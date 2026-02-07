بھارت، امریکہ کے بیچ عبوری تجارتی معاہدہ، فریم ورک جاری، نئی دہلی پر ٹیرف 18 فیصد تک کم
گذشتہ سال اگست میں امریکہ نے روسی تیل کی خریداری کے سبب بھارت پر مجموعی طور پر 50 فیصد ٹیرف عائد کر دیا تھا۔
Published : February 7, 2026 at 7:43 AM IST
نئی دہلی: بھارت اور امریکہ نے آج بروز سنیچر اعلان کیا کہ وہ باہمی تجارت پر ایک عبوری معاہدے کے فریم ورک پر متفق ہو گئے ہیں، جس کے تحت نئی دہلی پر محصولات کو 18 فیصد تک کم کر دیا جائے گا۔
اس عبوری معاہدے کے مطابق، بھارت تمام امریکی صنعتی اشیا اور امریکی خوراک اور زرعی مصنوعات کی وسیع رینج بشمول خشک ڈسٹلرز کے اناج، جانوروں کی خوراک کے لیے سرخ جوار، درختوں کے گری دار میوے، تازہ اور پراسیس شدہ پھل، سویا بین کا تیل، شراب اور اسپرٹ، اور دیگر مصنوعات پر محصولات کو ختم یا کم کرے گا۔
دونوں ممالک کی طرف سے جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ "امریکہ اور بھارت کو یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ وہ دو طرفہ اور باہمی طور پر فائدہ مند تجارت کے حوالے سے ایک عبوری معاہدے کے فریم ورک پر متفق ہو گئے ہیں"۔
اس میں مزید کہا گیا کہ یہ فریم ورک 13 فروری 2025 کو صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ اور وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے شروع کیے گئے وسیع امریکہ انڈیا دوطرفہ تجارتی معاہدے کے مذاکرات کے لیے دونوں ممالک کے عزم کی توثیق کرتا ہے، جس میں مارکیٹ تک رسائی کے اضافی وعدے شامل ہوں گے اور مزید لچکدار سپلائی چینز کو سپورٹ کیا جائے گا۔
معاہدے کی اہم شرائط کے مطابق امریکہ بھارتی اشیاء پر درآمدی ڈیوٹی کو کم کر کے 18 فیصد کر دے گا۔ گذشتہ سال اگست میں امریکہ نے روس سے تیل کی خریداری پر بھارت پر 25 فیصد ٹیرف کے ساتھ 25 فیصد اضافی ٹیرف عائد کیا تھا۔ برآمد کنندگان کو 50 فیصد محصولات سے سخت نقصان پہنچا، کیونکہ امریکہ ان کا سب سے بڑا برآمدی مقام ہے۔
ٹیرف میں کمی سے بھارت کے محنت کش شعبوں جیسے ٹیکسٹائل اور ملبوسات، چمڑے اور جوتے، پلاسٹک اور ربر، نامیاتی کیمیکل، گھر کی سجاوٹ، کاریگروں کی مصنوعات اور بعض مشینری کی برآمدات کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔
بیان کے مطابق، عبوری معاہدے کے مطابق اشیا کی ایک وسیع رینج پر ٹیرف صفر ہو جائیں گے، جن میں عام دواسازی، جواہرات اور ہیرے، اور ہوائی جہاز کے پرزے شامل ہیں، اس طرح بھارت کی برآمدی مسابقت اور میک ان انڈیا مہم میں مزید اضافہ ہوگا۔
اس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ بھارت کے بعض طیاروں اور طیاروں کے پرزوں پر عائد محصولات کو بھی ہٹا دے گا۔ "اسی طرح، امریکی قومی سلامتی کے تقاضوں کے مطابق، بھارت کو آٹوموٹو پرزوں کے لیے ترجیحی ٹیرف کی شرح کا کوٹہ ملے گا۔"
بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک مستقل بنیادوں پر متعلقہ مفاد کے شعبوں میں ایک دوسرے کو مارکیٹ تک ترجیحی بنیادوں پر رسائی فراہم کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ دونوں اس بنیادی اصول پر بھی قائم رہیں گے کہ معاہدے کے فوائد بنیادی طور پر امریکہ اور بھارت دونوں کو حاصل ہوں۔
مزید اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ دونوں نان ٹیرف رکاوٹوں کو دور کریں گے جو دو طرفہ تجارت کو متاثر کرتی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے امریکی طبی آلات کی تجارت میں طویل عرصے سے حائل رکاوٹوں کو دور کرنے پر اتفاق کیا ہے۔
اس کے علاوہ، نئی دہلی نے پابندی والے درآمدی لائسنسنگ کے طریقہ کار کو ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے جو مارکیٹ تک رسائی میں تاخیر کرتے ہیں یا امریکہ کی مواصلاتی ٹیکنالوجی کے سامان پر مقداری پابندیاں عائد کرتے ہیں۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ "دیرینہ خدشات کو حل کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے، بھارت امریکی خوراک اور زرعی مصنوعات کی تجارت میں طویل عرصے سے غیر محصولاتی رکاوٹوں کو دور کرنے پر بھی اتفاق کرتا ہے۔"
"ہندوستان اگلے پانچ برسوں میں امریکی توانائی کی مصنوعات، ہوائی جہاز اور ہوائی جہاز کے پرزہ جات، قیمتی دھاتیں، ٹیکنالوجی کی مصنوعات، اور کوکنگ کول کی 500 بلین ڈالر کی خریداری کا ارادہ رکھتا ہے۔"
بھارت اور امریکہ ٹیکنالوجی کی مصنوعات میں تجارت میں نمایاں اضافہ کریں گے، بشمول گرافکس پروسیسنگ یونٹس اور ڈیٹا سینٹرز میں استعمال ہونے والی دیگر اشیاء، اور مشترکہ ٹیکنالوجی میں تعاون کو وسعت دیں گے۔
قابل اطلاق تکنیکی ضوابط کی تعمیل میں آسانی کو بڑھانے کے مقاصد کے لیے، دونوں ممالک نے باہمی طور پر متفقہ شعبوں کے لیے اپنے متعلقہ معیارات اور مطابقت کی تشخیص کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔
"دونوں میں سے کسی بھی ملک کے متفقہ ٹیرف میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں امریکہ اور بھارت اس بات پر متفق ہیں کہ دوسرا ملک بھی اپنے وعدوں میں ترمیم کر سکتا ہے۔" اس نے مزید کہا کہ دونوں دوطرفہ تجارتی معاہدے (BTA) کے تحت بات چیت کے ذریعے مارکیٹ تک رسائی کے مواقع کو مزید بڑھانے کے لیے کام کریں گے۔
"امریکہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ مذاکرات کے دوران، بھارت کی درخواست پر غور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کہ امریکہ بھارتی سامانوں پر ٹیرف کو کم کرنے کے لیے کام جاری رکھے۔"
دونوں ملکوں نے امتیازی یا بوجھل طریقوں اور ڈیجیٹل تجارت کی راہ میں حائل دیگر رکاوٹوں کو دور کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں اس فریم ورک کو فوری طور پر نافذ کریں گے اور ٹرمز آف ریفرنس میں متفقہ روڈ میپ کے مطابق باہمی طور پر فائدہ مند بی ٹی اے کو انجام دینے کے مقصد سے عبوری معاہدے کو حتمی شکل دینے کی سمت کام کریں گے۔
