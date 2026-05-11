سرمایہ کاروں کو اربوں روپے کا نقصان: وزیر اعظم کی اپیل کے بعد، بڑی جیولری کمپنیوں کے شیئر گر گئے!
پی ایم مودی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ایک سال تک غیر ضروری سونا خریدنے سے گریز کریں۔
Published : May 11, 2026 at 5:14 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی کی شہریوں سے ایک سال کے لیے غیر ضروری سونا خریدنے سے گریز کرنے کی اپیل کے بعد، پیر کو سونے کے زیورات بنانے والی بڑی کمپنیوں کے حصص میں گراوٹ دیکھی گئی۔ اس اقدام کا مقصد اس وقت ملک کے زرمبادلہ کے ذخائر (فارین ایکسچینج) پر پڑنے والے دباؤ کو کم کرنا ہے۔
ماہرین کا خیال ہے کہ وزیر اعظم کی اپیل نے سونے کے زیورات کی مانگ میں ممکنہ کمی کے خدشات کو بڑھا دیا ہے۔ یہ مستقبل قریب میں زیورات کے بڑے شو رومز کی فروخت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ یہ صورت حال ایک ایسے وقت میں پیدا ہوتی ہے جب سونے کی قیمتیں پہلے ہی غیر معمولی طور پر بلندی پر ہیں، اور درآمدات ہندوستان کے تجارتی توازن پر دباؤ بنا رہی ہیں۔
اتوار کو حیدرآباد میں اپنے خطاب میں پی ایم مودی نے شہریوں سے متحد رہنے کی اپیل کی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بین الاقوامی تنازعات اور عالمی اقتصادی اتار چڑھاؤ سے پیدا ہونے والی سپلائی چین کی رکاوٹوں سے نمٹنے کے لیے اجتماعی تعاون ضروری ہے۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ ایک سال کے لیے غیر ضروری سونا خریدنے سے گریز کریں تاکہ ملک کی غیر ملکی کرنسی کے اخراج کو روکا جا سکے۔ مزید برآں، انہوں نے "میڈ ان انڈیا" اور مقامی طور پر تیار کردہ سامان خریدنے کی اہمیت پر زور دیا، یہاں تک کہ روزمرہ کی ضروریات کے لیے بھی۔
این ایس ای کے مطابق آج سونے کے زیورات بنانے والی کمپنیوں کے حصص میں زبردست گراوٹ دیکھی گئی:
--اسکائی گولڈ اینڈ ڈائمنڈز لمیٹڈ کے حصص آج کے مارکیٹ سیشن کے دوران 7.84 فیصد گر گئے
--ٹائٹن کمپنی لمیٹڈ کے حصص آج کے مارکیٹ سیشن کے دوران 6.06 فیصد گر گئے
--سینکو گولڈ لمیٹڈ کے حصص آج کے مارکیٹ سیشن کے دوران 9 فیصد گر گئے۔
--تھنگامیل جیولری لمیٹڈ کے حصص میں آج کے مارکیٹ سیشن کے دوران 4.37 فیصد کی کمی ہوئی
--کلیان جیولرز انڈیا لمیٹڈ کے حصص آج کے مارکیٹ سیشن کے دوران 9.14 گر گئے
وزیر اعظم کی اپیل کا جواب دیتے ہوئے لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر لکھا: "مودی جی نے کل عوام سے قربانیوں کا مطالبہ کیا تھا- سونا نہ خریدیں، بیرون ملک سفر نہ کریں، پیٹرول کا کم استعمال کریں، کھاد اور کوکنگ آئل میں کمی کریں، میٹرو کا استعمال کریں، اور گھر سے کام کریں۔ یہ اپیل نہیں ناکامی کا ثبوت ہے۔ گاندھی نے مزید لکھا، "12 سالوں میں، انہوں نے ملک کو ایسے موڑ پر پہنچا دیا ہے کہ عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا خریدنا ہے اور کیا نہیں خریدنا ہے، کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے۔ ہر بار، وہ عوام پر ذمہ داری ڈالتے ہیں تاکہ وہ خود احتسابی سے بچ سکیں۔ ایک سمجھوتہ کرنے والے وزیر اعظم میں اب ملک کو چلانے کی صلاحیت نہیں ہے۔"
