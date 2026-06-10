بھارت کی برآمدات نے نیا ریکارڈ قائم کردیا، مالی سال 2025-26 میں 863 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں
نتن کمار نے بتایاکہ مالی سال 2014-15 میں بھارت کی مجموعی برآمدات 468 ارب ڈالر تھیں جو بڑھکر 863 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں۔
Published : June 10, 2026 at 10:13 AM IST
نئی دہلی: بھارت کی مجموعی برآمدات نے مالی سال 2025-26 میں ایک نیا تاریخی ریکارڈ قائم کرتے ہوئے 863 ارب امریکی ڈالر کی سطح کو چھو لیا ہے۔ مرکزی وزارت تجارت کے ایڈیشنل سکریٹری نتن کمار یادو نے چندی گڑھ میں برآمد کنندگان، صنعتی تنظیموں اور کسان پروڈیوسر آرگنائزیشنز کے ایک کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعداد و شمار جاری کیے۔
نتن کمار یادو کے مطابق مالی سال 2014-15 میں بھارت کی مجموعی برآمدات 468 ارب ڈالر تھیں جو اب بڑھ کر 863 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں۔ اس عرصے کے دوران برآمدات میں اوسط سالانہ شرح نمو (سی اے جی آر) 5.7 فیصد رہی۔ انہوں نے بتایا کہ اشیائی برآمدات 310 ارب ڈالر سے بڑھ کر 442 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں، جبکہ خدمات کی برآمدات میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا اور یہ 158 ارب ڈالر سے بڑھ کر 421 ارب ڈالر تک جا پہنچیں۔
خدمات کے شعبے میں اوسط سالانہ شرح نمو 9.3 فیصد ریکارڈ کی گئی۔ وزارت تجارت کے مطابق غیر پٹرولیم برآمدات بھی 387.9 ارب ڈالر کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں، جو بھارتی معیشت کی وسعت اور برآمدی شعبے کی مضبوطی کی عکاس ہیں۔ نتن کمار یادو نے کہا کہ حالیہ برسوں میں بھارت نے متعدد اہم تجارتی معاہدے کیے ہیں جن سے عالمی منڈیوں تک رسائی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
بھارت اور یورپی فری ٹریڈ ایسوسی ایشن (ای ایف ٹی اے) کے درمیان 2025 میں طے پانے والے معاہدے کے تحت تقریباً 98 فیصد بھارتی برآمدات کو ڈیوٹی فری رسائی حاصل ہوگی جبکہ اس معاہدے کے ذریعے 100 ارب ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ اسی طرح 2026 میں بھارت اور یورپی یونین کے درمیان طے پانے والے آزاد تجارتی معاہدے (FTA) سے تقریباً 3.2 لاکھ کروڑ روپے مالیت کی بھارتی برآمدات کو فائدہ پہنچنے کی امید ہے۔ اس معاہدے کے تحت دونوں فریقین کے درمیان 99 فیصد تجارتی اشیا پر ٹیرف میں رعایت دی جائے گی۔
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انہوں نے کہا کہ پنجاب کے لیے ٹیکسٹائل، انجینئرنگ، زراعت اور فوڈ پروسیسنگ کے شعبوں میں وسیع مواقع موجود ہیں، جبکہ ہریانہ سے باسمتی چاول، بھینس کا گوشت، شہد، ڈیری مصنوعات اور دیگر غذائی اشیا کی برآمدات میں مزید اضافے کی گنجائش ہے۔