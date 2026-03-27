42 ہزار ٹن ایل پی جی گجرات پہنچنا 'جگ وسنت' ویسل، گھریلو ایل پی جی سپلائی میں آئے گی تیزی

42 ہزار ٹن ایل پی جی گجرات پہنچنا 'جگ وسنت' ویسل، گھریلو ایل پی جی سپلائی میں آئے گی تیزی
یہ جہاز آبنائے ہرمز یعنی دنیا کا سب سے حساس سمندری راستہ عبور کرنے کے بعد ہندوستان پہنچا ہے
Published : March 27, 2026 at 12:59 PM IST
گاندھی نگر: عالمی توانائی کے بحران اور خلیجی خطے میں بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی تناؤ کے درمیان ہندوستان کے لیے ایک بڑی راحت کی خبر سامنے آئی ہے۔ ہندوستانی ایل پی جی ٹینکر 'جگ وسنت' 42,000 میٹرک ٹن سے زیادہ ایل پی جی گیس لے کر گجرات کے کانڈلا بندرگاہ پر کامیابی سے پہنچ گیا ہے۔ یہ کھیپ ایک ایسے وقت میں پہنچی ہے جب تنازعات کے جاری حالات کی وجہ سے دنیا بھر میں ایندھن کی فراہمی کے حوالے سے اہم غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔
آبنائے ہرمز کے ذریعے محفوظ راستہ
'جگ وسنت' کا سفر حکمت عملی کے لحاظ سے انتہائی چیلنجنگ تھا۔ اس بحری جہاز نے آبنائے ہرمز جو کہ دنیا کا سب سے حساس سمندری راستہ ہے، سے گزر کر ہندوستان پہنچا۔ ایران اور امریکہ اسرائیل محور کے درمیان جاری تنازعہ کے 29 ویں دن ایک مدت جس کے دوران یہ راستہ بہت سے ممالک کے جہازوں کے لیے بند یا غیر محفوظ رہتا ہے۔اس ٹینکر نے کامیابی کے ساتھ اپنا گزرنا ایران کی طرف سے ہندوستان کو دی گئی خصوصی اجازت کی بدولت مکمل کیا۔ جہاز نے ہندوستانی بحریہ کے جنگی جہازوں کی نگرانی میں اپنا سفر مکمل کیا۔
وسط سمندر کی منتقلی کے ذریعے تیز رفتاری کے لیے فراہمی
کانڈلا پورٹ اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ گیس کی بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر، 'مڈ سی ٹرانسفر' تکنیک کا استعمال 'جگ وسنت' نامی جہاز سے ایل پی جی کو آف لوڈ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس عمل میں گیس کو ایک بڑے بحری جہاز سے چھوٹے جہازوں یا بندرگاہ کی پائپ لائن کی سہولیات میں منتقل کیا جاتا ہے جب کہ وہ سمندر میں موجود ہے۔ اس سے نہ صرف وقت کی بچت ہوتی ہے بلکہ گیس اتارنے کے عمل کو بھی نمایاں طور پر تیز کیا جاتا ہے، اس طرح مقامی منڈیوں میں فوری طور پر سپلائی شروع کی جا سکتی ہے۔
بڑے ٹینکر جو اب تک محفوظ طریقے سے پہنچ چکے ہیں۔
ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے باوجود ہندوستان نے اپنی توانائی کی ضروریات کو کامیابی سے پورا کیا ہے۔ 'جگ وسنت' سے پہلے، کئی دوسرے اہم جہاز بھی ہندوستانی ساحلوں پر پہنچ چکے ہیں:
ایم ٹی شیوالک: 16 مارچ کو موندرا بندرگاہ پر پہنچا۔
ایم ٹی نندا دیوی: ایل پی جی لے کر 17 مارچ کو کنڈلا پہنچیں۔
جگ لاڈکی: 81,000 ٹن خام تیل لے کر 18 مارچ کو موندرا پہنچا۔
شین لونگ: سعودی خام تیل لے کر 11 مارچ کے قریب ممبئی پہنچا۔
جنگ اور عالمی غیر یقینی صورتحال کے درمیان ہندوستان کی پوزیشن
مزید پڑھیں:راحت کی بڑی خبر: حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی میں دس روپے فی لیٹر کمی کرتے ہوئے اہم ریلیف فراہم کیا
ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کے درمیان، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تازہ ترین بیان کچھ راحت فراہم کرتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگلے 10 دنوں میں ایران کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اس مدت کے دوران، ہندوستان اپنی رکی ہوئی کھیپوں کی واپسی کو تیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان جہازوں کی توانائی کے کلیدی مراکز جیسے کانڈلا پورٹ پر آمد کے ساتھ ہی ہر طرح کی توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں گھریلو ایل پی جی کی قیمتیں اور دستیابی مستحکم ہو جائے گی۔