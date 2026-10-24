مغربی ایشیا بحران: اسٹاک مارکیٹ میں افراتفری، چار دن میں 21 لاکھ کروڑ ڈوبے، خام تیل کی قیمتیں آسمان پر
خام تیل کی قیمتوں میں زبردست اچھال کی وجہ سے اس ہفتے بھارتی شیئر بازار کے دونوں اہم انڈیکس میں بھاری گراوٹ درج کی گئی۔
Published : October 24, 2026 at 1:10 PM IST
ممبئی: مغربی ایشیا میں بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور خام تیل کی قیمتوں میں آیا اچھال بھارتی شیئر بازار کے لیے بڑی آفت بن گیا ہے۔ گھریلو شیئر بازاروں میں اس ہفتے ہر طرف سے فروخت کا دباؤ دیکھنے کو ملا۔ بازار کے اہم انڈیکس میں مسلسل چوتھے دن گراوٹ کا سلسلہ جاری رہا۔ اس بھاری گراوٹ کے باعث محض چار دنوں کے اندر سرمایہ کاروں کی تقریباً 21 لاکھ کروڑ روپے کی محنت کی کمائی ڈوب گئی ہے۔
جمعہ کو مسلسل چوتھے کاروباری سیشن میں بازار سرخ نشان پر بند ہوا۔ بامبے اسٹاک ایکسچینج (بی ایس ای) کا 30 شیئروں والا اہم انڈیکس سنسیکس 125.56 پوائنٹس یعنی 0.17 فیصد ٹوٹ کر 73,123.83 کی سطح پر آگیا۔ پورے ہفتے کی بات کریں تو اس کاروباری ہفتے میں سنسیکس 1,605.44 پوائنٹس یعنی 2.15 فیصد تک گر چکا ہے۔ دوسری طرف، نیشنل اسٹاک ایکسچینج (این ایس ای) کا نفیٹی 50 بھی دباؤ میں رہا، جو اس ہفتے مجموعی طور پر 2.4 فیصد کی کمزوری کے ساتھ بند ہوا۔
سرمایہ کاروں کو 21 لاکھ کروڑ کا نقصان
بازار میں آنے والے اس طوفان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 16 اکتوبر کو بی ایس ای میں رجسٹرڈ تمام کمپنیوں کا کل مارکیٹ کیپ 4,72,62,167.42 کروڑ روپے تھا۔ لیکن اگلے ہی چار کاروباری سیشنز میں یہ 20,78,774.28 کروڑ روپے گھٹ کر 4,51,83,393.14 کروڑ روپے پر آگیا۔ یعنی چار دنوں میں سرمایہ کاروں کو تقریباً 21 لاکھ کروڑ روپے کا بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔
خام تیل کی قیمتوں سے مہنگائی بڑھنے کا خدشہ
بازار میں مچے اس افراتفری کی سب سے بڑی وجہ بین الاقوامی بازار میں خام تیل کی قیمتوں کا آسمان چھونا ہے۔ عالمی تیل کا معیار 'برینٹ کروڈ' تقریباً تین فیصد کی چھلانگ لگا کر 116.73 ڈالر فی بیرل پر پہنچ گیا ہے، جو گزشتہ چھ مہینوں کی اس کی سب سے بلند ترین سطح ہے۔ وہیں امریکی کروڈ (ڈبلیو ٹی آئی) بھی 3.8 فیصد کی تیزی کے ساتھ 103.27 ڈالر فی بیرل پر بند ہوا۔
بازار کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت اپنی ضرورت کا 80 فیصد سے زیادہ خام تیل امپورٹ کرتا ہے۔ ایسے میں کروڈ آئل کا مہنگا ہونا بھارتی معیشت کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ اس سے ملک میں لاجسٹکس اور ٹرانسپورٹیشن کی لاگت بڑھے گی، جس سے براہِ راست ریٹیل مہنگائی بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔
مڈکیپ اور سمال کیپ شیئروں میں بھاری گراوٹ
اس گراوٹ کے دور میں سب سے زیادہ مار چھوٹے اور درمیانے درجے کے شیئروں پر پڑی ہے۔ بازار میں چھائی غیر یقینی صورت حال کو دیکھتے ہوئے سرمایہ کاروں نے مڈ-کیپ اور سمال-کیپ انڈیکس میں جم کر منافع خوری کی اور اپنا خطرہ کم کیا۔ لیوریجڈ پوزیشنز کے بند ہونے سے ان میں بڑی گراوٹ آئی۔ بڑے شیئروں نے پھر بھی بازار کو کچھ حد تک سنبھالنے کی کوشش کی۔
سیکٹر کے لحاظ سے دیکھیں تو رئیلٹی، میٹل اور کنزیومر ڈیوریبلز جیسے سود کی شرحوں کے تئیں حساس سیکٹروں میں سب سے بھاری فروخت دیکھنے کو ملی۔ ان کمپنیوں پر ان پٹ کاسٹ اور مارجن گھٹنے کا براہِ راست دباؤ دکھ رہا ہے۔ حالانکہ، اس چوطرفہ گراوٹ کے درمیان صرف آئی ٹی سیکٹر ہی اکلوتا ایسا شعبہ رہا جہاں تھوڑی مضبوطی دکھائی دی۔ بہتر ارننگ وزیبلٹی کے چلتے آئی ٹی شیئروں نے بازار کو نیچے سے سہارا دیا۔
آگے کیا ہوگا؟ جانیے ماہرین کی رائے
موتی لال اوسوال فنانشل سروسز کے ریسرچ ہیڈ سدھارتھ کھیمکا کے مطابق، "امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی، تعطل کے شکار مذاکرات اور ایران کے فوجی ٹھکانوں پر ممکنہ حملوں کی خبروں نے جغرافیائی سیاسی خطرات کو انتہا پر پہنچا دیا ہے۔ جب تک خام تیل کی قیمتیں قابو میں نہیں آتیں، بھارتی بازاروں میں کمزوری اور اتار چڑھاؤ بنے رہنے کا امکان ہے۔"
تکنیکی ماہرین کا کہنا ہے کہ نفٹی کے لیے اب 22,800 اور 23,000 کی سطح ایک مضبوط ریزسٹنس کا کام کرے گی۔ وہیں، گراوٹ کی صورت میں سنسیکس کے لیے نیچے کی طرف 72,600 سے 72,500 کی سطح ایک امیڈیٹ سپورٹ زون بنی ہوئی ہے۔ آنے والے ہفتے میں رلائنس، انفوسس اور دیگر بڑی کمپنیوں کے سہ ماہی نتائج پر بھی بازار کی چال کا انحصار رہے گا۔
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