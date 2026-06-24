بھارت اور امریکہ تاریخی تجارتی معاہدے کے کافی قریب، 2030 تک 500 بلین ڈالر کی تجارت کی امید
سینئر امریکی اہلکار بیتھانی پولوس موریسن نے کہا کہ ہندوستان اور امریکہ ایک تاریخی تجارتی معاہدے کے بہت قریب ہیں۔
Published : June 24, 2026 at 12:32 PM IST
حیدرآباد: ہندوستان اور امریکہ کے درمیان اقتصادی اور اسٹریٹجک تعلقات میں ایک نئے سنہری باب کا اضافہ ہونے والا ہے۔ دونوں ممالک ایک تاریخی اور جامع دو طرفہ تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے کے بہت قریب ہیں۔ امریکی محکمۂ خارجہ کے سینئر اہلکار بیتھنی پولوس موریسن نے کیپٹل ہل پر فاؤنڈیشن فار انڈیا اور انڈین ڈائسپورا اسٹڈیز کے زیر اہتمام ایک تقریب میں اس کا اعلان کیا۔
انہوں نے واضح کیا کہ اس مہتواکانکشی معاہدے کا بنیادی مقصد 2030 تک دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت کو 500 بلین ڈالر سے زیادہ تک بڑھانا ہے۔ اس حکمت عملی کو "مشن 500" کا نام دیا گیا ہے۔ سینئر امریکی اہلکار بیتھانی پولوس موریسن نے کہا کہ ہندوستان اور امریکہ ایک تاریخی تجارتی معاہدے کے بہت قریب ہیں، جس کا مقصد 2030 تک 500 بلین ڈالر کی تجارت کرنا ہے۔
نتائج پر مبنی تعلقات پر زور
امریکی اہلکار نے وضاحت کی کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں دونوں ممالک اب صرف ملاقاتوں تک محدود نہیں رہے بلکہ براہ راست نتائج پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ فروری 2026 میں اس کے سرکاری اعلان کے بعد سے دونوں ممالک کی ٹیموں نے تجارتی معاہدے پر انتھک محنت کی ہے۔ معاہدے کے نفاذ سے امریکی برآمد کنندگان کے لیے ہندوستان کی 1.4 بلین صارفین کی وسیع مارکیٹ مکمل طور پر کھل جائے گی، جس سے دونوں ممالک کو باہمی فائدے حاصل ہوں گے۔
معاہدے کی اہم جھلکیاں کیا ہیں؟
500 بلین ڈالر کی ہندوستانی خریداری: اس معاہدے کے تحت، ہندوستان اگلے پانچ سالوں میں امریکہ سے تقریباً 500 بلین ڈالر مالیت کی توانائی کی مصنوعات، ہوائی جہاز اور ان کے اجزاء، قیمتی دھاتیں، کوکنگ کول اور جدید ٹیکنالوجی کی مصنوعات خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
توانائی کی شراکت میں تیزی
دونوں ممالک کے درمیان ہائیڈرو کاربن تجارت 2025 سے تیزی سے بڑھی ہے، جو 14.4 بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ مزید برآں، نئے "پیس ایکٹ" کے تحت دونوں ممالک سول نیوکلیئر تعاون کو وسعت دینے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں۔
ریکارڈ ہندوستانی سرمایہ کاری
اقتصادی محاذ پر ہندوستانی کمپنیاں بھی امریکہ میں بھاری سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ حالیہ سلیکٹ یو ایس اے انویسٹمنٹ سمٹ میں، ہندوستانی کمپنیوں نے نئی سرمایہ کاری میں 20 بلین ڈالر کا عہد کیا، جو کہ امریکی تاریخ میں سرمایہ کاری کے سب سے بڑے اعلانات میں سے ایک ہے۔
ٹیرف پالیسی میں تبدیلی کے بعد از سر نو مذاکرات
امریکی ٹیرف پالیسیوں میں حالیہ بڑی تبدیلیوں اور امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، معاہدے کے فریم ورک کو دوبارہ ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے۔ اس تناظر میں، امریکی چیف تجارتی نمائندے (یو ایس ٹی آر) جیمیسن گریر نئی دہلی کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ معاہدے کی حتمی تفصیلات کو حتمی شکل دینے کے لیے بھارت کے کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل کے ساتھ گہری بات چیت کر رہے ہیں۔ دونوں فریق 24 جولائی 2026 سے پہلے ایک عبوری تجارتی معاہدے کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جب امریکہ کے عارضی 10 فیصد ٹیرف کی میعاد ختم ہو جائے گی۔ ہندوستانی وزیر تجارت پیوش گوئل کے مطابق دونوں ممالک اگلے ماہ جولائی کے وسط تک دو طرفہ تجارتی معاہدے کے پہلے مرحلے کو مکمل طور پر نافذ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔
تجارتی توازن اور تعلیم کا تعاون
امریکہ 26-2025 مالی سال میں ہندوستان کا دوسرا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار تھا۔ اس مدت کے دوران، امریکہ کو ہندوستان کی برآمدات معمولی طور پر بڑھ کر 87.3 بلین ڈالر تک پہنچ گئیں، جب کہ امریکہ سے ہندوستان کی درآمدات 15.95 فیصد بڑھ کر 52.9 بلین ڈالر تک پہنچ گئیں۔ نتیجتاً، ہندوستان کا تجارتی سرپلس، جو پہلے 40.89 بلین ڈالر تھا، گھٹ کر 34.4 بلین ڈالر رہ گیا ہے۔ تجارت کے ساتھ ساتھ تعلیم کا شعبہ بھی اس رشتے کو مضبوط کر رہا ہے۔ اس وقت، 330,000 سے زیادہ ہندوستانی طلباء امریکی تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہیں، جو امریکی معیشت میں سالانہ 14 بلین ڈالر کا حصہ ڈال رہے ہیں۔