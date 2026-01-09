عالمی کساد بازاری کے باوجود ہندوستان کی معیشت 6.6 فیصد کی شرح سے ترقی کرے گی: اقوام متحدہ کی رپورٹ
اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق، ہندوستان 2026 میں دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت رہے گا۔
نئی دہلی: اقوام متحدہ (یو این) کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق، عالمی اقتصادی سست روی کے باوجود ہندوستان کی معیشت 2026 میں 6.6 فیصد کی شرح سے بڑھنے کا امکان ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ مضبوط گھریلو کھپت، عوامی سرمایہ کاری، اور پالیسی سپورٹ بھارت کو ایک چیلنجنگ عالمی ماحول میں بھی غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے قابل بنائے گی۔
یو این ڈپارٹمنٹ آف اکنامک اینڈ سوشل افیئرز (یو این ڈی ایس اے) کی جانب سے جاری کردہ "عالمی اقتصادی صورتحال اور امکانات 2026" رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان کی شرح نمو 2025 میں 7.4 فیصد سے کم ہوکر 2026 میں 6.6 فیصد رہ سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہندوستان دنیا کی سب سے تیز رفتار معیشت بن جائے گا۔
رپورٹ کے مطابق مضبوط نجی کھپت، مضبوط عوامی سرمایہ کاری، حالیہ ٹیکس اصلاحات، اور کم شرح سود آنے والے وقت میں ترقی کو سہارا دیں گے۔ تاہم، اگر موجودہ شرحیں برقرار رہتی ہیں تو، امریکہ کی طرف سے عائد کردہ اعلیٰ محصولات 2026 میں ہندوستان کی برآمدات کو متاثر کر سکتے ہیں، کیونکہ ہندوستانی برآمدات کا تقریباً 18 فیصد امریکی بازار میں جاتا ہے۔
اقوام متحدہ نے واضح کیا کہ ٹیکس کچھ مصنوعات کو متاثر کر سکتے ہیں، لیکن کلیدی برآمدات جیسے الیکٹرانکس اور اسمارٹ فونز کے متاثر ہونے کی توقع کم ہی ہے۔ مزید برآں، یورپ اور مشرق وسطیٰ جیسی منڈیوں کی مضبوط مانگ امریکی محصولات کے اثرات کو جزوی طور پر ختم کر سکتی ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سپلائی کی طرف، مینوفیکچرنگ اور خدمات کے شعبوں کی مسلسل توسیع ہندوستان کی ترقی کی بنیاد رہے گی۔ مزید برآں، مضبوط گھریلو کھپت اور عوامی سرمایہ کاری بڑی حد تک اعلیٰ امریکی ٹیرف کے منفی اثرات کو پورا کرے گی۔
یواین ڈی ای ایس اے (UN DESA ) کے سینئر ماہر اقتصادیات، انگو پٹرلے نے کہا کہ جنوبی ایشیا 5.6 فیصد کے ساتھ دنیا کا سب سے تیزی سے ترقی کرنے والا خطہ رہے گا، اس ترقی میں سب سے زیادہ حصہ بھارت کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مضبوط گھریلو طلب، اعتدال پسند افراط زر، بہتر فصلیں، اور پالیسی سپورٹ ہندوستان کی ترقی کو آگے بڑھا رہی ہے۔
رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں مہنگائی پہلے نو مہینوں میں اوسطاً تین فیصد کم ہوئی ہے۔ مہنگائی 2026 میں 4.1 فیصد رہنے کا تخمینہ ہے، جو آر بی آئی کے ہدف کے قریب ہے۔ عوامی اخراجات نے انفراسٹرکچر، دفاع اور قابل تجدید توانائی میں سرمایہ کاری میں اضافہ کیا ہے۔
بھارت میں روزگار کی صورتحال مستحکم ہے۔ اکتوبر 2025 میں بے روزگاری کی شرح 5.2 فیصد رہی، جبکہ دیہی اور شہری دونوں علاقوں میں لیبر فورس کی شرکت کی شرح میں اضافہ ہوا۔ ہندوستانی روپیہ سال کی پہلی ششماہی میں ڈالر کے مقابلے میں مستحکم رہا، حالانکہ دوسری ششماہی میں اسے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔
عالمی سطح پر، رپورٹ میں 2026 میں عالمی اقتصادی ترقی کی شرح 2.7 فیصد تک گرنے کا امکان ہے، جو کہ وبائی امراض سے پہلے کی اوسط سے نمایاں طور پر کم ہے۔ اس کے باوجود ہندوستان اپنی مضبوط گھریلو بنیاد کی وجہ سے عالمی معیشت میں ایک روشن مقام رہے گا۔
