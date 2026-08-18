حکومت ہند کو ایکس کے نئے سنسرشپ فیچر پر اعتراض، کہا۔۔ملک کے قوانین کی پابندی لازمی
حکومت کے مطابق، مسک کے X کو حکومتی سنسرشپ کی درخواستوں کوعام کرنے کی نئی پالیسی کے معاملے میں ہندوستانی قوانین کی تعمیل کرنی ہوگی۔
Published : August 18, 2026 at 10:48 AM IST
نئی دہلی: حکومت ہند اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹویٹر) کے مالک ایلون مسک کے درمیان ایک تازہ تعطل سامنے آیا ہے۔ ہندوستانی حکومت نے واضح طور پر کہا ہے کہ مسک کی کمپنی کو ملکی قوانین کی مکمل پابندی کرنی چاہیے۔
معاملہ کیا ہے؟
یہ تنازعہ ایلون مسک کی جانب سے ایکس پر ایک نیا اوپن سورس الگورتھم متعارف کرانے کے اعلان کے بعد پیدا ہوا۔ مسک کا دعویٰ ہے کہ یہ فیچر حکومت کی طرف سے مقرر کردہ سنسرشپ کو مکمل طور پر شفاف بنا دے گی۔ نئی پالیسی کے تحت، اگر عالمی سطح پر کوئی بھی حکومت یا ایجنسی ایکس سے کسی پوسٹ کو ہٹانے یا اکاؤنٹ کو بلاک کرنے کی درخواست کرتی ہے، تو ایکس عوامی طور پر اس حکومتی آرڈر اور اس کی قانونی بنیاد کو صارفین کے سامنے ظاہر کرے گا۔
حکومت کے اعتراضات اور قانونی رکاوٹیں
حکومت ہند کے ایک سینئر اہلکار نے مسک کے اس اقدام کے حوالے سے سخت موقف اختیار کیا ہے۔ نئی دہلی میں میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے، اہلکار نے واضح کیا، "ایکس کو ہندوستان کے قواعد و ضوابط کے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔"
بھارت کے انفارمیشن ٹیکنالوجی (آئی ٹی) ایکٹ کی دفعہ 69 اے کے تحت، حکومت کو ملک کی خودمختاری، سالمیت، قومی سلامتی اور امن عامہ کے لیے خطرہ بننے والے مواد کو بلاک کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ سیکورٹی وجوہات کی بنا پر، ان حکومتی احکامات اور طریقہ کار کو سختی سے خفیہ رکھا جاتا ہے۔ ایکس کی نئی شفافیت کی پالیسی ان ہندوستانی رازداری کے قوانین کی براہ راست خلاف ورزی قرار دی جارہی ہے۔
ایکس نے نہیں مانی بات تو کیا ہوسکتا ہے؟
ماہرین کے مطابق اگر ایکس ہندوستانی قوانین کو نظر انداز کرتا ہے اور حکومتی احکامات کو عام کرتا ہے تو حکومت اس پلیٹ فارم کے خلاف سخت موقف اپنا سکتی ہے۔ ایسے حالات میں، ایکس ہندوستان میں اپنی 'سیف ہاربر' کی حیثیت کھو سکتا ہے۔ اس حیثیت کو منسوخ کر دینے کے بعد، ایکس کو مزید محفوظ ثالث نہیں سمجھا جائے گا، اور کمپنی اور اس کے ایگزیکٹوز کو پلیٹ فارم پر پوسٹ کیے گئے کسی بھی قابل اعتراض یا غیر قانونی مواد کے لیے براہ راست مجرمانہ قانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
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