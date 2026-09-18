ہوائی سفر مہنگا: انڈیگو نے چارجز بڑھا دیے، شیر خوار بچوں پر بھی مہنگائی کا اثر
انڈیگو ایئرلائنز نےگھریلو پروازوں کے لیے مختلف ضروری چارجز میں نمایاں اضافہ کیا ہے، جن میں شیر خوار بچوں کے سفر کا چارج بھی ہے۔
Published : September 18, 2026 at 2:52 PM IST
نئی دہلی: اگر آپ اکثر ہوائی سفر کرتے ہیں، خاص طور پر کم کرائے والی ایئرلائن 'انڈیگو' کے ذریعے تو یہ خبر آپ کے لیے ہے کیونکہ اس کا سیدھا اثر آپ کی جیب پر پرنے جارہا ہے۔ انڈیگو ایئرلائنز نے گھریلو پروازوں پر کئی ضروری اور اضافی خدمات کی فیسوں میں بھاری اضافہ کیا ہے۔ ایئرلائن کی جانب سے جاری کردہ نئے اصولوں کے مطابق، مسافروں کو اب شیر خوار بچوں کے ٹکٹ اور اضافی سامان سے لے کر اکیلے سفر کرنے والے نابالغ بچوں تک، ہر چیز کے لیے پہلے سے زیادہ ادائیگی کرنی ہوگی۔
گود میں شیر خوار بچے کے ساتھ سفر اب مہنگا
نئے اصولوں کے تحت، گھریلو پروازوں پر والدین یا کسی بالغ فرد کے ساتھ سفر کرنے والے شیر خوار بچوں (3 دن سے 2 سال کی عمر کے بچے) کے لیے اب 3,000 روپے فیس وصول کی جائے گی۔ اس سے قبل یہ چارج 2,000 روپے تھا، یعنی اس میں 1,000 روپے کا نمایاں اضافہ کیا گیا ہے۔ ایئرلائن کی پالیسی کے مطابق، ان شیر خوار بچوں کے لیے الگ سیٹ مختص نہیں کی جاتی؛ انہیں ساتھ سفر کرنے والے بالغ فرد کی گود میں ہی سفر کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ، ایک بالغ فرد صرف ایک شیر خوار بچے کے ساتھ سفر کر سکتا ہے۔ اس کی ادائیگی بکنگ کے وقت کرنی ہوگی، اور سفر کے دوران بچے کی عمر کا درست ثبوت ساتھ رکھنا لازمی ہے۔
اضافی سامان کے لیے 800 روپے فی کلوگرام چارج
مقررہ حد سے زیادہ سامان لے جانے والے مسافروں کو بھی زیادہ رقم ادا کرنی ہوگی۔ انڈیگو نے گھریلو پروازوں کے لیے اضافی سامان کا چارج 700 روپے فی کلوگرام سے بڑھا کر 800 روپے فی کلوگرام کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسافروں کو اب معیاری وزن کی حد (15 کلوگرام) سے زیادہ ہر کلوگرام سامان کے لیے 100 روپے اضافی ادا کرنے ہوں گے۔
اکیلے سفر کرنے والے نابالغ بچوں اور ترجیحی خدمات کے نرخوں میں اضافہ
یہی نہیں، اکیلے سفر کرنے والے بچوں کے لیے فراہم کی جانے والی سروس کی فیس 5,000 روپے سے بڑھا کر 5,999 روپے کر دی گئی ہے۔ ہوائی اڈے پر لمبی قطاروں سے بچنے کے لیے 'پرایارٹی چیک اِن' (ترجیحی چیک اِن) اور 'پرایارٹی بورڈنگ' (ترجیحی بورڈنگ) کا انتخاب کرنے والے مسافروں کو اب 450 روپے کے بجائے 650 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ، ایئر لائن سے سفری سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی فیس 200 روپے سے بڑھا کر 300 روپے کر دی گئی ہے۔
ہوائی سفر کی بنیادی لاگت پر کیا اثر پڑے گا؟
اس میں واحد مثبت پہلو یہ ہے کہ ایئر لائنز نے بنیادی کرائے میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ تاہم، بچوں کے ساتھ سفر کرنے والے خاندانوں یا اضافی سامان لے جانے والے مسافروں کے لیے ہوائی سفر نمایاں طور پر مہنگا ہو جائے گا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ آپریشنل اخراجات اور ایندھن کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے پیشِ نظر، ایوی ایشن کمپنیاں ضمنی خدمات کے ذریعے آمدنی بڑھانے کے لیے بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا کر رہی ہیں۔
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