مہنگائی آپ کی بچت کھا جائے گی! کیا بیس سال بعد 1₹ کروڑ کی قیمت صرف 31₹ لاکھ ہوگی؟
لوگ سوچتے ہیں، 1 کروڑ روپے ریٹائرمنٹ کے لیے کافی ہیں، لیکن مہنگائی آہستہ آہستہ ان کی قوت خرید کو کم کردےگی۔ مکمل حساب دیکھیں۔
Published : December 13, 2025 at 2:11 PM IST|
Updated : December 13, 2025 at 2:20 PM IST
حیدرآباد: لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے لیے 1₹ کروڑ کی بچت ایک محفوظ اور آرام دہ مستقبل کی ضمانت دیتی ہے۔ لیکن معاشی حقیقت یہ ہے کہ آج 1₹ کروڑ، آنے والے سالوں میں اتنی قیمت نہیں رکھے گا۔ اس کی بنیادی وجہ مہنگائی ہے، جو آہستہ آہستہ پیسے کی حقیقی قدر کو ختم کر رہی ہے۔
مستقبل میں 1₹ کروڑ کی اصل قیمت
مہنگائی کی وجہ سے آپ کے پیسے کی قوت خرید وقت کے ساتھ سکڑتی جائے گی۔ مثال کے طور پر، 6 فیصد کی اوسط افراط زر کی شرح کو فرض کرتے ہوئے، آج 1₹ کروڑ کی قیمت مستقبل میں بہت کم ہوگی۔
|کیا ہوگی فیچر میں 1₹ کروڑ کی اصل قیمت
- 2035 میں (10 سال بعد)، 1₹ کروڑ کی اصل قیمت تقریباً 55.83₹ لاکھ ہوگی۔
- 2045 میں (20 سال کے بعد)، یہ تقریباً 31.18₹ لاکھ تک گر جائے گا۔
- 2055 میں (30 سال کے بعد) صرف 17.41₹ لاکھ روپے باقی رہ جائیں گے۔
- اور 2075 میں (50 سال کے بعد) 1 کروڑ کی اصل قیمت صرف 5.42₹ لاکھ روپے ہوگی۔
مستقبل کے مالی تحفظ کے لیے صرف پیسہ کافی نہیں
یعنی قیمت وہی رہے گی لیکن اس کی قوت خرید 90 فیصد سے زیادہ کم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مستقبل کے مالی تحفظ کے لیے صرف پیسہ بچانے پر انحصار کرنا کافی نہیں ہے۔
اکیلے بچت کافی نہیں
صرف بچت اکاؤنٹ یا نقد رقم میں رکھنے سے اس کی قدر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ مالیاتی ماہرین اکثر اسے "خاموش قاتل" کہتے ہیں کیونکہ یہ سال بہ سال آپ کی محنت سے کمائی گئی رقم کو کمزور کرتا ہے۔
مہنگائی کو شکست دینے کے اقدامات
تو، مالی آزادی کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پیسہ ایسی جگہ پر لگایا جائے جو افراط زر سے زیادہ تیزی سے بڑھے۔ اختیارات میں اسٹاک مارکیٹ، SIPs (سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلانز)، رئیل اسٹیٹ، کاروبار یا اسٹارٹ اپس شامل ہیں۔ ان اثاثوں میں طویل مدتی شرح نمو ہے جو افراط زر سے زیادہ ہے، جس سے آپ کی دولت حقیقی معنوں میں بڑھ سکتی ہے۔
افراط زر اور سرمایہ کاری کی حکمتِ عملی
سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی کی بات کی جائے تو صرف بچت پر توجہ مرکوز کرنا کافی نہیں ہے۔ مستقبل میں مالی تحفظ، صرف افراط زر اور سرمایہ کاری کی حکمتِ عملی دونوں پر غور کر کے ہی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ صرف اچھی سرمایہ کاری اور طویل مدتی منصوبہ بندی کے ذریعے ہی آپ اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ آپ کا آج کا پیسہ مستقبل میں بھی اتنا ہی طاقتور رہے۔