ایران جنگ کے اثرات: گیس کی کمی کے سبب بھارت کے یوریا پلانٹس کی پیدوار گھٹ کر آدھی ہوگئی
ایران جنگ کے پیش نظر سرکاری گیس ڈسٹری بیوٹرز نے سپلائی کم کر دی ہے، جس سے ملک بھر میں فرٹیلائزر یونٹس متاثر ہورہی ہیں۔
By PTI
Published : March 22, 2026 at 3:14 PM IST
نئی دہلی: بھارت کے یوریا پلانٹ فی الحال اپنی نصف صلاحیت پر چل رہے ہیں۔ اس کی وجہ مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان آبنائے ہرمز سے ایل این جی کی سپلائی میں پڑا خلل ہے۔ صنعتی ذرائع نے اتوار اس بات کی جانکاری دی۔
پیٹرونیٹ ایل این جی لمیٹڈ، جو ہندوستان کے سب سے بڑے مائع قدرتی گیس حاصل کرنے والے ٹرمینل کو چلاتا ہے، نے آبنائے سے گزرنے والے کارگووں میں رکاوٹوں کے درمیان اپ اسٹریم سپلائرز کی جانب سے معاہدہ شدہ حجم کی فراہمی میں ناکامی کا حوالہ دیتے ہوئے فورس میجر کا اعلان کیا۔
اس اقدام نے سرکاری گیس ڈسٹری بیوٹرز جی اے آئی ایل (انڈیا) لمیٹڈ، انڈین آئل کارپوریشن لمیٹڈ (IOC) اور بھارت پیٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ (BPCL) کی طرف سے سپلائی میں تخفیف شروع کردی، جو ملک بھر میں کھاد یونٹوں کو طے شدہ معاہدوں کے تحت گیس فراہم کرتے ہیں۔
صنعت سے وابستہ ایک سینئر اہلکار نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ "گیس کی سپلائی کو معمول کی سطح کے تقریباً 60-65 فیصد تک کم کر دیا گیا ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ جب پچھلے چھ مہینوں کے دوران پلانٹ کی کچھ یونٹس میں موثر سپلائی 50 فیصد سے نیچے آگئی۔
متاثرہ پلانٹس میں یوریا کی پیداوار تقریباً 50 فیصد تک گر گئی ہے۔ جب کہ اس کے برعکس پلانٹ کے حکام کے مطابق، ان تنصیبات پر توانائی کی کھپت 40 فیصد تک بڑھ گئی ہے۔
پلانٹ کے ایک آپریشن مینیجر نے کہا کہ "اس پیمانے کے پلانٹس کو اپنی مرضی سے اوپر اور نیچے کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا ہے۔" "ان حالات میں کام کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کم کھاد پیدا کرنے کے لیے زیادہ توانائی جلا رہے ہیں، اور یہ براہ راست مالی نقصان ہے۔"
ذرائع نے بتایا کہ کئی پلانٹس کو محفوظ پیرامیٹرز کے اندر کام کرنے کے لیے گیس کی مختص رقم کو لمحہ بہ لمحہ ختم کرنے پر مجبور کیا گیا۔ وہیں نے کھاد بنانے والی جی اے آئی ایل نے کمپنیوں کو 15 مارچ کو خط کے ذریعے مطلع کیا کہ اب سے طویل مدتی آر ایل این جی کی مقدار کو متعدد قیمت پوائنٹس پر انوائس کیا جائے گا، جو یکم مارچ 2026 سے لاگو ہوگی۔
تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت یوریا کے دنیا کے سب سے بڑے صارفین میں سے ایک ہے، اور گھریلو پیداوار میں مسلسل کمی آنے والی خریف کی بوائی سے پہلے کھاد کی دستیابی کو متاثر کر سکتی ہے۔ 19 مارچ تک، بھارت کے پاس کل یوریا کا ذخیرہ 61.14 لاکھ ٹن ہے، جو ایک سال پہلے کی مدت کے مقابلے 55.22 لاکھ ٹن سے زیادہ ہے۔
مزید پڑھیں:
ایل پی جی بحران: ریاستوں کو 20 فیصد زیادہ گیس ملے گی، نیا نظام 23 مارچ سے نافذ ہوگا
ایران بحران کا اثر: قطر کی ایل این جی کی پیداواری صلاحیت پانچ سال کے لیے ہوئی کم، کیا بھارت کو ہونا چاہیے فکرمند؟
دہلی میں گیس ایجنسیوں کے باہر روزانہ لمبی قطاریں لگ رہی ہیں، لوگ مایوس واپس ہو رہے ہیں