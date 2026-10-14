خوردنی اشیاء سے لے کر پٹرول اور ڈیزل تک، ستمبر میں تھوک سطح پر مہنگائی کی شرح 11.39 فیصد تک پہنچ گئی
اگست میں تھوک سطح پر مہنگائی کی شرح 9.92 فیصد تھی، جو ستمبر میں بڑھ کر 11.39 فیصد ہو گئی۔
Published : October 14, 2026 at 3:16 PM IST
نئی دہلی: مہنگائی نے عام آدمی کی جیب پر بوجھ بڑھایا ہے۔ تہواروں کے اس موسم میں راحت کی امیدیں خاک میں مل گئی ہیں۔ اشیائے خوردونوش، پیٹرول، ڈیزل، بجلی اور تیار شدہ مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث ستمبر میں تھوک مہنگائی کی شرح بڑھ کر 11.39 فیصد ہو گئی۔ یہ اعداد و شمار تشویشناک ہیں کیونکہ صرف ایک ماہ قبل، یعنی اگست میں، یہ شرح 9.92 فیصد تھی۔ وزارت تجارت و صنعت کی جانب سے بدھ کو جاری کردہ سرکاری اعداد و شمار نے ان اعداد و شمار کی تصدیق کی ہے۔
غذائی اشیاء کی مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی
عام آدمی کا باورچی خانہ اس اثر کی زد میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ غذائی اشیاء کی مہنگائی اگست میں 7.05 فیصد سے بڑھ کر ستمبر میں 8.66 فیصد ہو گئی۔ سبزیوں، دالوں اور روزمرہ کی ضروری اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ صورتحال صرف تھوک منڈیوں تک محدود نہیں ہے، اس ہفتے کے شروع میں جاری ہونے والے پرچون (ریٹیل) مہنگائی کے اعداد و شمار نے بھی عوام کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ریٹیل مہنگائی 5.54 فیصد کی 23 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، جس سے گھریلو بجٹ بری طرح متاثر ہوا ہے۔
تیار شدہ مصنوعات کی قیمتیں بھی ریکارڈ سطح پر
اس بار مہنگائی نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ تیار شدہ مصنوعات (مینوفیکچرڈ گڈز) کے لیے تھوک مہنگائی کی شرح اگست کے 8.37 فیصد سے بڑھ کر 9.76 فیصد کی تاریخی بلندی پر پہنچ گئی ہے۔ اس کا براہِ راست مطلب کپڑے، پلاسٹک، ربڑ، دھاتوں اور برقی آلات جیسی اشیاء کی پیداواری لاگت میں نمایاں اضافہ ہے؛ نتیجتاً، مستقبل قریب میں ٹیلی ویژن، ریفریجریٹر اور ملبوسات جیسی مصنوعات مزید مہنگی ہو سکتی ہیں۔ دریں اثنا، ستمبر میں ایندھن اور بجلی کی مہنگائی 25.85 فیصد کی بلند سطح پر ریکارڈ کی گئی۔
مہنگائی میں اس اضافے کی وجہ کیا ہے؟
اعداد و شمار کے مطابق اس مہنگائی کے پیچھے بنیادی محرک عالمی عوامل ہیں۔ مغربی ایشیا میں جاری تنازعات اور کشیدگی نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والی جہاز رانی کو متاثر کیا ہے؛ یہ ایک انتہائی اہم راستہ ہے جس کے ذریعے بھارت اپنے خام تیل کا ایک بڑا حصہ درآمد کرتا ہے۔ اس خلل کی وجہ سے خام تیل، قدرتی گیس اور کھادوں کی عالمی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ مزید برآں ملک کے بعض حصوں میں کم بارش کے باعث فصلوں کی کم رسد نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔
اس کا کیا اثر ہوگا؟ بینک قرضے مہنگے ہو جائیں گے
ریزرو بینک نے اس مسلسل مہنگائی پر قابو پانے کے لیے سخت اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہی، ریزرو بینک آف انڈیا کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے پالیسی سود کی شرح میں 0.25 فیصد اضافہ کیا، جس کے بعد یہ شرح 5.50 فیصد ہو گئی ہے۔ اس کا آپ کی مالیاتی صورتحال پر براہِ راست اور فوری اثر پڑے گا؛ آنے والے دنوں میں گھر، گاڑی اور ذاتی قرضے مہنگے ہو جائیں گے، جس کے نتیجے میں ماہانہ اقساط میں اضافہ ہوگا۔
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مجموعی طور پر، عالمی کشیدگی اور ملکی سطح پر اشیاء کی قلت نے حکومت اور عوام دونوں کے لیے تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔ تہواروں کے اس مہینے میں مہنگائی سے فوری راحت ملنے کے آثار بہت کم نظر آتے ہیں۔