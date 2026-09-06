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حیدرآباد میں بنایا جائے گا ہندوستان کا سب سے بڑا اے آئی ڈیٹا سینٹر، ٹی سی ایس 70 ہزار کروڑ کی کرے گی سرمایہ کاری

ڈیٹا سینٹر کیمپس کو صارفین کی مانگ اور ٹیکنالوجی کی ضروریات کے مطابق مرحلہ وار تیار کیا جائے گا۔

حیدرآباد میں بنایا جائے گا ہندوستان کا سب سے بڑا اے آئی ڈیٹا سینٹر
حیدرآباد میں بنایا جائے گا ہندوستان کا سب سے بڑا اے آئی ڈیٹا سینٹر (IMAGE: X / @TelanganaCMO)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 6, 2026 at 8:56 PM IST

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حیدرآباد: آئی ٹی کی بڑی ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز (ٹی سی ایس) حیدرآباد میں ایک گیگا واٹ تک کی گنجائش کے ساتھ ایک بڑے اے آئی ڈیٹا سینٹر کیمپس کی تعمیر کے لیے 70,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ہفتہ کے روز کمپنی نے اس سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔

ٹی سی ایس نے ایک بیان میں کہا کہ سرمایہ کاری ٹی سی ایس کی ذیلی کمپنی ہائیپر والٹ کے ذریعے کی جائے گی۔ حیدرآباد اے آئی ڈیٹا سینٹر کیمپس کو خاص طور پر اے آئی کمپنیوں اور ہائپر اسکیلرز کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جائے گا، جس سے اے آئی ٹریننگ، انفرنس، اور جدید کمپیوٹنگ ورک بوجھ کے لیے اعلی کثافت والے جی پی یوز کی تعیناتی ممکن ہو گی۔

ہائیپر والٹ پہلے ہی 264 ایکڑ اراضی حاصل کر چکا ہے۔ ڈیٹا سینٹر کیمپس کو صارفین کی مانگ اور ٹیکنالوجی کی ضروریات کے مطابق مرحلہ وار تیار کیا جائے گا۔

مکمل ہونے پر، کیمپس کے ہندوستان کے سب سے جدید اور سب سے بڑے اے آئی انفراسٹرکچر کیمپس میں سے ایک ہونے کی امید ہے۔ کیمپس اپنی تعمیر کے حصے کے طور پر گرین انرجی اور واٹر نیوٹرل ڈیزائن کے اصولوں کا بھی فائدہ اٹھائے گا۔ کیمپس سے آگے، اس پروجیکٹ سے بجلی، کولنگ، نیٹ ورکنگ، تعمیر، انجینئرنگ، اور آپریشنز کے شعبوں میں ہندوستان کے اے آئی بنیادی ڈھانچے کے ماحولیاتی نظام کو تیز کرنے کی امید ہے۔ اس منصوبے سے خطے میں کئی ہزار بالواسطہ اور بلاواسطہ ملازمتیں پیدا ہوں گی۔

تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت رے ریڈی نے کہا، "اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حیدرآباد اب بنیادی ڈھانچے پر مضبوط توجہ کے ساتھ عالمی اے آئی انقلاب میں سب سے آگے ہے۔ یہ مصنوعی ذہانت کی دہائی ہے۔ اے آئی ماڈلز اور کمپیوٹرز تک رسائی تیزی سے عوامی بنیادی ڈھانچہ بن رہی ہے، اور تلنگانہ میں اس کمپیوٹر کا ہونا ہمیں ایک فائدہ دیتا ہے۔

ریاستی آئی ٹی اور صنعت کے وزیر ڈی سریدھر بابو نے کہا کہ یہ پروجیکٹ ٹاٹا سنز کے چیئرمین این چندرشیکرن اور وزیر اعلی ریونتھ ریڈی کے درمیان ڈیووس میں چند ماہ قبل ہونے والی بات چیت کا نتیجہ ہے۔

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