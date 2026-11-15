ETV Bharat / business

ہندوستانی سامان کو دوسرے مسابقتی ممالک کے مقابلے امریکی مارکیٹ میں ترجیحی رسائی حاصل ہوگی، گوئل

مجوزہ دو طرفہ تجارتی معاہدے کے تحت، امریکہ نے بھارت کو دوسرے مسابقتی ممالک کے مقابلے بہتر ٹیرف فوائد کی یقین دہانی کرائی ہے۔

تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل
تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل (IMAGE: IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 15, 2026 at 4:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے اتوار کو کہا کہ ہندوستان اور ریاستہائے متحدہ ایک معاہدے پر پہنچ گئے ہیں کہ ہندوستانی سامان کو دوسرے مسابقتی ممالک کے مقابلے امریکی مارکیٹ میں ترجیحی رسائی حاصل ہوگی۔

ہندوستان اور امریکہ نے فروری میں دو طرفہ تجارتی معاہدے کے پہلے مرحلے کے لیے فریم ورک کو حتمی شکل دی تھی۔ اس معاہدے پر پہلے دستخط ہونے والے تھے، لیکن اب امریکہ میں ٹیرف کی شرائط میں تبدیلی کی وجہ سے اس پر دوبارہ بات چیت کی جا رہی ہے۔

قاہرہ میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے گوئل نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان اس پر پہلے ہی اتفاق ہو چکا ہے۔ چند ماہ قبل، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ دونوں فریقوں نے ایک جامع فریم ورک معاہدے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ معاہدہ بھارت کو امریکہ کے ساتھ تجارت کے لیے خصوصی رسائی فراہم کرتا ہے، جہاں وہ اپنے حریفوں سے کم ڈیوٹی ادا کرے گا۔

وہ ہندوستان اور مصر کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے دو روزہ دورے پر قاہرہ میں ہیں۔ وزیر امریکی اس یقین دہانی کے بارے میں ایک سوال کا جواب دے رہے تھے کہ ہندوستانی سامان کو ترجیحی مارکیٹ تک رسائی ملے گی۔

ایک اہلکار نے حال ہی میں بتایا کہ مجوزہ دو طرفہ تجارتی معاہدے کے تحت، امریکہ نے بھارت کو دوسرے مسابقتی ممالک کے مقابلے بہتر ٹیرف فوائد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ دونوں فریق رواں مالی سال کے آخر تک معاہدے کے پہلے مرحلے کو مکمل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔

ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹیرف کا ڈھانچہ کیسے تیار ہوتا ہے۔ ہم اس مالی سال کے آخر تک پہلی قسط مکمل کرنے کی طرف کام کر رہے ہیں۔ عہدیدار نے گزشتہ ہفتے کہا کہ پہلی قسط اور ایک جامع بی ٹی اے کے حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ تاہم، ہندوستانی سامان کو کس حد تک فائدہ پہنچے گا اس کا انحصار ٹیرف کے ڈھانچے پر ہوگا جسے بالآخر حتمی شکل دی جائے گی۔

امریکی سپریم کورٹ کی جانب سے ٹرمپ کے باہمی محصولات کو ختم کرنے کے بعد جو کہ مذاکرات کی بنیاد تھے اب امریکہ تجارتی ایکٹ کی دفعات کا استعمال کرتے ہوئے ایک نئی ٹیرف حکومت کو نافذ کرنے کے لیے متبادل طریقوں کا سہارا لے رہا ہے۔

TAGGED:

INDIA US PREFERENTIAL MARKET ACCESS
INDIA US PREFERENTIAL MARKET
INDIA US TRADE DEAL
تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.