ایران اسرائیل کشیدگی سے باسمتی چاول کی برآمدات متاثر، کسان اور مل مالکان پریشان
بریانی جیسے پکوانوں میں استعمال ہونے کی وجہ سے خلیجی ممالک باسمتی چاول کے بڑے خریداروں میں سے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 10, 2026 at 12:19 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی) : ایران اور امریکہ -اسرائیل کے درمیان جنگ کا اثر بھارت کی زرعی برآمدات پر بھی پڑنے لگا ہے۔ اعلیٰ معیار کے باسمتی چاول کے لیے مشہور جموں کے آر ایس پورہ علاقے کے تاجرین اور کسانوں کا کہنا ہے کہ بیرون ملک چاول کی برآمدات میں جنگ کی وجہ سے بڑی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، جس کا راست اثر ان کی آمدن پر پڑے گا۔
آر ایس پورہ جموں کا باسمتی چاول kw جغرافیائی شناخت (GI - Tag) ٹیگ حاصل ہے اور اپنی خوشبو اور معیار کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ہر سال بڑی مقدار میں باسمتی چاول خلیجی ممالک اور یورپ سمیت ملک کے مختلف ممالک کو برآمد کیا جاتا ہے، تاہم تاجروں کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی کے باعث باسمتی چاول کئی کھیپیں رک گئی ہیں جبکہ بعض کنسائنمنٹ راستے میں یا مختلف بندرگاہوں پر پھنسے ہوئے ہیں۔
تاجروں کے مطابق ایران اور دیگر خلیجی ممالک تک بحری راستوں کے بارے میں غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے باسمتی چاول کی برآمدات رک گئی ہے اور بریانی جیسے مشہور و معروف پکوانوں میں استعمال ہونے کی وجہ سے یہ علاقے باسمتی چاول کے بڑے خریداروں میں سے ہیں۔
آر ایس پورہ میں شیرِ کشمیر ایگرو پروڈکٹ رائس مل کے مالک بلویندر سنگھ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ان کی مل ہر سال تقریباً 20 ہزار کوئنٹل باسمتی چاول خلیجی اور یورپی ممالک برآمد کرتی ہے۔ انہوں نے کہا: "اس تنازع کی وجہ سے برآمدات مکمل طور پر رک گئی ہیں۔ چاول کی کھیپیں رکی ہوئی ہیں اور دہلی میں ادائیگیاں بھی التوا میں ہیں۔ اس صورتحال میں کسانوں کو مشکل پیش آ رہی ہے کیونکہ ہم وقت پر ان کی ادائیگی نہیں کر پا رہے ہیں۔"
انہوں نے مزید بتایا کہ مل مالکان اور تاجروں نے مرکزی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور جموں و کشمیر کے وزیر خوراک ستیش شرما کو خط لکھ کر حکومت سے مداخلت اور مدد کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے متاثرہ برآمد کنندگان کے لیے قرضوں پر سود میں رعایت دینے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔
ادھر، برآمدات میں اثر کی وجہ سے مقامی بازار میں باسمتی چاول کی قیمت میں کمی آئی ہے۔ تاجروں کے مطابق فی کوئنٹل قیمت میں تقریباً 600 روپے کی کمی آئی ہے جس سے کسانوں، مل مالکان اور برآمد کنندگان کو مالی نقصان سے جوجھنا پڑ رہا ہے۔
باسمتی چاول کی فصل نومبر میں ہی تیار ہوتی ہے اور ایکسپورٹرز کے مطابق عام طور پر فروری اور مارچ ہی برآمدات کا سب سے اہم وقت ہوتا ہے۔ تاہم جنگ کی وجہ سے ایکسپورٹ کا یہ پورا متاثر ہوا ہے اور اس صنعت کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
