یو اے ای پر انحصار کم کرنے کی تیاری، بھارت اب امریکہ سے بڑی مقدار میں خریدے گا سونا اور چاندی
بھارت امریکہ معاہدے کے تحت ہندوستان اب یو اے ای کے بجائے امریکہ سے سونا چاندی خریدے گا۔ اس سے گھریلو قیمتیں کم ہوں گی۔
Published : February 17, 2026 at 9:58 AM IST
نئی دہلی: ہندوستان اور امریکہ کے درمیان تاریخی عبوری تجارتی معاہدے کے بعد ہندوستان نے اپنی اسٹریٹجک ترجیحات میں بڑی تبدیلی کی ہے۔ توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے بعد، ہندوستان نے اب متحدہ عرب امارات (یو اے ای) پر اپنا انحصار کم کرنے اور امریکہ سے سونے اور چاندی جیسی قیمتی دھاتوں کی درآمدات بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔
ایک سینئر اہلکار کے مطابق اس اقدام کا بنیادی مقصد ہندوستان کی درآمدی ٹوکری کو متنوع بنانا ہے۔ امریکہ قیمتی دھاتوں کی تجارت کا ایک بڑا عالمی مرکز ہے، جو خام، بہتر اور اسکریپ کی شکل میں بڑی مقدار میں سونا اور چاندی برآمد کرتا ہے۔ اس اسٹریٹجک تبدیلی سے نہ صرف مقامی مارکیٹ میں قیمتی دھاتوں کی قیمتیں کم ہونے کی توقع ہے بلکہ امریکہ کے ساتھ ہندوستان کے تجارتی سرپلس کو متوازن کرنے میں بھی مدد ملے گی۔
زراعت اور ڈیٹا سینٹر کی صنعتوں کو ملے گا فروغ
معاہدے کے تحت، بھارت امریکہ کو 2.8 بلین ڈالر کی زرعی اشیاء برآمد کرتا ہے، جب کہ وہاں سے 1.5 بلین ڈالر کی درآمد کرتا ہے۔ اہلکار نے واضح کیا کہ امریکہ سے زرعی مصنوعات کو بائیو سکیورٹی کے سخت معیارات پر پورا اترنا چاہیے اور جی ایم (جینیاتی طور پر تبدیل شدہ) کھانے پینے کی اشیاء کی اجازت نہیں ہوگی۔
سنگاپور جیسے عالمی مراکز سے مقابلہ
یہ معاہدہ ہندوستان کی ڈیٹا سینٹر انڈسٹری کے لیے بھی گیم چینجر ثابت ہوگا۔ پہلے، انٹرپرائز جی پی یو (GPU) سرورز 20-28 فیصد کی درآمدی ڈیوٹی کے تابع تھے، جنہیں اب معقول بنا دیا گیا ہے۔ اس سے جی پی یو (GPU) کے لیے تیار ڈیٹا سینٹرز کے قیام کی لاگت تقریباً 14 فیصد کم ہو جائے گی، جس سے ہندوستان سنگاپور جیسے عالمی مرکزوں سے مقابلہ کر سکے گا۔
ہندوستانی برآمد کنندگان ٹیرف میں نمایاں کمی سے اٹھاتے ہیں فائدہ
2024 میں امریکہ کو ہندوستان کی کل برآمدات 86.35 بلین ڈالر تھیں۔ نئے معاہدے کے تحت 30.94 بلین ڈالر کی ہندوستانی برآمدات پر مؤثر ڈیوٹی 50 فیصد سے کم کر کے 18 فیصد کر دی گئی ہے۔ مزید برآں، 10.03 بلین ڈالر کی دیگر مصنوعات پر ٹیرف کو کم کر کے صفر کر دیا گیا ہے۔
مائیکرو، اسمال، اینڈ میڈیم انٹرپرائزز
ٹیرف میں یہ کمی امریکی مارکیٹ میں ہندوستان کے ٹیکسٹائل، چمڑے، جواہرات اور زیورات، دواسازی اور مشینری کی مصنوعات کو نمایاں فروغ دے گی۔ یہ معاہدہ نہ صرف تجارتی تعلقات کو مضبوط کرے گا بلکہ ہندوستانی مائیکرو، اسمال، اینڈ میڈیم انٹرپرائزز (Micro, Small, and Medium Enterprises، MSMEs) اور کسانوں کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کے لیے نئی راہیں بھی کھولے گا۔
وضاحت: واضح رہے کہ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں تھوڑے تھوڑے وقت میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ جب بھی خریداری کریں اسی وقت کی قیمت معلوم کرکے ہی خریداری کریں۔