بلند ترین سطح پر پہنچے گی مہنگائی، غذائی اشیاء میں جاری رہے گا اضافہ، یو بی آئی کی پیش گوئی
UBI کے مطابق، خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث ستمبر میں بھارت میں خوردہ افراطِ زر کے 5.47 فیصد تک بڑھنے کا امکان
By ANI
Published : October 9, 2026 at 10:13 AM IST
نئی دہلی: یونین بینک آف انڈیا (یو بی آئی) کی ایک رپورٹ کے مطابق، خوراک کی قیمتوں میں نمایاں اضافے کی وجہ سے بھارت میں خوردہ افراطِ زر کی شرح اگست کے 4.82 فیصد سے بڑھ کر ستمبر میں 5.47 فیصد تک پہنچنے کا امکان ہے۔
رپورٹ میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ ستمبر میں غذائی اشیاء کی افراطِ زر اگست کے 5.66 فیصد سے بڑھ کر 7.35 فیصد ہو جائے گی، جس کی بنیادی وجہ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ متوقع اضافہ مجموعی افراطِ زر کی شرح کو دسمبر 2024 کے بعد کی بلند ترین سطح اور ریزرو بینک آف انڈیا کے 'کمفرٹ زون' (مناسب حد) سے کہیں اوپر لے جائے گا۔
تخمینہ ہے کہ سبزیوں کی قیمتوں میں افراطِ زر اگست کے 0.99 فیصد سے بڑھ کر ستمبر میں 9.34 فیصد تک پہنچ گئی ہے۔ محکمہ امورِ صارفین کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس مہینے کے دوران پیاز کی قیمتوں میں تقریباً 34 فیصد اضافہ ہوا، جس نے سبزیوں کی قیمتوں میں مجموعی اضافے میں نمایاں کردار ادا کیا۔
غذائی شعبے میں قیمتوں کا دباؤ دیگر زمروں تک بھی پھیل رہا ہے۔ یو بی آئی کو توقع ہے کہ اناج کی افراطِ زر اگست کے 2.82 فیصد سے بڑھ کر ستمبر میں 3.75 فیصد ہو جائے گی، جبکہ دالوں کی افراطِ زر 3.06 فیصد سے بڑھ کر 4.19 فیصد تک پہنچ سکتی ہے۔ چینی، خوردنی تیل اور دودھ کی قیمتیں مستحکم رہیں۔
رپورٹ میں افراطِ زر میں اضافے کی وجوہات میں سپلائی میں مسلسل خلل، توانائی کی زیادہ لاگت، عالمی سطح پر چپ کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور 'سپر ال نینو' کے ممکنہ اثرات کو شامل کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ "'سپر ال نینو' کے مظہر اور جنگ کے باعث سپلائی میں خلل کی وجہ سے، غذائی اشیاء کی افراطِ زر جنوری 2026 کے 2.12 فیصد سے بڑھ کر اگست 2026 میں 5.66 فیصد ہو گئی ہے اور اس میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، جبکہ گزشتہ سال کے 'لو بیس ایفیکٹ' کی وجہ سے صورتحال مزید سنگین ہو رہی ہے۔"
موسمی حالات خوراک کی قیمتوں پر مزید اضافہ کرنے والا دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ جون تا ستمبر 2026 کے جنوب مغربی مانسون سیزن کے دوران، بارش کی مقدار طویل مدتی اوسط سے 13 فیصد کم رہی، جبکہ آبی ذخائر میں پانی کی سطح 72 فیصد ریکارڈ کی گئی جو ایک سال قبل 92 فیصد تھی۔
خریف کی فصلوں کی مجموعی کاشت گزشتہ سال کی سطح کے مقابلے میں تقریباً ایک فیصد کم رہی، جس میں دھان کی کاشت میں تقریباً تین فیصد کی کمی دیکھی گئی۔
بنیادی افراطِ زر (جس میں قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ والے عناصر شامل نہیں ہوتے) کے بھی اگست میں 4.44 فیصد سے بڑھ کر ستمبر میں 4.48 فیصد تک پہنچنے کی توقع ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ قیمتوں کا دباؤ صرف غذائی اشیاء تک محدود نہیں رہا بلکہ اس کا دائرہ کار وسیع ہو رہا ہے۔
یو بی آئی نے نشاندہی کی کہ قیمتوں میں وسیع پیمانے پر ہونے والا اضافہ اس بات کا اشارہ ہے کہ سپلائی کے جھٹکے (سپلائی شاکس) افراطِ زر کی پیمائش میں شامل اشیاء کے وسیع مجموعے پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ مزید برآں، ادارے نے کہا کہ آنے والے مہینوں میں افراطِ زر کی صورتحال کے حوالے سے غذائی اور دیگر اشیاء کی قیمتوں کا دباؤ ایک اہم تشویش کا باعث رہے گا۔
یہ بھی پڑھیں: