ایل این جی اور گیل جیسی بڑی کمپنیوں نے بھی سپلائی میں کمی کا انتباہ دیا ہے۔
گیس کی قلت کی وجہ سے اب بہت سے صنعتی یونٹ فرنس آئل یا نیفتھا جیسے متبادل ایندھن استعمال کرنے پر مجبور ہیں جو کہ عام گیس سے دوگنا مہنگے ہیں۔
افراط زر کا اثر
عالمی کشیدگی نے نہ صرف گیس بلکہ خام تیل کی قیمتوں کو بھی متاثر کیا ہے۔ بین الاقوامی بینچ مارک برینٹ کروڈ، جو جنوری-فروری 2026 میں اوسطاً 66-67 ڈالر فی بیرل تھا، اب بڑھ کر 84 ڈالر فی بیرل ہو گیا ہے۔
اڈانی ٹوٹل گیس کا کہنا ہے کہ موجودہ جغرافیائی سیاسی حالات نے سپلائی روٹس کو متاثر کیا ہے جس سے آپریشنل مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر مغربی ایشیا میں کشیدگی جلد کم نہ ہوئی تو آنے والے دنوں میں توانائی کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں جس کا براہ راست اثر ہندوستان کی صنعتی پیداواری لاگت اور عام لوگوں کی جیبوں پر پڑے گا۔