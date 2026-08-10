بھارت کا بڑا قدم: سولر پینل کے خام مال 'پولی سلیکان' کے لیے آئے گی نئی پی ایل آئی اسکیم
بھارت سولر خود انحصاری بڑھانے اور چینی درآمدات کو گھٹانے 10 گیگا واٹ صلاحیت والی نئی پولی سلیکان PLI اسکیم لانے کی تیاری کررہا ہے۔
Published : August 10, 2026 at 10:47 AM IST
نئی دہلی: ملک کو سولر توانائی (شمسی توانائی) کے شعبے میں پوری طرح خود کفیل بنانے اور چین پر انحصار ختم کرنے کے لیے حکومتِ ہند ایک اور بڑی اقتصادی ترغیباتی اسکیم (PLI Scheme) لانے کی تیاری کر رہی ہے۔ وزارتِ جدید اور قابلِ تجدید توانائی (MNRE) کے سکریٹری سنتوش کمار سارنگی نے نئی دہلی میں منعقدہ 'کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری' (CII) کے ایک پروگرام میں اس کا باضابطہ اعلان کیا۔ حکومت کا ہدف ملک کے اندر ہی 10 گیگا واٹ (GW) سے زیادہ صلاحیت کا پولی سلیکان مینوفیکچرنگ پلانٹ قائم کرنا ہے۔ یہ قدم سال 2030 تک 500 گیگا واٹ غیر روایتی ایندھن (non-fossil fuel) سے بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کرنے کے بھارت کے بڑے عزم کا حصہ ہے۔
یہ قدم کیوں ضروری ہے؟
موجودہ وقت میں بھارت میں سولر توانائی کی آخری پروڈکٹ یعنی سولر ماڈیول بنانے کی صلاحیت تو 200 گیگا واٹ سے زیادہ ہو چکی ہے اور سولر سیل کی صلاحیت بھی 32 گیگا واٹ کے پار ہے۔ اگلے ایک سال میں 100 گیگا واٹ کی اضافی سولر سیل صلاحیت بھی شروع ہونے والی ہے۔
سولر منصوبوں پر سپلائی اور قیمتوں کا خطرہ
لیکن، اس پوری سپلائی چین کی سب سے کمزور کڑی اس کا بنیادی خام مال ہے۔ سولر پینل بنانے کے لیے 'پولی سلیکان' کی سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے اور موجودہ وقت میں بھارت میں اس کی پیداوار صفر فیصد ہے۔ اس اہم مواد کے لیے بھارتی کمپنیاں پوری طرح سے چین سے ہونے والی درآمدات پر منحصر ہیں۔ چین اس وقت عالمی پولی سلیکان مارکیٹ پر اجارہ داری رکھتا ہے، جس سے بھارتی سولر منصوبوں پر ہمیشہ سپلائی اور قیمتوں کا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے۔
الگ سے ملے گی مالی امداد
حکومت اس سے پہلے سولر سیل اور ماڈیول کی پیداوار کو فروغ دینے کے لیے 24,000 کروڑ روپے کی پی ایل آئی (PLI) اسکیم کو منظوری دے چکی ہے۔ تاہم، نئی اسکیم کو اس پرانی رقم سے الگ رکھا جائے گا۔ پولی سلیکان بنانے کا عمل انتہائی پیچیدہ ہے اور اس میں بھاری بھرکم سرمائے کے ساتھ ساتھ بھاری مقدار میں بجلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نئی اسٹینڈ الون، پی ایل آئی اسکیم کا بنیادی مقصد ان ہی بھاری ابتدائی اخراجات اور تکنیکی خطرات کو کم کرنا ہے، تاکہ ملک کے بڑے صنعتی گھرانے اس ریفائننگ کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے آگے آ سکیں۔
اس پالیسی کے نافذ ہونے سے نہ صرف بھارت کا سولر توانائی کا شعبہ محفوظ ہوگا، بلکہ ریفائنڈ پولی سلیکان کا استعمال ملک کی بڑھتی ہوئی سیمی کنڈکٹر اور مائیکرو چپ انڈسٹری کو مضبوط کرنے میں بھی کیا جا سکے گا۔