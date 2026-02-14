بھارت کے زرمبادلہ کے ذخائر میں 6.7 ارب ڈالر کی بھاری گراوٹ، سونے کے ذخائر میں نمایاں کمی بنیادی وجہ
آر بی آئی کے مطابق بھارت کے غیر ملکی زرمبادلہ کے ذخائر 6.7 بلین ڈالر کم ہو کر 717.06 بلین ڈالر رہ گئے۔
Published : February 14, 2026 at 1:23 PM IST
ممبئی: ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) کے جاری کردہ ہفتہ وار اعداد و شمار کے مطابق، ch فروری 2026 کو ختم ہونے والے ہفتے میں بھارت کے غیر ملکی زرمبادلہ کے ذخائر میں 6.711 بلین ڈالر کی زبردست کمی واقع ہوئی ہے۔ اس گراوٹ کے بعد ملک کے زرمبادلہ کے کل ذخائر 717.064 بلین ڈالر تک گر گئے۔
قابل ذکر ہے کہ صرف پچھلے ہفتے، بھارت کے زرمبادلہ کے ذخائر 14.361 بلین ڈالر کے بڑے اضافے کے ساتھ 723.774 بلین ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے تھے۔ ایک ہفتے کے اندر ذخائر میں یہ بھاری گراوٹ مارکیٹ کے ماہرین میں موضوع بحث بن گئی ہے۔
سونے کے ذخائر میں نمایاں کمی
جمعے کو مرکزی بینک کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس کمی کی بنیادی وجہ سونے کے ذخائر کی قدر میں کمی ہے۔ زیر جائزہ ہفتے کے دوران، بھارت کے سونے کے ذخائر کی قیمت 14.208 بلین ڈالر کم ہو کر 123.476 بلین ڈالر رہ گئی۔ مارکیٹ کے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ اہم تبدیلی عالمی منڈیوں میں سونے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور بین الاقوامی اثاثوں کی قدر کی از سر نو تعین کی وجہ سے ہوئی ہے۔
غیر ملکی کرنسی اثاثوں میں اضافہ
تاہم، سونے کے ذخائر میں کمی کے باوجود، غیر ملکی کرنسی کے اثاثے (FCA)، جو کل ذخائر کا سب سے بڑا حصہ ہیں، 7.661 بلین ڈالر بڑھ کر 570.053 بلین ڈالر ہو گئے۔ ایف سی اے، جس میں ڈالر کے علاوہ غیر امریکی کرنسیوں جیسے یورو، پاؤنڈ اور ین کی قدر میں تبدیلیاں شامل ہیں، غیر کرنسیوں جیسے یورو، پاؤنڈ، اور ین کی قدر میں تبدیلیاں بھی شامل ہیں۔
دیگر اجزا کی صورت حال
آر بی آئی کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اسپیشل ڈرائنگ رائٹس (ایس ڈی آر) اور آئی ایم ایف کے ساتھ ریزرو پوزیشن میں بھی معمولی کمی آئی۔ ایس ڈی آر 132 ملین ڈالر کی کمی سے 18.821 بلین ڈالر رہ گیا۔ وہیں آئی ایم ایف ریزرو پوزیشن کی بات کریں تو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ بھارت کے ذخائر 32 ملین ڈالر کم ہو کر 4.715 بلین ڈالر رہ گئے۔
گراوٹ کا مطلب
معاشی ماہرین کے مطابق زرمبادلہ کے ذخائر میں یہ اتار چڑھاؤ بنیادی طور پر سونے کی عالمی قیمتوں میں تبدیلی اور زرمبادلہ کی منڈی میں روپے کی پوزیشن کو سنبھالنے کے لیے مرکزی بینک کی مداخلتوں کی وجہ سے ہے۔ نمایاں کمی کے باوجود بھارت کے زرمبادلہ کے ذخائر عالمی سطح پر بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں، جو ملکی معیشت کو بیرونی جھٹکوں سے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔
