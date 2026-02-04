بھارت امریکہ تجارتی ڈیل نے کشمیری دستکاروں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دی
امریکہ کی جانب سے ٹیرف بڑھایے جانے سے دستکاری صنعت سے وابستہ تاجروں، دستکاروں میں سخت تشویش پائی جا رہی تھی۔
Published : February 4, 2026 at 6:15 PM IST
سرینگر : بھارت اور امریکہ کے درمیان کئی ہفتوں کی تجارتی جمود کے بعد نیا تجارتی معاہدہ طے پایا، جسے کاروباری خاص کر برآمد کرنے والے تاجرین نیک شگون قرار دے رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے نئے معاہدے نے ملک بھر کے صنعتی شعبے میں نئی روح پھونک دی دی ہے، تاہم اس کا بڑا فائدہ کشمیر میں ہاتھ سے تیار کیے جانے والے قالین اور دیگر دستکاری صنعتوں کو ہوگا۔ ان صنعتوں سے وابستہ افراد کو امریکی ٹیرف بڑھائے جانے سے کافی تشویش تھی۔
قالین سے وابستہ تاجروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے 50 فیصد ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد جو برآمدات مختلف تجارتی راستوں پر رکی ہوئی تھی، اب وہ دوبارہ بحال ہو جائے گی اور کشمیری قالین ایک بار پھر امریکی منڈیوں تک پہنچ سکیں گے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 فروری کو کہا تھا کہ ’’وزیراعظم نریندر مودی سے ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد بھارت اور امریکہ کے درمیان ایک اہم تجارتی معاہدہ طے پایا ہے۔‘‘ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل کے ذریعے اطلاع دی کہ اس معاہدے کے تحت بھارت نے امریکہ اور وینزویلا سے درآمدات میں نمایاں اضافہ کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، جبکہ امریکہ نے بھارت کی درخواست پر بھارتی اشیاء پر عائد جوابی ٹیرف میں فوری کمی کا فیصلہ کیا ہے۔‘‘
اس معاہدے کے بعد بھارتی مصنوعات پر امریکی ٹیرف 25 فیصد سے کم ہو کر 18 فیصد کر دیا گیا ہے، جسے برآمد کنندگان کے لیے ایک بڑی راحت قرار دیا جا رہا ہے۔ وہیں کارپٹ ایکسپورٹ پروموشن کونسل آف انڈیا (سی ای پی سی) نے اس تجارتی معاہدے کو بھارت کی دو ارب ڈالر کی ہاتھ سے بنائے جانے والی مختلف قالین کی اقسام اور خاص کر کشمیر کی دستکاری صنعت کے لیے ’انقلابی‘ قرار دیا ہے۔
سی ای پی سی کے چیئرمین کیپٹن مکیش کا کہنا ہے کہ ’’ٹیرف اب 50 فیصد سے کم ہو کر 18 فیصد رہ گیا ہے، جس سے بھارت میں ہاتھ کے تیار کی جانے والے قالین سب سے بڑی برآمدی منڈی میں دوبارہ مسابقتی حیثیت حاصل کر لیں گے۔‘‘ ان کے مطابق ’’اس فیصلے سے برآمد کنندگان اور خریداروں دونوں کا اعتماد بحال ہوا ہے اور اس کا براہ راست فائدہ ملک بھر میں اس صنعت سے وابستہ تقریباً 25 لاکھ کاریگروں کو پہنچے گا۔‘‘
سی ای پی سی کی کمیٹی آف ایڈمنسٹریشن کے رکن اور کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز (KCC&I) کے سابق صدر شیخ عاشق نے کہا کہ ’’دستکاری صنعت خاص کر قالین سازی، کشمیر کے ثقافتی ورثے کا حصہ ہے۔ کشمیر میں ہاتھ سے تیار کیے جانے والے قالین کا سٹھ (60) فیصد امریکہ برآمد کیا جاتا ہے۔‘‘ انہوں نے بھی اس ڈیل کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے اسے کشمیری معیشت کے لیے نیک شگون سے تعبیر کیا۔
یہ بھی پڑھیں:
بھارت-امریکہ تجارتی معاہدے پر ٹرمپ کا بیان، کہا ایک اچھی ڈیل ہونے والی ہے