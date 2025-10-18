ستمبر میں ہندوستان کے دیہی اور زرعی مزدوروں کے لیے افراط زر کا بوجھ ہوا کم
بھارت میں زرعی اور دیہی مزدوروں کے لیے افراط زر کی شرح کم ہوئی، خوراک اور ایندھن کی قیمتوں میں استحکام سے ریلیف ملا۔
نئی دہلی: ہندوستان میں زرعی اور دیہی مزدوروں کے لیے مہنگائی کی شرح ستمبر میں مزید کم ہوگئی۔ وزارت محنت و روزگار کی طرف سے ہفتہ کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ستمبر 2025 میں زرعی مزدوروں کے لیے سالانہ افراط زر کی شرح 0.07 فیصد اور دیہی مزدوروں کے لیے 0.31 فیصد تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں زمروں کے لیے اشیائے خوردونوش کی قیمتیں مستحکم رہیں یا گریں۔
زرعی مزدوروں کے لیے آل انڈیا کنزیومر پرائس انڈیکس (CPI-AL) 0.11 پوائنٹس گر کر 136.23 پر آ گیا، جب کہ دیہی مزدوروں کے لیے یہ 0.18 پوائنٹس گر کر 136.42 ہو گیا۔ اشیائے خوردونوش کے انڈیکس میں بھی زرعی مزدوروں کے لیے 0.47 پوائنٹس اور دیہی مزدوروں کے لیے 0.58 پوائنٹس کی کمی واقع ہوئی، جو خوراک کی قیمتوں میں کمی کو ظاہر کرتا ہے۔
کئی علاقوں کے 787 نمونے دیہات سے ڈیٹا اکٹھا کیے گئے
یہ اعداد و شمار لیبر بیورو کی طرف سے جاری کیے گئے تھے اور بیس سال 2019=100 پر مبنی ہیں۔ 34 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 787 نمونے دیہاتوں سے ڈیٹا اکٹھا کیے گئے۔ یہ نظر ثانی شدہ سیریز اب وسیع تر کوریج اور بہتر طریقۂ کار کا استعمال کرتی ہے، جس سے صارف قیمت انڈیکس کا حساب کتاب زیادہ قابل اعتماد ہے۔
روایتی ریاضی کے اوسط سے زیادہ استحکام
نظرثانی میں کھپت کے نمونوں میں تبدیلیوں کے حساب سے وزن کے خاکے میں تبدیلیاں شامل ہیں۔ مزید برآں، ہندسی وسط کو قیمت کے اتار چڑھاؤ کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جو روایتی ریاضی کے اوسط سے زیادہ استحکام فراہم کرتا ہے۔ مزید برآں، صارفین کی اشیاء کی درجہ بندی تازہ ترین COICOP-2018 کی درجہ بندی کو اپناتی ہے۔
گزشتہ آٹھ سالوں میں سب سے کم سطح
اس وقت، تھوک قیمت انڈیکس (WPI) پر مبنی افراط زر کی شرح بھی اگست میں 0.52 فیصد سے کم ہو کر ستمبر میں 0.13 فیصد رہ گئی۔ یہ کمی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ تھوک کی سطح پر بھی قیمتیں مستحکم ہوئی ہیں۔ ملک میں سالانہ کنزیومر پرائس انڈیکس (سی پی آئی) کی بنیاد پر مہنگائی ستمبر میں 1.54 فیصد تک گر گئی، جو گزشتہ آٹھ سالوں میں سب سے کم سطح ہے۔ خوراک اور ایندھن کی قیمتوں میں کمی کو اس کی بڑی وجہ سمجھا جاتا ہے۔
یہ مجموعی صورتحال واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ ہندوستان کا دیہی اور زرعی مزدور طبقہ زندگی کی قیمتوں میں راحت کا سامنا کر رہا ہے، ان کی قوت خرید میں بہتری آ رہی ہے اور معاشی استحکام کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ یہ اقتصادی اشارے دیہی ہندوستان میں ترقی اور خوشحالی کے لیے مثبت اشارے ہیں۔