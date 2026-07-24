بھارت پر ٹرمپ کے نئے ٹیرف، ہندوستان سمیت ساٹھ ممالک پر ساڑھے بارہ فیصد تک ٹیکس
ٹرمپ انتظامیہ نے یہ قدم امریکی سپریم کورٹ کی جانب سے متعدد محصولات کو غیر قانونی قرار دینے کے بعد اٹھایا۔
Published : July 24, 2026 at 9:45 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے 60 تجارتی شراکت دار ممالک پر نئے محصولات عائد کر دیے۔ ٹیرف کے سلیب 10 سے 12.5 فیصد تک ہیں۔ ہندوستان کو 10 فیصد کے زمرے میں رکھا گیا ہے۔ یہ ٹیرف مزدوروں سے جبری مشقت کے الزامات پر لگایا گیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے یہ قدم امریکی سپریم کورٹ کی جانب سے حال ہی میں متعدد محصولات کو غیر قانونی قرار دینے کے بعد اٹھایا۔
جمعرات کو، امریکہ نے امریکی کسٹم ایکٹ کے سیکشن 301 کے تحت 60 ممالک پر 10 فیصد اور 12.5 فیصد کے نئے ٹیرف سلیب متعارف کرائے ہیں۔ ہندوستان کو کم 10 فیصد ٹیرف کے زمرے میں رکھا گیا ہے۔ عہدیداروں نے اے این آئی کو بتایا کہ نئی دہلی کو ابتدائی طور پر 12.5 فیصد ٹیرف ادا کرنا تھا، لیکن مزدوری کے طریقوں پر اچھی بات چیت کے بعد، اس نے کم شرح حاصل کی۔
Today, Ambassador Greer is taking action, at President Trump’s direction, under Section 301 of the Trade Act of 1974 by imposing tariffs on 60 trading partners for their failure to adopt and effectively enforce a prohibition on the importation of goods produced with forced labor.…— United States Trade Representative (@USTradeRep) July 23, 2026
’جبری مشقت‘ سے بنی اشیا کی درآمدات
یہ امریکی تجارتی نمائندے کے دفتر (یو ایس ٹی آر) کے جمعرات کو اعلان کے بعد سامنے آیا ہے کہ وہ 60 ممالک پر 10 فیصد سے 12.5 فیصد تک محصولات عائد کرے گا۔ یہ کارروائی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر کی گئی، جسے انہوں نے ’جبری مشقت‘ سے بنی اشیا کی درآمد کو روکنے کے لیے ناکافی قرار دیا۔
برطانیہ، کینیڈا، انڈونیشیا، میکسیکو اور بنگلہ دیش شامل
یو ایس ٹی آر (USTR) کے مطابق، ہندوستان ان 17 ممالک میں سے ایک ہے جنہیں کم 10 فیصد ٹیرف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سلیب میں برطانیہ، کینیڈا، انڈونیشیا، میکسیکو اور بنگلہ دیش سمیت 17 ممالک شامل ہیں۔ عہدیداروں نے اے این آئی کو بتایا کہ ہندوستان کے لیے ابتدائی طور پر 12.5 فیصد ٹیرف کے لیے غور کیا گیا تھا، لیکن امریکہ کے ساتھ لیبر کے طریقوں پر اچھی بات چیت کے بعد اسے 10 فیصد کے زمرے میں رکھا گیا تھا۔
ٹرمپ کی ہدایت پر 60 ممالک پر جبری مشقت کا الزام
بھارت، برطانیہ، یوروپی یونین، کینیڈا اور جاپان جیسے بڑے تجارتی شراکت داروں پر 10 فیصد سے لے کر 12.5 فیصد تک کی نئی ڈیوٹیز لگائی جائیں گی اور یہ جمعہ سے نافذ ہوں گی۔ امریکی تجارتی نمائندے کے دفتر نے جمعرات کو اس کا اعلان کیا، جس میں اس نے سفیر جیمیسن گریر کی حتمی کارروائی کے طور پر بیان کیا۔ یہ صدر ٹرمپ کی ہدایت پر 60 ممالک پر جبری مشقت کا استعمال کرتے ہوئے سامان کی درآمد کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے اور ان پر پابندی لگانے میں ناکامی پر محصولات عائد کرنا تھا۔
سیکشن 301 ڈیوٹی کی شرح تحقیقات شدہ معیشتوں پر لاگو
1974 کے تجارتی ایکٹ کا سیکشن 301 امریکی تجارتی نمائندے کو غیر منصفانہ تجارتی طریقوں میں ملوث پائے جانے والے ممالک کے خلاف ٹیرف یا دیگر تعزیری اقدامات لگانے کا اختیار دیتا ہے۔ بیان میں ٹیرف کے دو سیٹوں - 10 فیصد اور 12.5 فیصد کا اعلان کیا گیا اور کہا گیا، "10 فیصد سیکشن 301 ڈیوٹی کی شرح ان تحقیقات شدہ معیشتوں پر لاگو ہوتی ہے جو (1) جبری مشقت کا استعمال کرتے ہوئے سامان کی درآمد پر پابندی لگاتی ہیں۔" (2) باہمی تجارت پر ایک معاہدے کے ذریعے اس طرح کی ممانعتوں کو قائم کرنے اور نافذ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ (3) کچھ جبری مشقت کے سامان کی درآمد کو روکنے کے اثر کے ساتھ ایک جزوی نظام نافذ کیا گیا۔
ان میں کون کون ممالک ہیں؟
یہ ممالک ہیں: ارجنٹینا، بنگلہ دیش، کمبوڈیا، کینیڈا، ایکواڈور، ایل سلواڈور، گوئٹے مالا، ہونڈوراس، بھارت، انڈونیشیا، اردن، ملائیشیا، میکسیکو، پاکستان، سری لنکا، ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو اور برطانیہ۔' اس میں مزید کہا گیا ہے، '10 فیصد یا 12.5 فیصد، سب سے زیادہ پسندیدہ قوم (MFN) کی شرح کے بعد، یوروپی یونین، تائیوان، جاپان، کوریا اور سوئٹزرلینڈ کی بعض مصنوعات کے لیے سیکشن 301 ڈیوٹیز کے لیے مناسب شرح ہے جو دوسری صورت میں مستثنیٰ نہیں ہیں۔ 12.5 فیصد دیگر تمام جانچ شدہ ممالک کے لیے سیکشن 301 ڈیوٹی کے لیے مناسب شرح ہے۔'
سپلائی چینز سے جبری مشقت کا خاتمہ نہیں کیا جاسکا
تجارتی نمائندے کے دفتر کے مطابق، سفیر گریر نے کہا، "صدر ٹرمپ تسلیم کرتے ہیں کہ کئی دہائیوں کے اخلاقی دباؤ کے باوجود عالمی سپلائی چینز سے جبری مشقت کا خاتمہ نہیں کیا جاسکا ہے۔ امریکہ نے تقریباً ایک صدی سے جبری مشقت کی درآمد پر پابندی عائد کر رکھی ہے اور اس پر سختی سے عمل درآمد کرایا جاتا ہے۔ اب وقت آگیا ہے کہ ہمارے تجارتی شراکت دار بھی ایسا کریں۔"
مؤثر نفاذ کو یقینی بنانے کا منتظر
انہوں نے شراکت داروں کی جانب سے ان کی تیز رفتار کارروائی کی تعریف کرتے ہوئے کہا، "میں ان تجارتی شراکت داروں کی طرف سے حوصلہ افزائی کرتا ہوں جنہوں نے جبری مشقت کی درآمدات کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کیے ہیں اور میں ان کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنانے کا منتظر ہوں۔"
جبری مشقت کے ساتھ بنائے گئے سامان کی درآمد
یہ اہم پیشرفت اس سال کے مارچ میں یو ایس ٹی آر (USTR) کی جانب سے 1974 کے تجارتی ایکٹ کے سیکشن 301(b) کے تحت 60 ممالک کی تحقیقات شروع کرنے کے بعد سامنے آئی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا ان کے طرز عمل جبری مشقت کے ساتھ بنائے گئے سامان کی درآمد پر پابندی کو نافذ کرنے میں ناکامیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔"
عالمی تجارتی جنگ میں تازہ ترین اضافہ
اس کے بعد 45 سے زیادہ حکومتوں کے ساتھ مشاورت اور متعدد عوامی سماعتیں ہوئیں۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یو ایس ٹی آر (USTR) نے مجوزہ جوابی کارروائی پر 1,600 سے زیادہ تحریری تبصرے موصول کیے، ان کا جائزہ لیا اور ان کا تجزیہ کیا۔ یہ عالمی تجارتی جنگ میں تازہ ترین اضافہ ہے جو صدر ٹرمپ نے گزشتہ جنوری میں اپنے عہدے پر واپس آنے کے بعد دوبارہ شروع کیا۔
امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اقدام
یہ اقدام اس سال کے شروع میں امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سامنے آیا ہے کہ ہنگامی اختیارات کے تحت لگائے گئے بہت سے محصولات غیر قانونی تھے، جس کی وجہ سے صدر اپنے دستخطی تجارتی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے دیگر قانونی راستے اختیار کرنے پر مجبور ہوئے۔