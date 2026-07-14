کھانے پینے کی اشیاء مزید مہنگی ہو گئیں، بھارت میں جون میں تھوک مہنگائی میں اضافہ، ایندھن اور خام تیل انتہائی مہنگا ہوا
جون میں ہندوستان کی تھوک مہنگائی بڑھ کر 9.87 فیصد ہوگئی، جس کی وجہ ایندھن،معدنی تیل اور کھانے پینےکی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔
Published : July 14, 2026 at 3:58 PM IST
نئی دہلی: ملک میں عام لوگوں اور کاروباری اداروں پر مہنگائی کا بوجھ مزید بڑھ گیا ہے۔ جون میں ہندوستان کی تھوک مہنگائی کی شرح بڑھ کر 9.87 فیصد ہوگئی۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق مئی میں مہنگائی کی شرح 9.68 فیصد تھی۔ اس اضافے کی سب سے بڑی وجہ کھانے پینے کی اشیاء، خام تیل اور ایندھن کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہے۔
وزارت تجارت اور صنعت نے منگل کو یہ نئے اعداد و شمار جاری کیے۔ یہ تمام اعداد و شمار حکومت کی طرف سے حال ہی میں متعارف کرائی گئی نئی 2022-23 بنیادی سال کی سیریز پر مبنی ہیں، جس نے پرانے 2011-12 کے بنیادی سال کی جگہ لی ہے۔
ایندھن اور خام تیل انتہائی مہنگا ہو گیا
اعداد و شمار کے مطابق جون میں ایندھن اور بجلی کی مہنگائی کی شرح قدرے کم ہو کر 27.41 فیصد تک پہنچ گئی، ان میں سے کچھ اشیاء کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں:
معدنی تیل: اس کی افراط زر کی شرح 46.48 فیصد کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔
خام تیل اور قدرتی گیس: اس میں سال بہ سال 34.75 فیصد کا زبردست اضافہ دیکھا گیا ہے۔
عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی خام تیل کی قیمتوں کا اب براہ راست اثر ہندوستان کی ہول سیل مارکیٹ پر پڑ رہا ہے۔
کچن کے بجٹ بھی بگڑ گئے ہیں۔
ایندھن کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی اشیاء بھی مہنگی ہو گئی ہیں۔ جون میں صرف ہول سیل مارکیٹ میں اشیائے خوردونوش کی مہنگائی 5.49 فیصد تھی۔ دریں اثنا، ڈبلیو پی آئی فوڈ انڈیکس، جو خام خوراک اور فیکٹری سے تیار کردہ پیکڈ فوڈ کو ملاتا ہے، نے افراط زر کی شرح 6.14 فیصد ریکارڈ کی ہے۔ مزید برآں، نان فوڈ پرائمری اشیاء کی افراط زر بھی 11.07 فیصد تک بڑھ گئی۔ صرف تسلی یہ تھی کہ تیار شدہ مصنوعات کی افراط زر کی شرح 7.48 فیصد پر مکمل طور پر مستحکم رہی، یعنی مئی کے مقابلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔
پرانا ڈیٹا بھی بدل گیا
وزارت نے اس رپورٹ میں اپریل 2026 کے پرانے ڈیٹا پر بھی نظر ثانی کی ہے۔ اپریل کے لیے تھوک مہنگائی کا تخمینہ ابتدائی طور پر 8.26 فیصد تھا جسے اب بڑھا کر 8.36 فیصد کر دیا گیا ہے۔
معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہول سیل مارکیٹ میں خام مال اور تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں آنے والے دنوں میں عوام پر بھاری پڑسکتی ہیں، کیونکہ کمپنیاں خام مال زیادہ مہنگا ہونے پر ریٹیل مارکیٹ میں بھی قیمتیں بڑھا سکتی ہیں۔ حکومت اب جولائی کے نئے اعداد و شمار اگلے ماہ 14 اگست کو جاری کرے گی۔