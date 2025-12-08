انڈیگو بحران: کمپنی کو چھ دنوں میں 37 ہزار کروڑ روپے کا نقصان
IndiGo پروازوں کی لگاتار منسوخی کی وجہ سے InterGlobe Aviation کے حصص 10 فیصد گرگئے۔ چھ دنوں میں مارکیٹ ویلیو میں 37,000 کروڑ ڈوب گئے۔
Published : December 8, 2025 at 4:56 PM IST
ممبئی: ملک کی سب سے بڑی ایئر لائن، انڈیگو کی پیرنٹ کمپنی، انٹر گلوب ایوی ایشن لمیٹڈ کے حصص پیر کو تیزی سے گراوٹ کے ساتھ بند ہوئے۔ کمپنی کا اسٹاک 10 فیصد گر کر 4,842 روپے پر آگیا۔ یہ فروری 2022 کے بعد ایک دن کی سب سے بڑی کمی ہے۔ پچھلے چھ ٹریڈنگ دنوں میں اسٹاک میں کل 16.4 فیصد کمی آئی ہے، جس سے کمپنی کی مارکیٹ ویلیو تقریباً 37,000 کروڑ کم ہوئی ہے۔
پروازیں منسوخ ہونا اور پروازوں میں تاخیر بنی وجہ
اسٹاک میں کمی بنیادی طور پر انڈیگو کی پروازوں کی مسلسل منسوخی اور تاخیر بنی ہے۔ ایئر لائن نئے فلائٹ ڈیوٹی ٹائم لمیٹیشن (FDTL) کے ضوابط کی تعمیل کرنے کے لیے آپریشنل تبدیلیاں نافذ کر رہی ہے، لیکن ریگولیٹری ڈیڈ لائن تک ان پر مکمل عمل درآمد کرنے میں ناکام رہی۔ اس سے مسافروں کو تکلیف ہوئی ہے اور سرمایہ کاروں کی پریشانی میں اضافہ ہوا ہے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بحران نے کمپنی کی آمدنی کی بحالی کی توقعات کو کم کر دیا ہے۔بروکریج فرم انسویسٹیک نے انٹر گلوب ایوی ایشن پر 4,040 روپے کی ہدف قیمت کے ساتھ 'سیل' ریٹنگ برقرار رکھی ہے۔
ریگولیٹر نے عارضی چھوٹ دی
انڈیگو اور ایک اور ایئر لائن نے 7 دسمبر کو مزید وقت کی درخواست کی۔ اس کے بعد، ریگولیٹر نے شام 6 بجے تک عارضی چھوٹ دے دی۔ تاہم، 8 دسمبر کو ریگولیٹر نے واضح کیا کہ مزید توسیع نہیں دی جائے گی۔
بحالی کی طرف قدم
انڈیگو نے کہا کہ اس کی خدمات آہستہ آہستہ معمول پر آ رہی ہیں۔ اتوار کو، ایئر لائن نے 1,650 سے زیادہ پروازیں چلائیں، جو گزشتہ روز 1,500 سے زیادہ تھیں۔ بروقت کارکردگی 30 فیصد سے 75 فیصد تک بہتر ہوئی ہے۔ رقم کی واپسی اور سامان کی خدمات بھی اب پوری صلاحیت کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔
کرائسز مینجمنٹ ٹیم تشکیل دی گئی
انڈیگو نے ایک اعلیٰ سطحی کرائسز مینجمنٹ ٹیم تشکیل دی ہے، جس میں چیئرمین وکرم سنگھ مہتا، بورڈ کے اراکین گریگ سیریٹسکی، مائیک وائٹیکر، امیتابھ کانت، اور سی ای او پیٹر ایلبرز شامل ہیں۔ ٹیم کا کام تیزی سے کارروائیوں کو معمول پر لانا اور منسوخی اور تاخیر کو کم کرنا ہے۔
کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کا نیٹ ورک 10 دسمبر تک مکمل طور پر مستحکم ہو جائے گا، اور مسافر آرام دہ خدمات سے لطف اندوز ہوں گے۔
