ہندوستانی سامان کو دوسرے مسابقتی ممالک کے مقابلے امریکی مارکیٹ میں ترجیحی رسائی حاصل ہوگی، گوئل
مجوزہ دو طرفہ تجارتی معاہدے کے تحت، امریکہ نے بھارت کو دوسرے مسابقتی ممالک کے مقابلے بہتر ٹیرف فوائد کی یقین دہانی کرائی ہے۔
Published : November 15, 2026 at 4:24 PM IST
نئی دہلی: تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے اتوار کو کہا کہ ہندوستان اور ریاستہائے متحدہ ایک معاہدے پر پہنچ گئے ہیں کہ ہندوستانی سامان کو دوسرے مسابقتی ممالک کے مقابلے امریکی مارکیٹ میں ترجیحی رسائی حاصل ہوگی۔
ہندوستان اور امریکہ نے فروری میں دو طرفہ تجارتی معاہدے کے پہلے مرحلے کے لیے فریم ورک کو حتمی شکل دی تھی۔ اس معاہدے پر پہلے دستخط ہونے والے تھے، لیکن اب امریکہ میں ٹیرف کی شرائط میں تبدیلی کی وجہ سے اس پر دوبارہ بات چیت کی جا رہی ہے۔
#WATCH | Cairo, Egypt: On reports that the US has assured India of a comparative tariff advantage over competing economies under the proposed Bilateral Trade Agreement (BTA), Union Minister Piyush Goyal says, "This was already agreed between the leaders, President Trump and Prime Minister Modi, when they announced that we have both come to a broad framework agreement a few months ago. And it has been acknowledged that India will get preferential trade access in the US with lower duty than our competitive countries."— ANI (@ANI) November 15, 2026
قاہرہ میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے گوئل نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان اس پر پہلے ہی اتفاق ہو چکا ہے۔ چند ماہ قبل، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ دونوں فریقوں نے ایک جامع فریم ورک معاہدے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ معاہدہ بھارت کو امریکہ کے ساتھ تجارت کے لیے خصوصی رسائی فراہم کرتا ہے، جہاں وہ اپنے حریفوں سے کم ڈیوٹی ادا کرے گا۔
وہ ہندوستان اور مصر کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے دو روزہ دورے پر قاہرہ میں ہیں۔ وزیر امریکی اس یقین دہانی کے بارے میں ایک سوال کا جواب دے رہے تھے کہ ہندوستانی سامان کو ترجیحی مارکیٹ تک رسائی ملے گی۔
ایک اہلکار نے حال ہی میں بتایا کہ مجوزہ دو طرفہ تجارتی معاہدے کے تحت، امریکہ نے بھارت کو دوسرے مسابقتی ممالک کے مقابلے بہتر ٹیرف فوائد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ دونوں فریق رواں مالی سال کے آخر تک معاہدے کے پہلے مرحلے کو مکمل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔
ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹیرف کا ڈھانچہ کیسے تیار ہوتا ہے۔ ہم اس مالی سال کے آخر تک پہلی قسط مکمل کرنے کی طرف کام کر رہے ہیں۔ عہدیدار نے گزشتہ ہفتے کہا کہ پہلی قسط اور ایک جامع بی ٹی اے کے حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ تاہم، ہندوستانی سامان کو کس حد تک فائدہ پہنچے گا اس کا انحصار ٹیرف کے ڈھانچے پر ہوگا جسے بالآخر حتمی شکل دی جائے گی۔
امریکی سپریم کورٹ کی جانب سے ٹرمپ کے باہمی محصولات کو ختم کرنے کے بعد جو کہ مذاکرات کی بنیاد تھے اب امریکہ تجارتی ایکٹ کی دفعات کا استعمال کرتے ہوئے ایک نئی ٹیرف حکومت کو نافذ کرنے کے لیے متبادل طریقوں کا سہارا لے رہا ہے۔