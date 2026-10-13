کساد بازاری اور جنگ کے باوجود بھارت کی معیشت مستحکم، آئی ایم ایف نے شرح نمو بڑھا کر سات فیصد کر دی
گھریلو مانگ اور مضبوط سروس سیکٹر کے دم پر بھارتی معیشت عالمی بحران کے باوجود سات فیصد کی شرح سے بڑھے گی۔
Published : October 13, 2026 at 10:59 AM IST
واشنگٹن: بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) نے بھارت کی اقتصادی ترقی کی شرح کے حوالے سے ایک بڑا اور مثبت تخمینہ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ایف نے سال 2026 کے لیے بھارت کی جی ڈی پی گروتھ (مجموعی ملکی پیداوار کی شرح نمو) کا تخمینہ بڑھا کر 7.0 فیصد کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق، مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ اور خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے جہاں دنیا کے ایک بڑے حصے کی رفتار سست پڑ رہی ہے، وہیں بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی بڑی معیشتوں میں شامل ہے۔
آئی ایم ایف نے اپنی اکتوبر سال 2026 کی 'ورلڈ اکنامک آؤٹ لک' رپورٹ میں مالیاتی سال کی بنیاد پر بھارت کی شرح نمو سال 2026 میں 7.0 فیصد اور سال 2027 میں بھی 7.0 فیصد رہنے کا تخمینہ لگایا ہے۔
پچھلے تخمینوں کے مقابلے بڑا اضافہ
سال 2026 کے لیے لگایا گیا یہ نیا تخمینہ، جولائی 2026 کے اپ ڈیٹ سے 0.6 فیصد زیادہ ہے اور اپریل 2026 کے تخمینے سے 0.5 فیصد زیادہ ہے۔ اسی طرح سال 2027 کے لیے بھی ترقی کی شرح کے تخمینے کو جولائی کے مقابلے میں 0.3 فیصد اور اپریل کے مقابلے میں 0.5 فیصد بڑھایا گیا ہے۔ گزشتہ سال 2025 میں بھارت کی معیشت 7.8 فیصد کی شرح سے بڑھی تھی۔ دوسری طرف اگر کیلنڈر سال کی بنیاد پر دیکھیں، تو آئی ایم ایف نے بھارت کی شرح نمو 2026 کے لیے 7.4 فیصد اور 2027 کے لیے 7.0 فیصد رہنے کا تخمینہ لگایا ہے۔
ان وجوہات سے بھارتی معیشت کو ملی رفتار
آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ بھارت میں توقع سے زیادہ مضبوط اقتصادی رفتار دیکھنے کو مل رہی ہے، جسے ملک کے اندر مضبوط گھریلو مانگ اور بہترین سروسز سیکٹر سے پورا سہارا مل رہا ہے۔ تیل کی اونچی قیمتوں کے باوجود گھریلو مانگ اور سروسز کے دم پر بھارت کی گروتھ (ترقی) مضبوط بنی ہوئی ہے۔
دور رس نقطہ نظر سے دیکھیں تو دنیا کے دیگر ممالک کا مستقبل جہاں تھوڑا اتار چڑھاؤ سے بھرا دکھ رہا ہے، وہیں بھارت سب سے الگ کھڑا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے بحران سے متاثرہ ممالک اور تیل درآمد کرنے والی دیگر ابھرتی ہوئی مارکیٹوں کی شرح نمو میں گراوٹ آ رہی ہے، لیکن بھارت اس کا استثنیٰ ہے۔ بھارت کی سازگار ڈیموگرافی، ملک کی بڑی اور مسلسل پھیلتی ہوئی گھریلو مارکیٹ اور مسلسل ہونے والی ڈھانچہ جاتی اصلاحات اس کی بنیادی وجوہات ہیں۔
مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا تخمینہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں کے اثرات کی وجہ سے بھارت میں مہنگائی کی شرح سال 2026 میں بڑھ کر 5.0 فیصد ہو سکتی ہے، جو کہ سال 2025 میں 2.0 فیصد پر تھی۔ تاہم، سال 2027 میں اس کے گھٹ کر 4.4 فیصد پر آنے کی امید ہے۔ اس کے ساتھ ہی، بھارت کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سال 2026 میں جی ڈی پی کا 1.5 فیصد اور سال 2027 میں 1.3 فیصد رہنے کا تخمینہ ہے، جو سال 2025 میں 0.7 فیصد تھا۔
سرکاری خزانے اور قرض کے محاذ پر بھارت کی تعریف
سرکاری خزانے کے معاملے میں آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ سال 2020 سے 2025 کے دوران دنیا کی سب سے بڑی اور ابھرتی ہوئی معیشتوں کا بنیادی خسارہ کورونا وبا سے پہلے کے مقابلے میں کافی بڑا بنا ہوا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کو چھوڑ کر دنیا کی زیادہ تر بڑی معیشتوں کو اپنے قرض اور جی ڈی پی کے تناسب کو 2025 کے اسکیل پر روکنے کے لیے موجودہ منصوبوں سے کہیں زیادہ سخت مالیاتی اقدامات کرنے ہوں گے۔ یعنی بھارت اس معاملے میں بہتر پوزیشن میں ہے۔
اس کے علاوہ، یورپی یونین، مرکوسور ور یونائیٹڈ کنگڈم (برطانیہ) کے ساتھ بھارت کے نئے تجارتی معاہدے ٹیرف اور غیر ٹیرف رکاوٹوں کو کم کر سکتے ہیں، جس سے سپلائی چین مزید مضبوط ہوگی۔
چین اور امریکہ سمیت عالمی معیشت کا حال
- چین: چین کی شرح نمو سال 2025 کے 5.0 فیصد سے گھٹ کر سال 2026 میں 4.5 فیصد اور سال 2027 میں 4.0 فیصد پر آنے کا تخمینہ ہے۔ تیل کی اونچی قیمتیں اور ڈھانچہ جاتی مسائل چین کی رفتار کو روک رہے ہیں۔
- امریکہ: امریکہ کی شرح نمو سال 2026 اور 2027 دونوں ہی برسوں میں 2.3 فیصد رہنے کا تخمینہ ہے۔
- عالمی اوسط: عالمی معیشت 2026 میں 3.1 فیصد اور 2027 میں 3.4 فیصد کی شرح سے بڑھے گی۔ ابھرتے ہوئے اور ترقی پذیر ایشیا کی شرح نمو 2026 میں 5.1 فیصد رہنے کا تخمینہ ہے۔
- مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا: اس خطے میں سال 2026 میں 0.3 فیصد کی گراوٹ آ سکتی ہے۔ سعودی عرب کی معیشت میں 2026 میں 3.3 فیصد کی گراوٹ کا تخمینہ ہے، جو سال 2027 میں جا کر 7.9 فیصد پر واپسی کرے گی۔
عالمی سطح پر چیلنجز
آئی ایم ایف نے تسلیم کیا ہے کہ دنیا کے سامنے خام تیل کی قیمتوں کا ایک بڑا بحران ہے۔ سال 2026 میں خام تیل کی اوسط قیمت 95.74 ڈالر فی بیرل اور 2027 میں 87.39 ڈالر فی بیرل رہ سکتی ہے، جب کہ سال 2025 میں یہ 67.74 ڈالر تھی۔ اس وجہ سے عالمی سطح پر مہنگائی کی شرح 2026 میں بڑھ کر 4.7 فیصد ہو سکتی ہے۔ آئی ایم ایف کی چیف اکانومسٹ سلوانا ٹینریرو نے انتباہ جاری کیا ہے کہ عالمی استحکام اب دباؤ میں ہے۔ مشرق وسطیٰ میں تناؤ بڑھنے سے توانائی اور اشیائے خوردونوش کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں، جس سے دنیا بھر میں ترقی کی رفتار پر مزید برا اثر پڑ سکتا ہے۔
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