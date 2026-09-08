ایران: معاشی بحران کے بیچ زیادہ پیٹرول استعمال کرنے والوں کے لیے قیمتوں میں اضافہ
ایران میں اب بھی دنیا کا سستہ ترین پٹرول ملتا ہے، تاہم قیمتوں میں یہ اضافہ مہنگائی میں اضافے کی وجہ بن سکتا ہے۔
Published : September 8, 2026 at 10:07 AM IST
تہران: ایران نے منگل کی صبح سویرے زیادہ پٹرول استعمال کرنے والے صارفین کے لیے قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس بات کی جانکاری سرکاری میڈیا نے دی ہے۔ یہ گذشتہ کئی مہینوں سے جاری جنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والے معاشی بحران کے نتیجے میں حالیہ معاشی دھچکا ہے، اور دسمبر کے بعد سے یہ اس نوعیت کا دوسرا اضافہ ہے۔
پٹرول کی قیمتوں میں اس طرح کے اضافے مہنگائی میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ ایران میں سال 2019 میں ہونے والے ایسے ہی ایک اضافے کے بعد ملک گیر احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے تھے اور حکومتی کریک ڈاؤن کے نتیجے میں مبنیہ طور پر 300 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔
امریکہ کے ساتھ جنگ کا واضح طور پر ذکر کیے بغیر، حکومت کے اعلان میں "موجودہ صورت حال" کا حوالہ دیا گیا ہے اور مزید کہا گیا ہے کہ قیمتوں میں اضافے سے حاصل ہونے والی اضافی رقم متاثرہ خاندانوں کو (بطور امداد) دی جائے گی۔
نئے نظام کے تحت، جو لوگ ایک ماہ میں 110 لیٹر کے مقررہ کوٹے سے زیادہ پٹرول خریدیں گے، انہیں اب 100,000 ریال (تقریباً 7 سینٹ) فی لیٹر ادا کرنا ہوں گے، جو کہ دسمبر سے ان کی ادا کردہ رقم سے دوگنا ہے۔
ایران میں اب بھی دنیا کا سستہ ترین پٹرول ملتا ہے، لیکن قیمتوں میں یہ اضافہ ملک کی 9 کروڑ سے زائد آبادی میں سے کئی لوگوں کے لیے روزمرہ کے دباؤ میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ پہلے ہی ملکی کرنسی گر کر ریکارڈ ترین نچلی سطح پر پہنچ چکی ہے اور لوگوں کی قوتِ خرید کمزور ہو گئی ہے۔ پیر کے روز، ایک امریکی ڈالر 22 لاکھ 20 ہزار ریال پر ٹریڈ ہو رہا تھا۔
سرکاری آئل ڈسٹری بیوشن کمپنی کے سی ای او کرامت ویس کرمی نے پیر کے روز بتایا کہ پٹرول کی نئی قیمت سے 15 فیصد صارفین متاثر ہوں گے، جیسا کہ سرکاری نیوز ایجنسی 'ارنا' (آئی آر این اے) نے رپورٹ کیا۔
کرامت ویس کرمی نے بتایا کہ اگست میں پٹرول کی کھپت 14 کروڑ 50 لاکھ لیٹر یومیہ کی ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی تھی، جب کہ مقامی پیداواری صلاحیت 12 کروڑ 20 لاکھ لیٹر یومیہ تھی۔ بقیہ سپلائی درآمد کی جاتی ہے۔
قیمتوں میں اضافہ کھپت کی اس بلند شرح کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، جس کا ذمہ دار ماہرین ایران میں پرانی گاڑیوں، اسپیئر پارٹس کی کمی اور پبلک ٹرانسپورٹ کے ناکافی نظام کو ٹھہراتے ہیں۔
تاہم ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ پٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے ملک میں مہنگائی مزید بڑھے گی، جو کہ سرکاری ادارے 'اسٹیٹسٹکس سینٹر' کے مطابق پہلے ہی تقریباً 67 فیصد کی سالانہ شرحِ مہنگائی کے ساتھ شدید مشکلات کا شکار ہے۔
ایران میں سستا پٹرول نسلوں سے ایک پیدائشی حق سمجھا جاتا رہا ہے، جس کی وجہ سے ماضی میں سال 1964 سال میں بھی بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہوئے تھے، جب قیمتوں میں ایک اضافے نے شاہ ایران کو ہڑتالی ٹیکسی ڈرائیوروں کی گاڑیوں کی جگہ فوجی گاڑیوں کو سڑکوں پر اتارنے پر مجبور کر دیا تھا۔
پٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر ایرانیوں کا ردعمل
قیموں میں اضافے کے ایک گھنٹے بعد، 'دی ایسوسی ایٹڈ پریس' کی جانب سے دورہ کیے گئے آٹھ پٹرول پمپوں میں سے دو پمپ مشینوں پر قیمتوں کی شرح کو درست کرنے کے لیے بند تھے۔ باقی چھ پٹرول پمپ فعال تھے اور ہر ایک پر درجن بھر گاڑیاں قطار میں کھڑی تھیں۔ پٹرول پمپوں کے گرد سکیورٹی کے سخت انتظامات تھے اور یونیفارم اور سادہ کپڑوں میں ملبوس پولیس اہلکار وہاں موجود دکھائی دیے۔
پٹرول پمپ قطار میں کھڑے تہران کے ایک 34 سالہ رہائشی، اصغر رحیمی نے کہا کہ قیمتوں میں یہ اضافہ یہیں نہیں رکے گا۔ رحیمی کا کہنا تھا کہ "یہ معمولی رقم حکومت کو غربت اور بے روزگاری جیسے مسائل پر قابو پانے میں مدد نہیں دے سکتی۔ یہ تو پہلا قدم تھا۔ آنے والے مہینوں میں، انہیں قیمتیں دوبارہ بڑھانا پڑیں گی۔"
ایک اور رہائشی، 55 سالہ علی سالاری کو خدشہ تھا کہ قیمتوں میں اس اضافے سے روٹی اور گوشت سمیت دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی متاثر ہوں گی۔ سالاری نے کہا کہ "جب سے حکومت نے پٹرول کی قیمتوں میں ردوبدل شروع کیا ہے، تب سے حالات ایسے ہی چل رہے ہیں۔"
تہران کے 43 سالہ شہری حامد مرزئی کا کہنا تھا کہ غذائی اشیاء کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں اور بنیادی ضرورت کی چیزوں جیسے دالوں اور لعیہ وغیرہ کے لیے صرف ایک بار کی خریداری پر 10 کروڑ ریال (تقریباً 73 ڈالر) تک خرچ ہو سکتے ہیں۔ مرزئی نے کہا کہ "ہم سب کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ بنیادی راشن خریدنا بھی پہنچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "اگر پٹرول کی قیمتیں بھی بڑھتی گئیں تو حالات مزید بدتر ہی ہوں گے۔"