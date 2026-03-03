آبنائے ہرمز بحران: بھارت کے پاس 40 تا 45 دن کا تیل ذخیرہ موجود، مگر درآمدی اخراجات میں اضافے کا خدشہ
بھارت اپنی ضرورت کا تقریباً 88 فیصد خام تیل درآمد کرتا ہے، جس میں سے نصف سے زائد مشرقِ وسطیٰ سے آتا ہے۔
Published : March 3, 2026 at 8:24 PM IST
نئی دہلی: عالمی توانائی منڈی میں بڑھتی کشیدگی کے دوران ایک تازہ رپورٹ کے مطابق بھارت کے پاس تقریباً 10 کروڑ (100 ملین) بیرل تجارتی خام تیل کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ ذخیرہ زمینی ٹینکوں، زیرِ زمین اسٹریٹیجک پٹرولیم ریزرو اور بھارت کی جانب رواں جہازوں میں موجود تیل پر مشتمل ہے۔ اگر آبنائے ہرمز مکمل طور پر بند ہو جائے تو یہ ذخیرہ تقریباً 40 سے 45 دن تک ملک کی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
بھارت اپنی ضرورت کا تقریباً 88 فیصد خام تیل درآمد کرتا ہے، جس میں سے نصف سے زائد مشرقِ وسطیٰ سے آتا ہے اور یہی سپلائی آبنائے ہرمز کے ذریعے ہوتی ہے۔ قطر سے درآمد کی جانے والی مائع قدرتی گیس (ایل این جی) بھی اسی راستے سے بھارت پہنچتی ہے۔ توانائی تجزیاتی ادارے کیپلر کے مطابق اگر مشرقِ وسطیٰ سے سپلائی عارضی طور پر رک بھی جائے تو ابتدائی اثرات لاجسٹک مسائل اور قیمتوں میں اضافے کی صورت میں سامنے آئیں گے۔ ریفائنریاں عموماً تجارتی ذخیرہ رکھتی ہیں اور جو کارگو پہلے سے سمندر میں موجود ہیں وہ وقتی طور پر نظام کو سہارا دے سکتے ہیں۔
تاہم اگر رکاوٹ طویل ہو جائے تو درآمدی لاگت، مال برداری کے اخراجات اور طویل راستوں سے سپلائی کے باعث دباؤ بڑھ جائے گا۔ بھارت کے پاس اسٹریٹیجک پٹرولیم ریزرو بھی موجود ہیں، جن میں منگلورو، پدور اور وشاکھاپٹنم کی سہولیات شامل ہیں۔ یہ ذخائر عارضی جھٹکوں سے نمٹنے کے لیے بنائے گئے ہیں، نہ کہ طویل المدتی بندش کے لیے۔ عالمی معیار برینٹ کروڈ کی قیمت 80 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر چکی ہے، جو بحران سے پہلے کی سطح کے مقابلے میں تقریباً 10 فیصد زیادہ ہے۔ اس کا براہِ راست اثر بھارت کے درآمدی بل اور ممکنہ طور پر مقامی ایندھن کی قیمتوں پر پڑ سکتا ہے۔
مالی سال 2024-25 میں بھارت نے خام تیل کی درآمد پر 137 ارب ڈالر خرچ کیے۔ رواں مالی سال کے پہلے دس مہینوں میں 206.3 ملین ٹن خام تیل کی درآمد پر 100.4 ارب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ضرورت پڑنے پر بھارت مغربی افریقہ، لاطینی امریکہ، امریکہ اور روس سے اضافی تیل حاصل کر سکتا ہے۔ سمندر میں موجود روسی کارگو کو بھی نسبتاً تیزی سے خریدا جا سکتا ہے۔
اگر صورتحال مزید بگڑتی ہے تو حکومت توانائی سلامتی کو ترجیح دیتے ہوئے ریفائنریوں کو عارضی طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی برآمدات کم کرنے کی ہدایت دے سکتی ہے، تاکہ ملکی طلب پوری کی جا سکے۔ بھارت دنیا کے بڑے ریفائنڈ مصنوعات برآمد کنندگان میں شامل ہے، خصوصاً ڈیزل اور جیٹ فیول کے شعبے میں۔
بدترین صورتِ حال وہ ہو سکتی ہے جب آبنائے ہرمز میں طویل اور شدید بندش کے ساتھ جغرافیائی سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہو۔ ایسی صورت میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ، مال برداری منڈی میں دباؤ اور ریفائنریوں کی پیداوار میں کمی جیسے اثرات سامنے آ سکتے ہیں۔
فی الحال ماہرین کے مطابق فوری خطرہ تیل کی قلت سے زیادہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور درآمدی اخراجات میں اضافے کا ہے۔ بھارت کے پاس متبادل ذرائع اور محدود مدت کے لیے خاطر خواہ ذخیرہ موجود ہے، تاہم طویل المدتی بحران ملکی معیشت پر نمایاں دباؤ ڈال سکتا ہے۔