سکریٹری خارجہ وکرم مصری کی امریکی محکمۂ دفاع کے سینئر عہدیداروں سے ملاقات، دفاعی اور ٹیکنالوجی تعاون پر اعلیٰ سطحی بات چیت

بھارت کا واشنگٹن میں امریکی حکام کے ساتھ دفاع، تجارت اور ٹیکنالوجی کے تعاون پر تبادلۂ خیال، ہندوستان-امریکہ کے اسٹریٹجک تعلقات کو نئی تحریک ملی۔

سکریٹری خارجہ وکرم مصری انڈر سکریٹری ولیم کمٹ کے ساتھ واشنگٹن میں (X@IndianEmbassyUS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 9, 2026 at 1:51 PM IST

نئی دہلی: خارجہ سکریٹری وکرم مصری اس وقت امریکہ کے تین روزہ سرکاری دورے پر ہیں جس کا مقصد ہندوستان اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو ایک نئی سطح تک پہنچانا ہے۔ ان کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب دونوں ممالک تجارتی محصولات اور سفارتی بیانات کی وجہ سے پیدا ہونے والی حالیہ کشیدگی کو پیچھے چھوڑ کر مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں۔

دفاعی اور صنعتی تعاون پر زور

سکریٹری خارجہ مصری نے پینٹاگون میں امریکی محکمۂ دفاع کے سینئر عہدیداروں بالخصوص مائیکل ڈفی، انڈر سکریٹری برائے حصول اور پائیداری سے ملاقات کی۔ ملاقات کا محور صرف دفاعی ساز و سامان کی خرید و فروخت تک محدود نہیں تھا بلکہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی صنعتی ماحولیاتی نظام کو گہرائی سے مربوط کرنا تھا۔

سفارتخانے کے مطابق، دونوں رہنماؤں نے دفاعی سپلائی چین کو مضبوط بنانے اور "بڑی دفاعی شراکت داری" کے تحت طے شدہ مہتواکانکشی اہداف کے حصول پر تبادلۂ خیال کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں ہندوستان اور امریکہ مشترکہ طور پر جدید فوجی ٹیکنالوجی تیار اور تیار کر سکتے ہیں، جس سے دونوں ممالک کے درمیان باہمی اعتماد اور انحصار میں اضافہ ہو گا۔

تجارت اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں تعاون

دفاعی اور اقتصادی محاذوں پر بھی نمایاں پیش رفت دیکھنے میں آئی۔ مصری نے انڈر سیکرٹریز آف کامرس — جیفری کیسلر (بیورو آف انڈسٹری اینڈ سکیورٹی) اور ولیم کِمِٹ (انٹرنیشنل ٹریڈ ایڈمنسٹریشن) کے ساتھ تفصیلی بات چیت کی۔

تنقیدی ٹیکنالوجیز

سیمی کنڈکٹرز، مصنوعی ذہانت ای آئی (AI) اور خلائی تحقیق جیسی اہم ٹیکنالوجیز میں تعاون کو بڑھانے کے لیے ایک معاہدہ طے پایا۔

تجارتی سہولت پورٹل

دورے کے دوران ایک نئے "انڈیا-یو ایس ٹریڈ فیسیلیٹیشن پورٹل" کے خاکہ پر بھی تبادلۂ خیال کیا گیا، جس کا مقصد دو طرفہ تجارت کو 500 بلین تک بڑھانا ہے۔

سپلائی چین

عالمی عدم استحکام کو دیکھتے ہوئے، دونوں فریقوں نے ایک "قابل اعتماد سپلائی چین" بنانے پر زور دیا تاکہ مستقبل کے کسی عالمی بحران کے دوران تجارت میں خلل نہ پڑے۔

علاقائی سلامتی اور جغرافیائی سیاست

دو طرفہ تعلقات کے علاوہ مغربی ایشیا (مشرق وسطیٰ) میں جاری بحران اور انڈو پیسیفک خطے کی سلامتی پر بھی تبادلۂ خیال کیا گیا۔ ہندوستان اور امریکہ دونوں نے خطے میں استحکام اور توانائی کی سپلائی (خاص طور پر آبنائے ہرمز کے ذریعے) کی حفاظت کو یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔

چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ناگزیر شراکت دار

خارجہ سکریٹری کے دورے کا مقصد ان "منجمد" تعلقات کو توڑنا ہے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تجارتی محصولات اور پچھلے سال ہندوستان کے خلاف کچھ متنازعہ بیانات کے بعد تیار ہوا تھا۔ اس دورے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہندوستان اور امریکہ 21ویں صدی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ناگزیر شراکت دار ہیں۔

