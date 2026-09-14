مہنگائی کا جھٹکا: اگست میں تھوک مہنگائی کی شرح بڑھ کر 9.92 فیصد ہوئی، ایندھن اور کھانے پینے کی چیزیں ہوئیں مہنگی
اگست 2026 میں بھارت کی تھوک مہنگائی کی شرح بڑھ کر 9.92 فیصد ہوگئی، جس سے ایندھن اور اشیائے خوردونوش کی قیمتیں تیزی سے بڑھیں۔
Published : September 14, 2026 at 5:00 PM IST
نئی دہلی: ملک میں عام عوام اور تاجروں کے لیے مہنگائی کے محاذ پر ایک بار پھر تشویش بڑھانے والی خبر آئی ہے۔ حکومت کی جانب سے پیر کو جاری کیے گئے نئے اعداد و شمار کے مطابق، اگست 2026 میں ہول سیل پرائس انڈیکس (WPI) پر مبنی مہنگائی کی شرح بڑھ کر 9.92 فیصد پر پہنچ گئی ہے۔ اس سے پچھلے مہینے یعنی جولائی میں یہ شرح 9.78 فیصد تھی۔
وزارتِ تجارت کے مطابق، تھوک مہنگائی میں یہ اچھال بنیادی طور پر عالمی سطح پر خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں، ایندھن اور اشیائے خوردونوش کی قیمتوں میں آئی تیزی کی وجہ سے ہوا ہے۔ نئے بنیادی سال (26-2025) کے حساب سے اگست کے مہینے میں تمام اشیاء کا مرکزی انڈیکس جولائی کے 110.0 سے بڑھ کر 110.8 پر پہنچ گیا۔
سب سے زیادہ مار ایندھن اور بجلی کے شعبے پر
ایندھن اور بجلی کی قیمتوں میں سب سے بڑا جھٹکا اگست کے مہینے میں سب سے زیادہ مار ایندھن اور بجلی کے شعبے پر پڑی ہے۔ اس شعبے میں تھوک مہنگائی کی شرح جولائی کے 20.05 فیصد سے بڑی چھلانگ لگا کر 22.93 فیصد پر پہنچ گئی۔ اس کا براہِ راست اثر صنعتوں کی لاگت پر پڑ رہا ہے۔
فیکٹریوں میں بننے والے سامان کی مہنگائی
کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوئیں مہنگی عام لوگوں کے باورچی خانے سے جڑی تھوک غذائی مہنگائی کی شرح بھی اگست میں بڑھ کر 7.05 فیصد ہو گئی، جو جولائی میں 6.65 فیصد تھی۔ تاہم، بنیادی اشیاء (Primary Articles) کی مہنگائی کی شرح میں تھوڑی راحت ضرور دیکھی گئی ہے اور یہ جولائی کے 8.52 فیصد سے گھٹ کر اگست میں 7.76 فیصد پر آ گئی ہے۔ وہیں، فیکٹریوں میں بننے والے سامان (Manufactured Products) کی مہنگائی کی شرح بھی 8.29 فیصد سے بڑھ کر 8.37 فیصد ہو گئی ہے۔
مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے مرکزی بینک کا اقدام
آر بی آئی (RBI) پر شرحِ سود بڑھانے کا دباؤ تھوک مہنگائی کا اعداد و شمار تقریباً 10 فیصد کے قریب پہنچنے سے ریزرو بینک آف انڈیا (RBI) کی تشویش بڑھ سکتی ہے۔ آر بی آئی نے گزشتہ مانیٹری پالیسی کے جائزے میں شرحِ سود (Repo Rate) کو 5.25 فیصد پر برقرار رکھا تھا۔ لیکن اب ماہرین کا ماننا ہے کہ تھوک بازاروں میں بڑھتی ہوئی لاگت کا اثر جلد ہی خوردہ بازار (CPI/Retail Market) پر بھی دکھائی دے گا۔ ایسے میں مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے مرکزی بینک آنے والے دنوں میں شرحِ سود میں اضافے کا سخت فیصلہ لے سکتا ہے، جس سے قرض اور ای ایم آئی (EMI) مہنگی ہونے کا خدشہ ہے۔