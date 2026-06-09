چھوٹے شہروں میں اے ٹی ایم بند ہو سکتے ہیں! پیسے نکلوانے سے پہلے یہ اہم خبر پڑھ لیں
نقدی کی قلت اور نقصان کی وجہ سے اے ٹی ایم کمپنیوں نے 20 جون سے چھوٹے شہروں میں خدمات بند کرنے کا انتباہ دیا۔
Published : June 9, 2026 at 9:22 AM IST
ممبئی: ہندوستان بھر کے چھوٹے شہروں (ٹائر -2 اور ٹائر -3) اور دیہی علاقوں میں اے ٹی ایم خدمات آنے والے دنوں میں متاثر ہوسکتی ہیں۔ اے ٹی ایم آپریٹنگ کمپنیوں کی سرکردہ تنظیم کنفیڈریشن آف اے ٹی ایم انڈسٹری (سی اے ٹی ایم آئی) نے ریزرو بینک آف انڈیا اور انڈین بینکس ایسوسی ایشن (آئی بی اے) کو خط لکھ کر اس بحران کی وارننگ دی ہے۔
اکنامک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق نقدی کی شدید قلت اور مسلسل بڑھتے ہوئے نقصان کو دیکھتے ہوئے اے ٹی ایم آپریٹرز نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بینکوں کو 20 جون 2026 تک کا وقت دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر بروقت کوئی حل نہیں نکالا گیا تو چھوٹے شہروں میں اے ٹی ایم سروس بند ہو سکتی ہے۔
اے ٹی ایم بحران کیوں پیدا ہوا؟
اے ٹی ایم آپریٹرز کا کہنا ہے کہ انہیں بینکوں سے ان کی مانگ سے کافی کم نقدی مل رہی ہے۔
نقدی کی شدید قلت: آپریٹرز نے مارچ اور اپریل 2026 کے لیے ہر ماہ ₹94,000 کروڑ کی نقدی کی درخواست کی تھی۔ اس کے برعکس، مارچ میں صرف 64% اور اپریل میں 57% کیش دستیاب ہوئی تھی۔
بڑے شہروں کی ترجیح: آپریٹرز الزام لگاتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا جیسے بڑے پبلک سیکٹر بینک دہلی اور ممبئی جیسے میٹروپولیٹن شہروں میں اے ٹی ایم کی طرف اپنی نقدی کا ایک بڑا حصہ موڑ رہے ہیں، جس سے چھوٹے شہروں میں مشینیں خالی پڑی ہیں۔
بڑھتی ہوئی لاگت اور UPI کا اثر: ملک میں ڈیجیٹل ادائیگیوں (UPI) کے بڑھنے سے اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے والے لوگوں کی تعداد میں 10% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ دریں اثنا، سیکورٹی اور ایندھن کے اخراجات نے اے ٹی ایم کے آپریٹنگ اخراجات میں نمایاں اضافہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں کمپنیوں کو کافی نقصان ہوا ہے۔
آر بی آئی کا موقف
اے ٹی ایم آپریٹرز نے ان نقصانات کو پورا کرنے کے لیے بینکنگ انڈسٹری سے 100 کروڑ روپے کے معاوضے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری طرف، ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) کا کہنا ہے کہ ملک میں نقد رقم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ مرکزی بینک کے مطابق، اس وقت 42.56 لاکھ کروڑ روپے کی نقد رقم گردش میں ہے۔ آر بی آئی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جہاں کہیں بھی نقدی کی کمی ہے وہاں سپلائی جلد ہی معمول پر لائی جائے گی۔
اگر بینکوں اور اے ٹی ایم کمپنیوں کے درمیان یہ تنازع جلد حل نہ ہوا تو چھوٹے شہروں میں عام شہریوں کو رقم نکالنے میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔