روس بن گیا نجات دہندہ! جنگ کے دوران بھارت نے تیل کی درآمد میں پچاس فیصد کر دیا اضافہ
مغربی ایشیا میں جنگ کی وجہ سے آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے ہندوستان میں ایل جی پی کی کمی گہری ہو گئی ہے۔
Published : March 12, 2026 at 10:09 AM IST
نئی دہلی: مغربی ایشیا میں جاری جنگ اور کشیدگی نے بھارت کی توانائی کی سلامتی کے لیے ایک سنگین چیلنج کھڑا کر دیا ہے۔ خاص طور پر آبنائے ہرمز کے راستے سپلائی میں خلل کی وجہ سے ملک میں کھانا پکانے والی گیس کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔
روس نجات دہندہ بن گیا، خام تیل کی درآمدات میں اضافہ
تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق بھارت نے مارچ میں روس سے خام تیل کی خریداری میں 50 فیصد کا اضافہ کیا ہے۔ جب کہ ہندوستان فروری میں روس سے 1.04 ملین بیرل یومیہ (بی پی ڈی) تیل خرید رہا تھا، یہ تعداد مارچ میں بڑھ کر 1.5 ملین بیرل ہو گئی۔ ہندوستان اپنی تیل کی ضروریات کا 88 فیصد درآمد کرتا ہے، جس کا ایک اہم حصہ سعودی عرب، عراق اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک سے آبنائے ہرمز کے راستے آتا تھا۔ اس راستے کی بندش کے بعد بھارت نے تیزی سے اپنا انحصار روس پر منتقل کر دیا ہے۔
حقیقی ایل پی جی بحران: سلنڈر جگہ سے باہر کیوں ہو رہے ہیں؟
خام تیل کی سپلائی کا زیادہ تر انتظام روس کے ذریعے کیا گیا ہے لیکن کھانا پکانے والی گیس کا بحران بدستور برقرار ہے۔ ماہرین کے مطابق، ہندوستان اپنی ایل پی جی ضروریات کا تقریباً 55-60 فیصد درآمد کرتا ہے۔ اس درآمدی گیس کا 80 سے 90 فیصد آبنائے ہرمز کے ذریعے آتا ہے۔ جنگ کی وجہ سے یہ سمندری راستہ عملی طور پر بند ہو چکا ہے۔ ہندوستان روزانہ تقریباً 10 لاکھ بیرل ایل پی جی استعمال کرتا ہے، لیکن گھریلو پیداوار صرف 40-45 فیصد ہے۔
عوام اور کاروبار پر اثرات
گیس کی اس قلت کا سب سے برا اثر تجارتی شعبے پر پڑا ہے۔ ممبئی، بنگلورو اور دہلی جیسے شہروں میں، تقریباً 20% ہوٹلوں اور ریستورانوں نے یا تو اپنے مینو کو بند کر دیا ہے یا محدود کر دیا ہے۔ بہت سی جگہوں پر، لوگ ماضی کی طرح اب لکڑی کے چولہے یا الیکٹرک انڈکشن کک ٹاپس کا سہارا لے رہے ہیں۔
حکومت نے گھریلو صارفین کو ترجیح دینے کے لیے اشیائے ضروریہ کے ایکٹ پر زور دیا ہے اور ریفائنریوں کو پیداوار میں 25 فیصد اضافہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تاہم صورت حال بدستور نازک ہے۔ Kpler کے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ آنے والے ہفتے بھارت کے لیے چیلنجنگ ہوں گے۔ اگرچہ تیل کے متبادل تلاش کر لیے گئے ہیں، لیکن ایل پی جی کی ہموار فراہمی کو یقینی بنانا ایک بڑا سفارتی اور لاجسٹک چیلنج بنا ہوا ہے۔